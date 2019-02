Herrera a las 8, viernes 8 de febrero

Tiempo de lectura: 2



Me da mucha, mucha, mucha alegría saludarles a pesar de que sea viernes, que es un día “malajón” por el mismo. 8 de febrero del 2019. A 20 días de que acabe el mes habremos cargado una sexta parte del año. ¡Una sexta parte del año ya, madre mía! Este 2019 que hoy nos saluda con tiempo estable. Digamos que la cornisa cantábrica puede haber, incluso hasta Cataluña, algún pequeño frente con algunas lluvias dispersas. Pero realmente es un día agradable el de hoy, que es de las pocas cosas de lo que queda agradable, porque políticamente es tumultuoso el día.

Es una cosa de aquello de ser consciente, de estar viviendo días muy agitados políticamente hablando en los que les confieso, además, que miren, el relato está en tan proceloso, complicado, tan enrevesado que a veces no se sabe por dónde empezar.

Bueno, quizás por lo último. Hoy termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno y el PDeCAT, como Esquerra, también ha presentado una enmienda a la totalidad. Un decir “te vamos a votar no”, es más o menos lo mismo. ¿Quiere eso decir que no salgan los Presupuestos? Bueno, hasta el último momento, ¿verdad?, siempre hay tiempo. Y luego, el que no salgan los Presupuestos tampoco quiere decir que caiga el Gobierno. No, no, no. Ni mucho menos. Pero eso lo retirarán, como dicen ellos, si hay avances.

¿Y cuáles son los avances que esperan que haya tanto Esquerra como el PdeCAT? Alguno de los puntos, de los 21 puntos, que le presentó en un documento Torra a Sánchez el día que se reunieron en Pedralbes. Ese documento, que si Sánchez tuviera lo que hay que tener, ni siquiera lo hubiera cogido en la mano porque le recuerdo que son 21 puntos en los que piden debatir o abolir prácticamente la monarquía, “desfranquizar” España, impedir que la Policía actúe contra Cataluña. Es decir, tonterías, mamarrachadas, majaderías.