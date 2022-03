Herrera: “Sánchez preparándose una serie, ‘Yo, Georgino’; y los demás viviendo en una peli de terror diaria"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es 14 de marzo de 2022, es lunes felizmente, es lunes y felizmentellueve en buena parte de España, prácticamente en casi todo el país. Y esa lluvia va a largarse o al menos esta va a ser una semana de lluvia, quién sabe si la semana que viene también que va a paliar un poco la sequía que estamos viviendo. La lluvia, bueno, nunca llueve a gusto de todos, por ejemplo, los valencianos seguramente dirán y ¿por qué no llueve después del 19 de marzo y no nos estropean las fallas, no? Bueno, bendita agua, que es quizás la buena noticia del día y la única.

















GUERRA DE UCRANIA





La única porque la guerra de Ucrania se pone complicada con Putin bombardeando algunas bases militares a 25 km de la frontera con Polonia y ha avisado Estados Unidos como se te escape un misil y caiga en territorio OTAN, la tenemos armada, la tenemos liada.













2 AÑOS DE LA PANDEMIA





Y con los problemas que ustedes seguramente están calibrando mejor que nadie, problemas económicos que han llevado a que si la botella de aceite que estaba a 3 se ha puesto en 5; o el tomate frito que estaba 1 ahora está 1,5; o la malla de naranjas que estaba 4 está 6. Y el carburante, usted sabe lo que le cuesta llenar un depósito del coche, mucho más que el año pasado a estas alturas o que hace unos cuantos meses; y la luz, y el gas y todo, los precios consecuencia indudablemente de la guerra de Ucrania pero de una deriva que ya venía arrastrando nuestro país, la inflación en nuestro país desde hacía algún tiempo. Ahora, por de pronto, comienza una huelga indefinida de transportistas, el colectivo convocante es el minoritario pero vamos a ver quién se suma y quién no se suma a estos paros. Si no hay transportistas no hay abastecimiento, que es lo que ya nos faltab