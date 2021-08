Herrera, sobre Celaá: “La ministra más tóxica, sectaria e incompetente que ha pasado por Educación”

Señoras, señores, buenos días, ¡me alegro!

En este día en el que, pues miren ustedes, la gente ya no solo el aficionado al fútbol habla ahora deMessi. Messi pues que ayer tuvo su momento emocional, ahora todo el mundo llora, en todas partes, llora cuando ganas una medalla, cuando la pierdes, cuando quedas a punto de ganarla ,lloras cuando te vas, lloras cuando llegas, lloras cuando metes un gol, lloras cuando no lo metes, lloras cuando te dan un premio, lloras cuando te quedas sin el premio… todo el mundo llora a todas horas; pero bueno, eso es hermoso, no nos metamos como cada uno quiere expresarse emocionalmente como quiera.

Pero ayer Messi dijo: “yo acepté rebajarme mi sueldo al 50% pero el Barça ha dicho otra cosa”. Bueno, eso es una explicación que deja a medias las explicaciones de Laporta. Lo cierto es que se va y parece que el PSG y el París Saint-Germain pues con eso librará a Mbappé que podrá irse el Madrid, bueno no sé, los líos de siempre. Esperamos que todo el mundo sea feliz. Es una pena perder a un jugador En LaLiga española como este que nos daba mucho espectáculo, hombre a los que nos metía goles nos fastidiaba mucho, todo sea dicho, pero bueno hay que sobreponerse a esas cosas y ver un poco el fútbol por arriba y ver que el espectáculo es el espectáculo.

LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA LA LEY CELAÁ

Espectáculo el que tenemos en España. Miren, hoy hay varias cosas además de las presiones indecentes de este gobierno, indecentes de este gobierno a la Justicia que ahora la encargada de hacerlo es la ministra de Justicia, que además es magistrada ¡qué le vamos a hacer!.

Además del sí-no, sí-no impuestazo a Madrid, sí impuestazo a Madrid al día siguiente no; el MIR de Cataluña sí, el MIR de Cataluña al día siguiente no… Esto normalmente se solventa con presidentes o vicepresidentes del gobierno que levanten el dedo y dicen se acabó el debate quien tiene razón es este, pero eso el presidente no lo va a hacer porque está ahora mismo rascándose el culo del vaso del mojito que se está bebiendo en La Mareta.

Más allá de esas cuestiones, hoy tanto ‘El Mundo’ como el ‘ABC’ publican algunas informaciones que son ciertamente espectaculares y que tienen que ver con lo que está promoviendo el gobierno, el Ministerio de Educación particularmente, entorno ya saben ustedes a las ideas para el desarrollo de esa abominable Ley Celáa, la Ley de Educación, la lalolailo esta que ha inventado ministra más tóxica que ha pasado por el ministerio de Educación alguna más sectaria, más incompetente como esta individua. Bueno, ‘El Mundo’ nos informa de que en esa Ley, en esa lolailo, la asignatura de Matemáticas va a enfocarse con perspectiva de género empoderada con un enfoque socioemocional y libre de estereotipos sexistas, el 2 + 2 ¿eh?, o sea Pitágoras reinterpretado por todos estos mamertos.

Y el ‘ABC’ nos informa de que el Gobierno promueve el descubrimiento personal de la sexualidad y juegos exploratorios estimulantes para los niños de 0 a 6 años. O sea, ahora vamos a coger en las guarderías a los niños de 4 años a decirle “Pepito vamos a tocarle las partes a aquel para que veas lo que tiene o a aquella para que veas lo que tiene, o mira lo que tienes tú, tócate”, porque eso es ¿no?, ¿o se le va a hacer un croquis? Bueno pues, ante este tipo de sujetos, ante este tipo de idioteces con estas jergas, con estas salvajadas que pretenden hacer a los estudiantes, a los de primaria y a los que les toque, tenemos que convivir, que así son las cosas, luego lo desarrollamos un poco si les parece bien.

100 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE MONTE ARRUIT

Hoy, antes le contaba, es que lo leía en ‘ABC’, hoy hace 100 años de la tragedia de Monte Arruit, ¿qué tragedia fue esa? Los militares, los que han estudiado además en el entorno de la milicia la conoce perfectamente. Monte Arruit era un acuartelamiento cercano a Melilla, que en aquellas épocas del Desastre de Annual donde los rifeños Abdelkrim y compañías desarbolaron literalmente a un paupérrimo ejército español, mal dirigido, muy mal dirigido en alguno de sus generales; Monte Arruit era un lugar adonde acudió una unidad en huida, 2.500 hombres a reunirse con los 1.000 hombres que allí estaban y a soportar un asedio que duró varios días, con enfermedades, sin recursos, sin agua, sin comida, sin medicinas, prácticamente sin munición… lo que vino a demostrar, una de las principales lecciones que conoce muy bien los militares, es que tú no puedes dejar destacada una unidad sin garantizar un pasillo que permita su alimentación, su logística, su contacto y también su retirada.

Bueno, pues aquellos hombres que allí estaban hasta la extenuación defendiendo su posición finalmente llegaron a un acuerdo con los jefes rifeños y el general Navarro y sus oficiales que salieron del acuartelamiento para hablar con aquellos salvajes, efectivamente llegaron al acuerdo de que entregarían todas sus armas y podrían ser evacuados desde Monte Arruit hasta donde fuera. En cuanto entregaron las armas, por supuesto los de Abd el Krim entraron salvajemente a matar a los que todavía no habían muerto por las propias condiciones en las que estaban desarrollando su vida, a mutilarles salvajemente y a no dejar ni un solo vivo. Quedaron muy pocos vivos de Monte Arruit, yo perdí un familiar en Monte Arruit , don Enrique Savit, teniente.

Aquello fue una de las grandes desgracias del ejército español, pero también una gran muestra de heroísmo por parte de aquellos hombres a los que hoy, 100 años después, este cabo primero de Ingenieros quiere rendirles emocionado homenaje, por el honor y la gloria.