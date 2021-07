Herrera: "Si se midiera lo que contaminan algunos ministros, la ONU declaraba la emergencia climática"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, las 8 del día 8. 8 de julio del 2021 con un tiempo que más o menos anda la cosa, la verdad con pocos cambios este jueves. Ambiente seco y soleado en la mayor parte del país con temperaturas que se mantienen.

Esperamos que los2.200 vecinos de Vilafranca en Castellón tengan un día más tranquilo después del tornado que atravesó ese pueblo entre la sorpresa y la jindama de los vecinos que veían como arrancaba tejados de las casas y a algunos les pilló en la calle, tuvieron que agarrarse las farolas a lo que se encontraban. Se van a evaluar los daños que ha causado en ese pueblo del interior de Castellón, hombre todo ha quedado en eso en un susto y destrozos sin daños personales.

PANDEMIA: PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Pues, podemos decir casi, casi algo parecido de la pandemia, todo está quedando en destrozos. Seguramente, además con esta quinta ola algún destrozo económico que se va a realizar en nuestra industria turística. Pero daños personales, hombre ciertamente miren si lo primero que miramos es la incidencia nos llevamos las manos a la cabeza, literalmente las manos a la cabeza. Si lo primero que miramos es la ocupación de plantas y UCI y los fallecimientos, entonces vemos que el contraste es muy llamativo, tremendamente llamativo. Ayer se notificaron 17.000 contagios, la incidencia de 252 casos más, son 27 puntos más que el martes. Si viéramos este crecimiento de la incidencia simplemente sin analizar ningún dato más, estaríamos ahora mismo tremendamente alarmados porque veríamos como esta ola, la la cuarta, la quinta, la sexta ya no lo sé, puede llenar de nuevo las UCI de los hospitales y desgraciadamente las morgues, pero es que eso no está pasando así, no está pasando así. ¿Qué tenemos que reflexionar o qué tenemos que pensar? Bueno, silbar y creer que esto no es nada y que…evidentemente no, evidentemente no. Pero habría que pensar en dejar de utilizar la tasa de incidencia para medir la gravedad de la pandemia, es decir, utilizar las cifras de hospitalización e ingreso en UCI y de mortalidad. Es decir, la presencia de pacientes en planta es del 2’35%, en la UCI del 6’57%, en ambos casos han bajado con respecto al día anterior. Murieron 17 personas pero es que hace una semana se contabilizaron 46. Bueno, ¿dónde está el truco de todo ello? Efectivamente que afecta a las personas no vacunadas, ¿quiénes son los no vacunados? La gente más joven, los menores de 30 años. Oiga, estamos en verano, el Gobierno ha invitado a quitarse la mascarilla en exteriores, aumenta los contactos pues la gente se va a las playas, se toma un vaso… en fin, las cosas normales de la vida cotidiana de todos los días y ahí es donde entra el virus.

Claro, dirá usted bueno pues que se vacune a los jóvenes al igual que se ha vacunado a los mayores. Oigan, se puede vacunar a los jóvenes pero hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes para los que necesitas muchas vacunas pasan dos meses y son dos meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que los contagios, es decir, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio, no se realice por vacunación. Esa es ahora mismo la situación, ahora mismo hay casi 20.000.000 de españoles con la pauta completa, quien les habla la recibió hace 2 días, esencialmente entre mayores de 50 años; de 40 a 49 casi el 40% tiene ya las dos dosis, eso se traduce en menos casos graves, en menos ingresos en hospitales -como les digo-. No tanto la atención primaria, ahí sí que es necesario los jóvenes sí necesitan acudir la atención primaria que ahora mismo la atención primaria en algunos lugares de España está desbordada, literalmente.

