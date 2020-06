Herrera: “Sánchez prefiere entregar todas las cucharas a independentistas que negociar con la oposición"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Sexto de los 10 días de luto oficial decretados por el Gobierno, personas con nombres y apellidos.

Historias como la de José Ramón izquierdo nacido en Cuenca, que tuvo claro su vocación médico, que buscaba ayudar a los demás, verlos sonreír. La bata blanca le llevó varios pueblos de Cuenca, entregó los mejores años de su vida en Villar de Cañas, antes estuvo en Carcenilla y después en Cañavera. Fue un hombre alegre, optimista, simpaticón, con varias pasiones su más grandes Fina, su mujer, con ella compartió 27 años con dos hijos Carlos y Andrés.

José Ramón también disfrutó de la montaña, allí recorrió cientos de kilómetros en bici y otros tantos a pie buscando setas. Los que le conocieron destacan una de sus grandes habilidades: era capaz de mejorar el día a cualquiera. José Ramón izquierdo falleció con 61 años. Hstorias como las suyas las pueden escuchar en el especial'Vivos en el recuerdo'que van a encontrar en COPE.es.

hoy también lamento desde lo más hondo de mi corazón el fallecimiento del coronel Rafael Cabello Medina, a cuyas órdenes tuve el honor de servir en el legendario regimiento de movilización y prácticas de ferrocarriles cuando era capitán. Un gran hombre, un gran ser humano militar de una talla excepcional, a quien esté comentarista quería como un padre descanse en paz.

HERRERA RECUERDA LAS MENTIRAS DE SÁNCHEZ TRAS DOS AÑOS DE GOBIERNO

Bueno damas y caballeros, hoy se cumplen dos años de la moción de censura que derribó al Gobierno de Rajoy, cualquier cosa menos una moción de censura constructiva. Ahí está Pedro Sánchez dos años gobernando con los presupuestos que elaboró Cristobal Montoro, con la Reforma Laboral de Fátima Báñez, incluso con la Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández Díaz y esa abominable Ley Mordaza, que mira, ha sido el instrumento mejor que ha encontrado este Gobierno para velar por el cumplimiento del confinamiento, en el que aún seguimos. Inestabilidad política, mayoría Frankenstein, que va y viene, socios parlamentarios del Gobierno que a veces se enfadan como los novios adolescentes que amenazan con palabras muy ruidosas pero que siempre vuelven al redil que es el de mantener a un gobierno de izquierdas en precariedad parlamentaria que se puede exprimir en cada votación como estamos viendo las prórrogas del Estado de Alarma.

Sánchez e Iglesias viven a salto de mata, pero los dos están acostumbrados a eso, otra cosa es el efecto de esa inestabilidad en la vida del país. Fíjenese, en dos años hemos visto a Sánchez desdecirse de todas y cada una de las cosas que prometió en aquella mocíon de censura. Ayer 'El Mundo' públicaba un original ejercicio de hemeroteca recordando las promesas como candidato y cómo las ha ido traicionando una por una, empezando por las elecciones generales que dijo que eran las que iba a convocar en cuanto venciera la moción de censura; después eludió cualquier responsabilidad por el plagio de su tesis doctoral, salieron sociedades de algunos ministros para rebajar pagos al fisco, falsedades, afirmaciones solemnes como hizo en aquella jornada luego en campaña electoral garantizaría que jamás jamás jamás jamás pactaría con Bildu y miren ustedes. La política española cambió de agenda con aquella moción, la recuperación, la creación de empleo todo eso dejó de ser objetivo del Gobierno. Esa tecnocracia que tanto molestaba a algunos dio pasó a los gurús, a los magos del relato y dos años despuésPablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno, los independentistas han conseguido sentar al Gobierno en una mesa sobre la autodeterminación, Bildu ha sido rehabilitado políticamente, es lo que tenemos.

