Países Bajos detecta 13 casos de ómicron y busca a 5.000 viajeros que llegaron del sur de África

Países Bajos confirmó este domingo al menos 13 casos de la variante ómicron, el mayor número confirmado hasta ahora en la Unión Europea (UE) y fuera del sur de África, mientras busca a unos 5.000 viajeros que llegaron en vuelos del sur de África desde el pasado lunes para someterlos a un test de coronavirus.

El Instituto de Salud Pública (RIVM) no ha terminado el análisis de secuencia del virus de todas las muestras recogidas en el aeropuerto de Ámsterdam a los 624 pasajeros que aterrizaron en dos vuelos procedentes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo el viernes, cuando se prohibió el tráfico aéreo desde el sur de África por temores a la nueva variante.



Del total, 61 dieron positivo en coronavirus y se encuentran sometidos a una cuarentena de al menos siete días si tienen síntomas, y cinco si son asintomáticos, mientras las autoridades llevan a cabo un análisis de los test para determinar de qué variante están contagiados.



Al menos 13 portan la nueva variante del SARS-CoV-2, conocida como ómicron o B.1.1.529, y detectada por primera vez por científicos en Sudáfrica, que dieron la voz de alarma el jueves, aunque todavía no se sabe mucho sobre esta mutación, que ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “variante preocupante” a la espera de más información.



“La investigación (de los casos de Sudáfrica) aún no se ha completado. La nueva variante se puede encontrar en más muestras”, advirtió el RIVM, que insta a los viajeros a hacerse un test si han regresado de países de riesgo para esta variante en algún vuelo operado desde el pasado lunes, incluso si no muestran síntomas.



Las autoridades neerlandesas tratan de localizar a aproximadamente 5.000 pasajeros que llegaron en la última semana desde Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue o Sudáfrica, para someterlos a una prueba.



El Gobierno ha puesto a disposición de estos viajeros un número de teléfono especial para concertar una cita para hacerse la PCR.



El ministro en funciones de Sanidad, Hugo de Jonge, no descartó este domingo que se apliquen medidas adicionales a todos los viajeros en el próximo periodo, aunque subrayó que eso “depende” del funcionamiento de la nueva variante en lo que respecta al contagio y la gravedad de la covid-19 que provoque.



Aseguró que habrá consultas en la UE en este sentido “en los próximos días”.



Otros países han identificado ya casos con la variante ómicron: Alemania (2), Italia (1), Bélgica (1), Australia (2), Israel (1), Reino Unido (2), Dinamarca (2), aunque nunca tantos como los confirmados hoy en Países Bajos.



Los pasajeros que llegaron la semana pasada a Ámsterdam en algún vuelo procedente de algún país del sur de África volaron en base a unas normas que se aplicaban antes de que la región del sur de África empezara a ser considerada el viernes una “zona de alto riesgo”.



Los vacunados no necesitaban someterse a un test antes de embarcar en el avión, y los no vacunados podían volar con un resultado negativo de una PCR de máximo 48 horas o de un test de antígenos de máximo 24 horas.



No está claro cuántos de los 61 positivos estaban vacunados y cuántos viajaron con un test, pero el positivo una vez en Países Bajos puede explicarse en que las personas vacunadas pueden contagiarse igualmente, aunque no presentes síntomas.



Y, además, un negativo en test rápido no es garantía de que el resultado no sea un falso negativo porque las pruebas de antígenos son menos sensibles que las PCR, sobre todo en asintomáticos, aunque los pasajeros en cuestión también podrían haberse contagiado desde el momento en el que se hicieron el test hasta que iniciaron su viaje a Países Bajos.



El virólogo flamenco Marc Van Ranst subrayó hoy a la televisión neerlandesa NOS que hay muy poca probabilidad de que los viajeros que dieron positivo se hubieran contagiado durante el vuelo de Sudáfrica porque no habrían dado positivo tan rápido en el test de antígenos que se les hizo en Ámsterdam, pero no descarta que haya viajeros que sí se haya podido infectar en esos dos vuelos largos y que den positivo en los próximos días.



Ahora la regla que se aplica a las personas que aún pueden viajar desde las “zonas de riesgo” del sur de África (generalmente se impone una prohibición de vuelo, pero los ciudadanos europeos aún pueden regresar) es que necesitan hacerse una doble prueba: una PCR y un test rápido independientemente de si se está o no vacunado, y tienen que someterse a una cuarentena domiciliaria al llegar a casa.