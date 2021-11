Herrera: “Marlaska dedica más tiempo a trasladar etarras al País Vasco que a tranquilizar a sus policías”

Es lunes ya, por fin, y las 8 de la mañana después un fin de semana que por el norte de la península ha habido de todo: lluvia, frío, nieve, más que frío fresco. Pero hoy diremos que sube un poco la temperatura ligeramente, es decir, esto no quiere decir que vaya a hacer calor pero sí va a haber más estabilidad. Luego la semana va a ser muy cambiarme, ya veremos.

ÓMICRON, LA NUEVA VARIANTE QUE PONE EN JAQUE AL MUNDO

En qué estamos hoy, bueno en qué está el mundo hoy. Fíjense ustedes la jerarquización, de nuevo ¿no?, de la noticia. Vengo diciéndolo desde las 6. La pandemia ocupaba el titular número 14 o 15 y era para decir que se completaban pautas de vacunación por aquí o por allá y que la ocupación hospitalaria estaba tranquila y que, la cosa estaba más o menos tranquila, se recuperaban costumbres y la perspectiva hacia delante era recuperarlas aún más. Pero de repente, aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero, y del número 14 pasa de nuevo el número uno, al primer titular de todos. Y esa palabra es ómicrony ¿qué quiere decir ómicron? Pues, ómicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica, otra vez más miramos a Sudáfrica. Se llama Omicron porque no se ha podido llamar Xi, (‘x’ ‘i’) que es lo que tocaba ahora, una la letra griega y tal y que cual. Pero es que como el presidente chino se llama Xi JinPing, pues han dicho a ver si ahora a ver la guasa de llamarle ‘Xi’ y que el chino se mosqueé, con la mala leche que tiene este chino. Xi en chino es como aquí llamarse Manolo eh, tampoco crean ustedes que es tan complicado, o Manolín qué es más cariñoso.

Y la variante la variante ómicron que es, porque aquí particularmente en España que más que menos estaba como les digo tranquilo, pues se la variante ómicrón es una variante que al parecer tienen más facilidad de contagio que la delta, cinco o seis veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede que puede tener en un ser humano, esté vacunado o no esté vacunado. Sí sabemos que corre velozmente.

Bueno, ¿cuál es la postura ahora que hay que tomar con ómicron? Miren, normalmente las autoridades han ido siempre por detrás del bicho, ahora hay algunas que no quieren que el bicho le sorprenda y cierran fronteras: Israel, Marruecos; otras confinan a los no vacunados; otras lo que hacen es encerrar a los que están infectados para estudiarles, para decir cualquier tipo de veredicto y de análisis. El miedo corre mucho más rápido que la investigación científica, los científicos tienen que estudiar y están ahora mismo con el microscopio mirando el bicho desde 1.000 posturas y viendo cómo reacciona y si efectivamente los que estamos vacunados con la pauta completa, incluso con una tercera dosis, estamos protegidos antes la famosa variedad esta ómicron. Que a lo mejor es un nombre que se le olvida de aquí a mediodía, pero no se preocupe, porque va a oír hablar de ella al menos muchos días. Claro, hay algunos científicos que creen que entre que estamos vacunados y que esto nos pilla ya con mucha gente habiendo pasado el virus, pues que sería mala suerte que la nueva variante nos devuelva la casilla de salida, es decir, que las vacunas empiecen a no ser útiles.

Estamos, además, a un paso de nueva generación de vacunas. Las vacunas, los laboratorios las están perfeccionando día a día. No es la misma la vacuna de Pfizer que se pone hoy que la que se puso al principio, ha evolucionado, en fin, va integrándose la información que se va teniendo acerca de la pelea contra el bicho. Así que, hágase a la idea de que ómicron está ya en toda Europa, porque es verdad que el hecho de que haya aparecido uno en Alemania, 2 en Inglaterra, 3 en Austria… quiere decir que corre por ahí.

Pero, tranquilidad y buenos alimentos países con casos. Países con casaos confirmados de ómicron:Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemania, República Checa, Dinamarca, Italia, Australia, Sudáfrica, Botsuana, Israel y Hong Kong. Países con contagios en estudio:Francia, Portugal y Austria. Pues claro, usted dirá ¿y en España? Bueno, pues en España seguramente alguno hay por ahí, seguro que alguno hay por ahí. Pero, hay que tomar medidas, mascarillas en el interior, distancia de seguridad y estas cosas que son de sentido común.