HERRERA SOBRE LOS PACTOS DE SÁNCHEZ

Usted se preguntará este mes de junio ¿qué nos va a dejar? Está España repartida en tres fases diferentes y estamos todos cruzando los dedos , porque lo que pase en las tres primeras semanas de este mes va a depender de que se nos fastidie el invento o no. Pedro Sánchez ha dado fecha para un acontecimiento clave que es que normalizamos nuestras vidas, la economía, las vacacioneses, es decir, la movilidad. Dice que el 21 de junio. Hará falta que no haya rebrotes pero si los hay pueden ser controlados, la Sanidad está preparado para ello indudablemente. pero bueno todavía hay focos que de repente saltan como Lérida, Tomelloso ,Ceuta ahora mismo donde se han puesto serios aislado haciendo 21 personas

Y los datos oficiales en este comienzo de mes ¿qué dicen? Sobre el papel los datos no serían malos, dos fallecidos, 96 casos reconocidos por Sanidad. Pero oiga a este efecto después quítele varias cosas, el del fin de semana y la forma peculiar que tiene el Gobierno de contar, ya saben cuentas según le beneficia, según le interesa según no le interesa, según… COPE ha podido constatar que abril fue el mes con más defunciones de nuestra historia reciente, 56.290 personas eso es un 73% más de lo habitual, pero no todos murieron por coronavirus pero hay un 73% que seguramente sí lo hicieron

A medida que mengua el virus crece y retoma posiciones otro agente patógeno que padece España y que se llama Sánchez

A medida que que mengua al virus crece y retoma posiciones otro agente patógeno que padece España y que se llama Sánchez que retoma su quehacer anterior. Iglesias, ya saben ustedes, que hace de matón de bajos fondos, le hace el trabajo sucio que además con ese manual chavista de acusar a los demócratas de golpistas le deja a Sánchez el papel institucional que es el que le gusta, el del guapo y alto que resulta prudente etcétera etcétera y contenido; bueno cada vez que la vuelva abre la boca actúa como un perfecto charlatán. pero eso ya le va bien, madre mía, ahora ha hecho que todos vuelvan a casa, que vuelva ERC a la que le propone la mesa de negociación otra vez en junio como si no pasar nada y a Bildu y PNV con concesiones para País Vasco y Navarra que también lo que tiene como si fuera una realidad única cuando son dos comunidades autónomas diferentes bueno. ERC ha vuelto, ya no necesita a Ciudadanos que ahora lo dejara ahí y se le pondrán cara de tonto me imagino a más de uno.

Sánchez prefiere entregar todas las cucharas a independentistas, a cualquier basura, que negociar con la oposición

Hoy escribe Álvaro Nieto algo muy interesante en Vozpópuli y es que el Gobierno, este Gobierno está más preocupado por su supervivencia que por la supervivencia del país,coincide con un artículo en 'El País' de Juan Luis Cebrián que está furioso por lo que se ve. Hay una realidad que no tiene remedio, Pedro Sánchez prefiere entregar todas las cucharas a independentistas a cualquier basura que pase por ahí que negociar con la oposición qué es lo que haría un gobernante decente,un gobernante europeo normal y corriente se sienta con la oposición, al menos con la oposición con la que puede dialogar o cree que eé que puede dialogar, PP y Ciudadanos pues PP y Ciudadanos; y establecen una pauta pactada de salida de una crisis pavorosa como la que nos encontramos. Bueno, pues él prefiere hacerlo con Bildu, con los herederos de ETA y unos y otros, independentistas, los herederos de ETA, todos ellos no están por el bien del país están por sacar tajada, y vaya si la sacan.

A lo demás ya les digo hablaremos ahora del Ingreso Mínimo Vital porque acaba de ser publicado en el BOE aquí y que hemos sabido de lo que pública el BOE del ingreso son 44 páginas llevamos 10 minutos mirándolo ¿no?. Mucha literatura en el preámbulo y o me da a mí la sensación, luego me lo aclarará el ministro, pero parece que destaca que solo es para un momento determinado no está pensado para grupos para individuos concretos como si hubieran dejado la puerta abierta para no hacerlo permanente ¿no?, al menos sobre el papel. Y luego saben ustedes que en cogobernanza con Comunidades Autónomas y entidades locales veremos cuáles son las autónomas si solamente la de los socios de Sánchez o alguna otra.