Herrera: “Sánchez veta a Vox, pero no al PNV ni a Esquerra que quiere acabar literalmente con España”

Señoras, señores, me alegro buenos días.

¿Qué tal les va? Ya nos hemos plantado en el día 3 de mayo del 2019 qué es un día que algunos los que se cogieron el día 1 sin tener el día 2 de fiesta hoy también se lo han cogido, y los que tenía en el día 1 y el día 2 por ejemplo, los amigos de la Comunidad de Madrid, hoy seguramente a la remanguillé se habrán pillado también está esta jornada. Menos mal que “habemos” otros cuantos que no dejamos de trabajar ni especialmente en viernes, aunque es un día doloroso saben para los que siempre nos gustan los lunes.

Ayer cuarta de abono, plaza de toros de la Maestranza de Sevilla, un torerazo, un torerazo, llamado Julián López ‘El Juli’ que a un toro de Garcigrande, por cierto el año pasado indultó a uno en esta misma plaza, a un toro de Garcigrande le hizo una faena lenta, sabrosa, en circular, con un toro imantado la muleta que levantó los tendidos y le valió pues me parece que es la sexta ya Puerta del Príncipe del Juli. La sensación del poder, esos es exactamente la sensación que transmite este hombre.

Bueno damas y caballero verán, yo ya les vengo avisando hace unos cuantos días de una técnica de antenas que se produce en todas las emisoras de COPE bueno todas las emisoras de COPE y del resto. Es el desbrozamiento de antenas, que normalmente ustedes no lo aprecian, pero si se hace un programa en cadena desde donde se está produciendo técnicamente el desbrozamiento de las antenas hay un tiempo en el que no se puede emitir en cadena, sí se puede repetir la señal que llega. Esto le corresponde a Sevilla esta semana, no es otra cosa más que el empoderamiento de la señal, como lo explicaba yo a las a las 6:30: es una especie de revaporización de la carga puntual dieléctrica y una renovación del dipolo de camp. Esto se entiende fácilmente porque se trata de aliviar la densidad de la polarizaciónn con una reordenación del campo vectorial, cuando tú reordenas el campo vectorial lo que haces es que impides que la radiación sea ionizante, entonces la diatermia no se altera y al no alterarse coges la homogeneidad granítica prácticamente alterándola en cada PMR, que es donde se basa la técnica de Vidiella, de Benito Vidiella. Los PMR son unos factores que son unas siglas en inglés, que no viene al caso. Pero además eso lo tienes que hacer en cada bobina, la bobina sea piramidal o sea cónica, y el sistema multihaz tengan ustedes en cuenta que se abotarga siempre de interferencias, claro esto es lo que tienes que solucionar y hombre es un mes un trabajo y se hace normalmente de noche. Algunos dirán: “pues esto es como echarle el milagrito o el KH7 a la grasa de la campana”. No, mires usted, no. Yo se lo he explicado de una manera muy sencilla que yo espero que lo entiendan, va a ser estos dos o tres días próximos de la semana que viene, nos impedirá de 6 a 7 a lo mejor poder emitir desde Sevilla.

A lo que íbamos ¿dónde estamos o dónde está puesta ahora mismo la atención mundial? Sigue en Venezuela, es verdad que bajando la intensidad, porque Maduro se ha afianzado en su posición y ahora los detalles que son noticia son meramente observar si hay fisuras o no hay fisuras en su bloque y sobre todo ver qué pasa con Leopoldo López. Leopoldo López se refugió en la embajada española, en la residencia del embajador español, que es donde está. Ese es un territorio inviolable, ahí no puede entrar nadie si no tiene el permiso de la embajada, de la autoridad, eso es territorio español para entendernos. Claro, Maduro quiere meter a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde y, bueno poco menos verdad que sacarle las higadillas, pero no puede entrar a detenerlo a pesar de que han lanzado una orden de detención contra él. Esto pone a la autoridad española, a los españoles en una situación delicada, porque Exteriores ha dicho que no lo va a entregar.

Eso sí, Exteriores tendrá que hablar o Exteriores o el embajador español tendrá que hablar con el ministro de Exteriores venezolano, que nosotros habremos reconocido a Juan Guaidó pero hay una realidad de facto que los resortes de la administración los lleva la administración de Maduro por cuál tienes que hablar con ello. Bueno y ahí a ver qué se va a poder hacer, si tomarán represalias o no contra las empresas españolas, el chavismo contra los españoles que viven allí, en fin esto es…

Bueno y aquí en España, pues ya saben ustedes. Además de que el centro derecha está con sus pullas, sus no sé qué… a ver cómo se recuperan, no se recuperan. Eso va a servir, no va a servir cara a las elecciones próximas del 26 de mayo, etc, ect.

Pedro Sánchez está a sus anchas, porque va a recibir en Moncloa, ojo al dato. Porque Rajoy cuando era presidente del Gobierno en funciones y empezaba consultas con los demás partidos para ver si organizaba algo o no lo organizaba, recibía en el despacho del Congreso, no en Moncloa. Este no, este es un desahogado, con lo cual en Moncloa, a todos menos a Vox, que ya saben ustedes que este es el veto faccioso que pone esta gente, que luego no se lo pone al PNV, no se lo pone a Esquerra que es un partido que quiere acabar con España literalmente. En fin, con todo lo que se mueva, no, no eso es capaz de sentarlos a la mesa del Congreso, ya lo verán ustedes.

Y luego lanza a José Luis Ábalos, que es ministro y número dos del PSOE, a decir que los que critican la subida de impuestos son antidemócratas, ya es lo que quedaba, ya es lo que quedaba. Es decir, se quiere cargar la democracia aquel qué critica la gran facilidad que tienen todos estos para arruinarnos para quitarnos el dinero, gastárselo alegremente buscarnos la ruina luego irse y a ver quién viene y lo arregla.

Este habla de la presión fiscal, es que aquí tenemos menos presión fiscal. Vamos a ver la presión fiscal es un dato en relación con el PIB, es el esfuerzo fiscal que es en relación con la Renta lo que realmente importa. En esfuerzo fiscal estamos muy por cima, estamos por cima del resto de la media europea, ¿qué se inventan estos aquí de que no pagamos impuestos y que no querer subir impuestos es de antidemócrata?. Habla mucho del criterio de la democracia que tienen todos estos cantamañanas, el derecho a no estar de acuerdo no existe para todos estos.

Y luego hay un personaje, el supremacismo catalán, ha vuelto por sus… por donde suele campar, revolviendo el estómago. Hay una tipeja que revuelve cualquier estómago por muy asentado que esté. Se llama Núria de Gispert, le han dado la Creu de Sant Jordi, que es la Cruz de Hierro del régimen como dice Miquel Giménez hoy en ‘Vozpópuli’. Acaba de hacer un tuit, esta tiene el dedo fácil, comprando la salida de Cataluña de Girauta, Arrimadas, Montserrat, con las exportaciones de porcino. Bueno, “Cataluña aumenta sus exportaciones de porcino: Girauta a Toledo, Arrimadas a Madrid y tal y cual”. Esta es una fanática racista de la peor calaña, es decir, y sorprende que una institución que se tiene por decente si es que lo que lo que tenga de decente la Generalidad, que tiene poco, puede premiar a una profesional del odio una tipeja sectaria como esta Núria de Gispert, pero así están las cosas y más que nos encontraremos.