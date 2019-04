Herrera a las 8, miércoles 24 de abril

Tiempo de lectura: 1



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va este miércoles 24 de abril de 2019? Saben que cada día somos más. La familia de 'Herrera en COPE' se amplía. Pues hoy tres de Moratalaz, dos de Behobia, uno de Camprodón, siete de Santa Cruz. Bueno, por ahí, poquito a poco cada día vamos siendo más, cosa que yo celebro y no le cuento la propiedad.

Es miércoles 24 de abril del 2019 y hoy, digamos que va a soplar el viento con fuerza en Península y Baleares. Digamos que vienen lluvias a Galicia, Sistema Central, Pirineos, norte de Extremadura, Comunidad de Madrid... Así. Y, luego, las temperaturas van a bajar un poco en el norte y en Baleares.

Donde no bajó la temperatura fue en el plato de Atresmedia en el que se celebró el segundo debate, era un segundo debate, una especie de partido de vuelta, una especie de ajuste de cuentas del primero, que se ha producido haciendo, de verdad, historia inaudita en Europa el hecho de que los dos debates sean un día detrás de otro. Todo ello por las tretas que puso en marcha Sánchez para no debatir abiertamente una vez que sabía que no estaba Vox en el plató por decisión de la Junta Electoral Central, pero bueno, eso ya es otra historia si quieren ustedes.