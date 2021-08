Leo Messi: "No estaba preparado para esta despedida, esta vez quería seguir en el Barcelona"

12:13 | Sigue llorando Leo Messi tras su emotivo mensaje de despedida. Todo el auditorio se ha puesto de pie para aplaudir al argentino que sigue muy emocionado. Ha desvelado que no pensaba en que tuviera que acabar marchándose del Barcelona. Se da paso al turno de preguntas.

Messi no seguirá en el Barcelona El club había llegado a un acuerdo con el argentino, pero no puede formalizar su nuevo contrato "debido a obstáculos económicos y estructurales" con la normativa de LaLiga. 05 ago 2021 - 18:44





12:07 | "No sé si voy a poder hablar. En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a lo que podía decir. No me salía nada, estaba bloquedo como lo estoy ahora. Para mí es muy díficil esto después de tantos años. De hacer aquí mi vida. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó el lío del burofax sabía como hacerlo, pero ahora no. No estaba preparado.

Mi familia y yo estábamos confiados de que ibamos a seguir aquí en nuestra casa, era lo que queríamos. Siempre antepusimos el seguir en nuestra casa de la vida que teníamos en Barcelona tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. Me toca despedirme de esto. Fueron muchísimos años, toda mi vida. Llegué con 13 años, después de 21 años me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos y no puedo estar más orgullosos de lo que viví aquí. Después de estar unos años fuera volverá porque se lo prometí a mi familia.

Quiero agradecer a mis compañeros, excompañeros, toda la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y así lo hice. Espero que eso quedé de mí aparte de la suerte que tuve de vivir y darle muchas cosas al club. Pasé muchas cosas y todo eso me hizo crecer y seguir mejorando para ser quién soy hoy. Di todo por este club y esta camiseta desde que llegué hasta hoy y me voy más que conforme.

Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero me hubiera gustado hacerlo con gente en el campo y poder eschuchar una última ovación y cariño de ellos. Los extrañé durante la pandemia, el poder tenerlos cerca, el aliento, corear mi nombre... y me voy de este club sin verlo. Lo hubiera imaginado con el estadio lleno y pudiendo hacerlo bien, pero se dio así y quiero agradecer el cariño de la gente que siempre lo sentí, su reconocimiento y su amor como yo hacia este club. Ojalá pueda volver en algun momento a ser parte de este club y aportar algo para que pueda seguir siendo el mejor del mundo".

?? La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

12:05 | Aparece en el auditorio un Leo Messi visiblemente emocionado que no ha podido reprimir las lágrimas. El argentino es recibido con los aplausos de los presentes. Vestido de traje y corbata se ha tenido que secar las lágrimas con un pañuelo.

12:03 | La rueda de prensa va con algo de retraso, pero Messi ya está en el Camp Nou. Sobre la mesa varias preguntas: ¿Dónde seguirá su carrera el argentino? ¿Explicará todos los motivos de su marcha? ¿Habrá críticas o reproches contra alguien?

La Cadena COPE, en directo en la rueda de prensa de despedida de Leo Messi.





12:00 | Todo listo en el Camp Nou para la comparecencia de Leo Messi que explicará los motivos de su salida. El argentino estará acompañado por su familia, el presidente Joan Laporta, el entrenador Ronald Koeman, todos los jugadores de la primera plantilla y exjugadores del Barcelona como Xavi Hernández.

Este domingo se pone punto y final a la historia de amor entre Leo Messi y el Barcelona. El argentino tras 16 años en la primera plantilla en la se ha convertido en leyenda del club con 10 Ligas, 4 Champions y 6 Balones de Oro. Messi es el máximo goleador de la historia del Barça y de LaLiga y el jugador con más partidos como azulgrana. Ahora, se despide para seguir su camino en otro equipo tras más de media vida como culé.