Herrera a las 8, miércoles 19 de febrero del 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días

Es miércoles, es 19 de febrero del 2020, amanece tranquilamente en toda España, aunque hoy en Mediterráneo, sobre todo el andaluz, en el sureste peninsular, en Baleares, en el liitoral de Cataluña, digamos que alguna llovizna en el Estrecho, puede que en el Cantábrico oriental. En este día en el que, oiga, confirmamos que los españoles somos muy raros. Supongo que no es una noticia que les suponga ninguna gran sorpresa o novedad.

HERRERA, SOBRE EL 'DELCYGATE'

Fíjense ustedes, nos interesa Venezuela y nos interesan cosas que teóricamente no le interesan a nadie. El Gobierno, los partidos que lo integran, siguen transitando por la senda que marcó hace unos días la vicepresidenta Calvo, que es "esto de Venezuela no interesa a nadie".

Vamos a ver, la señora Calvo no es nadie para decidir que nos tiene que interesar y que no a los españoles. Fíjense ustedes, el día de ayer estaban los voceros del PSOE, de Podemos con esa displicencia de la superioridad moral cuando se suben al ladrillo ese en el que están siempre de puntillas. Y van los periodistas y les dicen: "Oiga, que el PP se ha presentado de urgencia en los juzgados para pedir que no borren las cintas del aeropuerto de Barajas por si las cámaras grabaron el encuentro de Ábalos con Delcy". Y los voceros de la izquierda así en plan irónico, como haciéndose los graciosos, diciendo lo que dice, por ejemplo, Pablo Echenique.

Bueno, pues afortunadamente el resto de la sociedad que no son estos cantamañanas no se rige por el rodillo social-populista que manda en el Parlamento. Este país está lleno de personas raras y le sigue interesando el asunto de lo que pasó en Barajas y de lo que pasa en Venezuela y les repugna el régimen de Maduro que este Gobierno ya no condena, ellos sabrán por qué.

Entre esos españoles que no siguen el dictado de Carmen Calvo hay un juez que ha admitido a trámite la querella del PP y ha ordenado a Aena que mantenga los vídeos de seguridad de la noche que Ábalos y paseando a Miss Daisy primero no se vinieron, luego sí, pero solo se saludaron; luego solo se reunieron brevemente en el avión; luego estuvieron hora y media en la terminal VIP Ábalos de ministro encargado de evitar una crisis diplomática y esas cosas que han ido contando una detrás de otra.

El juez considera que en la presencia de la vicepresidenta venezolana puede haber indicios de delito y ha admitido a trámite la querella. El PP al final ha dado en un clavo, pero le ha ido de un pelo porque la petición se ha presentado de urgencia porque por ley las imágenes solo tienen que conservarse un mes y eso vencía mañana.

Por cierto, es verdad que han sido despedidos dos trabajadores de la empresa de seguridad privada que estaban de guardia aquella noche. ¿Por qué motivo? ¿Quién ha pedido la sanción? Detalle adicional, atención a las sanciones que ayer impuso el Gobierno norteamericano a la petrolera rusa por sus tratos con Pedevesa, ojo a las empresas españolas que tengan tratos con el régimen de Maduro.

HERRERA, SOBRE RAÚL MORODO

Y a todo esto, no pierdan de vista la pista de Raúl Morodo. ¿Quién es Raúl Morodo? Este fue un fundador del PSP con Tierno Galván que después los diversos gobiernos lo han utilizado como diplomático y que era embajador del Gobierno de Rodríguez Zapatero en Caracas. Ya saben ustedes, el juez Pedraz ahora sigue la ruta de los dineros de Venezuela que ingresó el embajador Raúl Morodo de ese régimen.

Anticorrupción calcula que Morodo y sus familiares directos ingresaron 35 millones de euros, con lo cual, oiga, por qué, a cambio de qué, en razón de qué, de qué tipo de gestión, con qué destinatario, cuánto era para él y cuánto para otros. Pues tal vez de la investigación de Pedraz acabamos sabiendo algo.

Bueno, y hoy los agricultores vuelven a la carga en Navarra, en Coruña, en Granada. Ayer hubo cortes en Extremadura, Andalucía, Almería, tensión en protestas en las que se corearon lemas como "el coletas come lubina y nosotros en la ruina".

Y ayer Iglesias trató de reconciliarse con las asociaciones agrarias en la reunión del Ministerio después de haberles hecho el feo de no recibirles y lo hizo con una frase surrealista, inspirada en Quim Torra. Dice Pablo Iglesias: "Apretad, seguir apretando porque tenéis razón".

Pero vamos a ver, quién gobierna ahora, quién debe tomar las decisiones. El "apreteu, apreteu" de Torra ya tiene versión castellana. Yo desconozco si Podemos maneja alguna idea para dar solución a un problema que todos sabemos que es muy difícil, pero si no la tiene está haciendo el canelo. Está asumiendo todo el protagonismo de un asunto muy espinoso del que han desaparecido todos los ministros socialistas. Del que depende esa ley de la cadena alimentaria es del ministro Planas. ¿Y dónde está el ministro de la Seguridad Social porque algo tendrá que decir sobre la propuesta de rebajar cotizaciones para compensar la subida del salario mínimo? Es decir, de momento aquí lo que tenemos es la reunión de Pablo Iglesias animando agricultores a seguir con las protestas.

HERRERA, SOBRE LA COALICIÓN PP Y CS

Ayer también se reunieron, es noticia, Pablo Casado e Inés Arrimadas para avanzar en la negociación de un acuerdo electoral para acudir juntos a los comicios del 5 de abril en Galicia y País Vasco. Y la iniciativa de Arrimadas parece desinflarse cada día que pasa y cada día que se analiza con más detenimiento porque es bastante claro que no habrá coalición en Galicia, cosa que resulta más o menos lógica porque, hombre, nadie puede entender una coalición entre alguien que tiene todo y otro que no tiene nada. Feijóo ha ofrecido abrir sus listas a candidatos de Cs y ahí, hombre, creo que debería acabar todo este asunto, pero veremos cómo continúa.

Hay un detalle adicional interesante de ayer. Después de la reunión, en las declaraciones posteriores, los dirigentes de PP y Ciudadanos fueron objeto de un plante de los fotógrafos porque no les dejaron cubrir el encuentro y probablemente tienen razón. Pero, hombre, qué curioso que el plantel se lo hagan al PP y Ciudadanos cuando esos mismos fotógrafos se han comido el secretismo en las negociaciones del PSOE y Podemos. Nunca se le ha hecho un plante a Pedro Sánchez, es el rey de las imágenes enlatadas, es el rey de las ruedas de prensa sin preguntas, pero es que con los de derechas es más fácil ponerse muy dignos. Pero vamos, todas toda esa dignidad, por otra parte razonable, en Despeñaperros como decía aquel del tren que soplaba, el padre de Caracol.

Ahora permítame porque también hablaremos de las disculpas de Urkullu por no haber gestionado, dice, bien el asunto de Zaldibar, el vertedero de Zaldibar, pero dice que actuó de buena fe. Hombre, ya solo faltaría que los errores los hubieran realizado deliberadamente mal. Todo el mundo actúa de buena fe. Bueno, todo el mundo, el PNV no ha tenido buena fe nunca en su vida, pero la buena fe no exime de responsabilidades.