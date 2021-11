Botsuana confirma 19 casos de la variante ómicron

El Gobierno de Botsuana informó este domingo de que los casos de covid-19 de la variante ómicron en el país ascendieron a 19 e insistió en que su origen es "importado", si bien se negó a hacer pública la procedencia de los 4 viajeros que dieron las muestras más antiguas asociadas a esta nueva variante.



La gran mayoría de los contagios se sitúan en el área de Gaborone y tienen "historial de viaje" fuera de Botsuana, o bien son contactos asociados a esos casos, según informó en una rueda de prensa el ministro de Salud del país, Edwin Dikoloti.



El funcionario, sin embargo, pidió no "politizar" los orígenes de las variantes y, por ello, rechazó revelar la procedencia de los "cuatro extranjeros" que entraron en Botsuana en una "misión diplomática" y cuyas muestras suponen el rastro más antiguo de ómicron hasta la fecha (dieron positivo por covid-19 el 11 de noviembre).



"Nadie se beneficia nunca del hecho de geopolitizar las variantes”, contestó rotundo Dikoloti a las sucesivas preguntas planteadas por los periodistas respecto al origen de esos viajeros.



El ministro argumentó que la comunidad internacional y la prensa estén "estigmatizando" a los países africanos a consecuencia de la nueva variante y sostuvo que lo importante es que se haya identificado.



"La detección se ha tratado como origen", lamentó en la rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión local y ofrecida junto a los ministros de Exteriores, Lemogang Kwape, y de Gobierno Local y Desarrollo Rural, Eric Molale.



El descubrimiento de esta nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529 y bautizada con la letra griega ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue anunciado el jueves pasado por científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica, a partir de muestras tomadas entre el 14 y 16 de noviembre.



Paralelamente se habían identificado ya los 4 contagios iniciales de Botsuana y uno en Hong Kong (China), de un viajero procedente de Sudáfrica.



El Gobierno botsuano confirmó posteriormente los 4 casos en un comunicado -aunque la comunidad científica ya lo habían hecho público- y señaló que eran personas extranjeras que habían llegado al país el 7 de noviembre en "una misión diplomática" y que habían dado positivo el 11 de noviembre mientras preparaban su "retorno".



Desde el viernes, otros países confirmaron también casos de la variante ómicron como Israel, Bélgica (un caso de una viajera procedente de Egipto sin aparentes vínculos con el sur de África), Australia, Países Bajos, Reino Unido y otros lugares.



La nueva variante -de la que, no obstante, aún hay muy pocos casos confirmados en total- se caracteriza por presentar un número inusualmente alto de mutaciones, cuyo impacto aún debe ser estudiado.



La OMS, al categorizarla este viernes como variante de riesgo, reconoció, no obstante, que algunas de estas nuevas mutaciones parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que las variantes anteriores.



Pese a la escasa información disponible (por la temprana detección), numerosos países, incluido el Reino Unido, Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea, anunciaron rápidamente drásticas restricciones de viaje para los países del sur de África, medidas que generaron un fuerte malestar en el continente africano.