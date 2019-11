Herrera a las 8, martes 26 de noviembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días

Pues nos hemos plantado en el día 26 de noviembre, eh. Estamos a eso que se llama a un mes vista del día de San Esteban, el día siguiente de Navidad. A un mes, es decir, de aquí a final de año fíjense lo que queda, prácticamente nada.

Es un día muy interesante informativamente porque la cosa se dilucida entre el submarino amarillo, ese que es un sumergible que ya han rescatado y que van a ver qué tiene dentro en Galicia, cuánta droga hay, pero se calcula que, desde luego, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos fardos y kilos y, además, la concesión de los dos ecuatorianos que van a contar cómo ese sumergible se movía, de dónde salía. Eso nadie se cree que haya salido de Colombia. Eso lo puede hacer Greta Thunberg, pero los normales no. Los que no estamos llamados ni tocados por la mano del destino, no. Eso, lo más probable, es que saliera de la propia costa española, fuera buscar el barco nodriza, cargarse con la droga y volviese a la costa. Eso es la gran posibilidad, pero bueno, ya se lo iremos contando.

Ayer la militancia, que está para lo que manden, la de Esquerra Republicana hizo como la del PSOE. Votó a favor de que se negocie con el PSOE, pero siempre que Pedro Sánchez admita una mesa, diálogo, compromisos, garantías, etcétera, etcétera, etcétera.

Y como éramos pocos, faltaba el PSC, ay, ese perejil de las salsas que nunca falla y que propone, casi le diría que imponer hablar de nación y el reconocimiento de Cataluña como nación. Exactamente todo lo contrario que dijo en campaña Pedro Sánchez.

Miren, el precio de la Moncloa viene envuelto en la palabra nación, el PSC tasa la operación y el PSOE, Pedro Sánchez, asiente encantado. O resignado. No lo sé porque yo no sé el pájaro solitario que hay dando chocazos en la cabeza de este individuo qué es lo que siente: si asentimiento o resignación.

¿Tú sabes lo que es una nación, Pedro?, le preguntaron una vez. Pues una nación seguramente es un saco de privilegios. Sánchez hará todo lo contrario que dijo en el debate televisivo y firmará nación no sé si porque lo cree o porque le conviene o porque lo necesita. Diálogo de igual a igual, como le decía, calendario, garantías y un intermediario, la mano derecha de Junqueras, José María Jové, que era el que llevaba en su agenda todo el proceso milimétricamente calculado, toda la arquitectura de la República no existe, idiota.

Y una pregunta que me llevo haciendo toda la mañana, nos la llevamos haciendo aquí, ¿al PSOE no le inquieta que Pedro Sánchez crea que con indultos, nación, mucho dinero y todo lo demás, Esquerra y Junts x Cat no se vayan a hacer leales constitucionalistas porque no lo van a ser nunca y felices compañeros de viaje del resto de españoles? Todo nacionalista, es decir, separatista, independentista, necesita su tonto, y el tonto es el PSC.

Miren, ¿sabe Pedro Sánchez lo que significa esa mesa que está reclamando Esquerra Republicana y que se va a formar? Esa foto, el Gobierno de España, negociando con gente que acaba de ser condenada por sedición, que ya, si quieren ustedes, ahora debatimos si fue un favor o no fue un favor, pero es una forma de blanquearlos; es una forma de decirle al mundo, miren, estos sí, estos han dado un golpe de estado y todo lo que se quiera, pero yo me siento con ellos y negocio con ellos la formación de gobierno. Pero eso...

Por cierto, ¿por qué no consulta eso a las bases del PSOE? Igual que le ha consultado si quiere un gobierno con Podemos y todos han dicho, hombre, instantáneamente que sí. ¿Por qué no se lo pregunta: Cataluña, una nación?

Miren, si Cataluña es una nación, entonces cualquiera puede serlo con tanta o más razón que Cataluña porque yo quiero que nación sean Levante almeriense, yo nación quiero que sea Bajo de Guía, en Sanlúcar, y El Bierzo y León y el Maestrazgo y el sur de Tenerife. Oiga, al lado de Cataluña, Aragón, ¿hay alguien que pueda ser más nación que Aragón realmente en esta España y Castilla? Y bueno, y los de por aquí abajo, pues tampoco estamos mal porque si sacamos la Historia, pues en fin... Ya sabemos que los vascos y gallegos también van de nación porque lo consienten, pero como tienen su lengua particular, pues...

Bueno, pues, oigan, con eso no vamos. Miren, ningún Estado europeo reconoce una nación en parte alguno de su territorio. Reconocer nación es abrir el cerrojo para reclamar otra cosa que no existe: la autodeterminación y la carrera hacia la independencia.

Si el debate se quedase en eso, quién es nación y quién no, fíjense, aún sería controlable, pero es que eso no se queda ahí nunca. Se enrosca en una espiral, por cierto, reaccionaria, bendecida por la izquierda, que no sabe a dónde lleva o se sabe demasiado bien.

¿Saben los barones socialistas, sabe Susana Díaz, sabe Lambán, sabe García-Page, sabe Fernández Vara, saben sus votantes la fragilidad de la legislatura que habrá de comenzar después de esas negociaciones? ¿Saben la factura que pagarán sus siglas en toda España? Porque no tengan duda de que eso se va a pagar. En fin, que la Legislatura empiece cuanto antes y roguemos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas que dure poco porque como esto dure mucho, pues ya no sé qué va a quedar aquí de toda la estructura con el socio principal del gobierno haciendo, preparando referéndum sobre la monarquía y todos estos absolutos disparates, absolutos disparates de los compañeros de viaje que ha elegido un individuo que se llama Pedro Sánchez, que es el gran responsable de lo que ha pasado hasta ahora y, sobre todo, de lo que está por venir.