En fin, habrá que echarle algún alguna pensada con tranquilidad y no alarmarnos quizá más de lo que debamos alarmarnos, sí ser conscientes de que o hacemos bien las cosas o de esto no nos lo quitamos de encima ni para atrás, porque además la repercusiones en la industria turística pueden ser particularmente preocupante porque es que ahora mismo las portadas de los diarios europeos ocupan España y Portugal. Es que si comparamos como está Italia, por ejemplo, 16 casos por cada 100.000 habitantes; Grecia, 61; Francia 45; y aquí estamos en 250 como Portugal, por lo cual el sector turístico se teme lo peor este verano. Además que estaba marcado como el inicio de una recuperación y de momento no se nota un aluvión de cancelaciones pero no están llegando todos aquellos que el sector esperaba.

LAS CONCESIONES DE SÁNCHEZ A CATALUÑA

Bueno, vamos a ver, cosas curiosas del día de hoy. Cuando digo cosas curiosas es que tienen que ver con algunas decisiones del Gobierno, con algunos comentarios del gobierno que para algunas cosas, como por ejemplo la pandemia, está de comentarista, es decir, a Darias y a lo que no es Darias, no les vengan ustedes,comunidades autónomas, a decir oiga tome usted decisiones, haga usted o prepare usted un organigrama de leyes que nos permita a nosotros… estos dicen, encárgate tú.

Mientras tanto a lo suyo, a 24 horas del encuentro en Moncloa entre Sánchez e Isabel Díaz Ayuso ha trascendido el deseo de Moncloa de incentivar el retorno de empresas a Cataluña huidas durante el procés, ya saben que entre 6 o 7.000 cambiaron de sede, no es que se llevaran las paredes , algunas sí se llevó las paredes. Pero la inmensa mayoría lo que hicieron es cambiar a la sede, ¿para qué? Pues, para evitar más daños derivados de la escalada independentista. ¿Y ahora? Pues ahora vuelve un agravio evidente. Sánchez que es un rehén, voluntario ¿eh?, de todos estos tíos no deja de hacer concesiones ahora mismo a Cataluña como la transferencia de 11.000 millones de euros del fondo de liquidez y a Madrid se le amenaza con un 155 fiscal, para que pague 6.000 millones más en impuestos. Claro, la respuesta: Madrid blindará su sistema fiscal, Andalucía ha bajado y ambas más Galicia, Murcia Castilla y León estudian blindar la educación, por ejemplo, concertada ante la invasión de la ley Celaá, es la única manera de defenderse de estos individuos, por llamarles de alguna manera.

GARZÓN Y EL CONSUMO DE CARNE

Y bueno, y luego el ministro de Consumo ha soltado una perla en un vídeo en el que, fíjense ustedes que podría hincarle el diente al recibo de la luz, el que va a obligar a o pones el aire acondicionado o te vas de vacaciones porque el sueldo no da para más, o al precio de la gasolina que está ya como el Vega Sicilia, o las tremendas subidas de impuestos en marcha… pero no. Al ministro Garzón, Albertito Garzón, que pasa de todo, se dedica a decirnos que comer carne es malo, “vayan ustedes acostumbrándose a comer menos carne, hay que comer menos carne”.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVidapic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón�� (@agarzon) July 7, 2021

Hombre, vamos a ver, a ver qué le dice a toda esa gente que se conforma ya con un plato de lentejas porque no tiene ni sueldo de un ministro como él para llevarse a la boca mucho más que un chusco de pan. ¿Qué ha pasado? Que Garzón ha soliviantado a todo el sector ganadero, que es un sector importante, porque le echa el consumo, le echa la culpa del consumo de agua, acusa a las vacas -estos peligrosos animales agresivos- de los gases de efecto invernadero del que el 15 %- aproximadamente- y mira vamos a ver. ¿Qué le están diciendo los ganaderos? Que el aire acondicionado de su despacho y la calefacción de la sede de su partido o la gasolina del coche oficial contaminan más, más que una vaca y además no se come ni dan de comer a nadie. Ahora, si se pudiera medir la contaminación de las tonterías que ministros como este dicen mientras felizmente forman parte del gobierno, la ONU sí que declaraba la emergencia climática internacional, pero desde el primer momento.