Herrera a las 8, miércoles 27 de noviembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Miren, aquí le venimos contando la actualidad desde las 6 de la mañana y lo haremos a lo largo de todo este día de hoy, este 27 de noviembre del 2019, que es un día que tiene un interés bastante particular. Bueno, dos intereses o tres intereses bastante particulares. Uno de ellos es mirar asombrados la sentencia que condena a Rodrigo Lanza, el que mató a un hombre que llevaba y por llevar los tirantes de la bandera española, a cinco años de cárcel. Cinco años de cárcel.

Oiga, aquí falla algo. Le atacó por la espalda, le golpeó y una vez que cayó al suelo le siguió golpeando con patadas y puñetazos. Lo mató. Dice el jurado que como murió como consecuencia del golpe al caer el suelo, los puñetazos y patadas de después, pues no importan. No tuvieron acción directa sobre su muerte. Pero se los llevó independientemente.

Está sentencia es una ofensa al sentido común, es un desafío a la decencia, es un insulto a la sociedad y es un insulto a la familia de la víctima. Así que los ocho tipos a los que les tocó en el sorteo ser jurado, sentarse para juzgar un crimen, que sepan que han disculpado a un asesino.

Luego, aquí está lo de la justicia comparativa que no le gusta nada a los jueces, pero que algún día habría que hacer. Oiga, la colección de ultras que entró en el Centro Cultural Blanquerna en Madrid, que tiraron una bandera de la Generalidad y creo que le dieron un bofetón a Sánchez Lliebre, les han condenado en algún caso a cuatro años de prisión. Por matar a este hombre que llevaba los tirantes de la bandera española, este antisistema que ya había dejado parapléjico a un policía, solo un año más. Alguien se lo tendrá que mirar.

Le venimos contando que el panorama, oiga, no deben de ser ser tremendamente pesimista, esto no vende, y te dicen los estrategas de la comunicación, "es que no puedes estar siempre pintando panoramas dramáticos para el futuro, etcétera, etcétera".

Pues miren, yo lo siento por los estrategas, pero les digo lo que hay. Y lo que hay es un panorama desolador, más que preocupante, un panorama en el que se atisba el peligro que ronda está España en la que nos movemos, nacemos, crecemos, morimos y, a veces, hasta estropeamos.

Se atisba un panorama tan desalentador como sombrío. También me dicen: "No digas del presidente que es un cuentista, que eso a la audiencia no le acaba...". Vale, muy bien, pues no diré que es un cuentista, diré que cuenta cuentos. No diré que es mentiroso, diré que tiene una tormentosa relación con la verdad, pero tormentosa, contradictoria.. ¡Qué mal lo pasa!

Bueno, pues no atiende a razón, hace lo contrario que enunció hace tres semanas, que decía que le daba insomnio, España le daría insomnio pactar con quien ha pactado y, además, no aparece. ¿Dónde está? Este que se quejaba tanto del plasma de Rajoy y decía que Rajoy era un indecente porque no contaba las cosas, ¿dónde está? Que tiene un socio que quiere acabar con la Jefatura del Estado, con la monarquía parlamentaria, con el Rey ante el que va a tener que prometer el cargo y que sus socios para formar ese gobierno coquetean con el desacato al Tribunal Constitucional, hablan abiertamente de desmontar España, esa España que tendría que defender en sujeto que ganó las elecciones, que quiere otorgar al partido de los sediciosos la categoría de interlocutor, sentado en la mesa ante un Gabriel Rufián que con tono frentista le dice exactamente esto.

¿Y tú vas a aguantar eso, Pedro? ¿Tú vas a aguantar eso y te lo vas a tragar? Porque este, oiga, podía haber llamado en su día al PP y a Ciudadanos, "vamos a ver si nos entendemos, si podemos organizar ..." Pero no, no, no, no. Él está con quien quiere estar. Él está con lo que ha elegido, y lo que ha elegido es esta gente que le dice que es un débil, derrotado y que cuidadito que en cualquier momento le hacen caer.

El PNV más Bildu votan una moción política que reconoce la autodeterminación para crear un estatuto que así lo haga. Los socialistas de Navarra apoyan a Bildu, exige la reagrupación de los presos de ETA, y en Cataluña ya lo vemos. La debilidad voluntaria Pedro Sánchez excita a estos depredadores y, por eso, el panorama, disculpe, en fin, me gustaría decir que todo es color de rosa y es muy bonito y que no hay problema porque todo al final tiene lo importante, es absolutamente desalentador. ¿Dónde estás, Pedro, hijo, dónde estás? Sal del cuarto de baño, hombre.. No te cierres con pestillo como los niños chicos. Aparece.