Herrera a las 8, martes 17 de septiembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias de este martes 17 de septiembre en el que el tiempo, digamos, nos da una tregua porque se convierte en tiempo estable prácticamente en todas partes, prácticamente todo el día, lo que pasa que la faena en el sureste continúa siendo enorme.

Se sigue buscando al holandés que se cayó a una acequia y las máquinas excavadoras están en muchos lugares: la Vega Baja de Alicante, Murcia, Almería, intentando que se recomponga la vida de algunas familias, ayudar a los demás. Digamos que, a pesar de que haya algún problema de suministro en algunos lugares, ahí están todos: la UME, los bomberos, los policías locales, la Guardia Civil y Policía Nacional intentando ayudar. Y los datos continúan siendo la mejor foto de la situación. Digamos que hay 4.600 personas trabajando en la zona que han propiciado el rescate de 5.000 personas. El nivel del Mar Menor ha subido 70 centímetros. Se estiman pérdidas por 200 millones del euros.

Bueno, oiga, también hay buenas noticias. Se ha contenido el río Segura gracias al trabajo del ejército y muchas y muchos efectivos y voluntarios. Y luego se han retenido, hombre, muchos hectómetros cúbicos en varios lugares que ha ayudado a las labores para cerrar grietas que jalonan el contenido del río. En COPE hemos escuchado y tratado de animar a alguno de los centenares de afectados. Personas que saben, para su desgracia, lo que es entrar en tu casa y que el lodo se te pegue a las suelas, que sabe lo que es encontrar destrozada tu habitación, el salón, tu cocina, donde habitaban tantos recuerdos.

Hay dos hechos, dos sucesos que nos han estremecido hoy. Uno se lo contábamos ayer. Ocurrió en Valga, en Pontevedra. Entrá un tipo con una pistola en la mano en casa de su exmujer, más concretamente de la madre de su exmujer, descarga y vacía el cargador, mata a su exmujer, cuando sale la madre de la exmujer alarmada, mata a la madre, y cuándo sale la hermana de la exmujer alarmada también, mata a la hermana de la exmujer, y todo eso delante de dos niños de 4 y 7 años que lo han visto todo.

Como solía ser habitual, los niños fueron llevados por la madre a la casa de la abuela para que esta, bueno, pues los llevara al colegio mientras la madre se iba a trabajar y apareció el padre, José Luis Abet, que lleva un año separado de la madre, un pequeño ratero que ahora se dedicaba a labores de la construcción, y en un abrir y cerrar de ojos deja esos niños sin madre, sin tía, sin abuela, prácticamente también sin padre, claro, porque va a pasar muchos años en la cárcel.

¿Qué hacer con esos niños para que tengan una vida normal de adultos? ¿Cómo criarles sin la madre, sin la abuela, sin la tía, sin el padre? ¿Qué trabajo tienen que hacer ahora los psicólogos para intentar reconducir, para intentar ayudar a esos niños a salir adelante?

En Valga, en ese pueblo ayer hubo un sonido estremecedor. Es una escena que estremecía, precisamente, por la aquietud. Vecinos, policías, periodistas, todo en silencio, solo roto por los motores, el sonido de tres coches fúnebres, tres, abandonando una casa donde ya nada volverá a ser igual. Tres coches que se iban.

Y esta es otra historia de coches y la historia de un hombre joven llamado Víctor de 20 años, carnicero, trabajaba en un supermercado, se levantó en su casa, vivía con su madre, la cual estaba muy afectada porque hace once meses murió otro hijo, un hermano, cogió su coche y en un punto concreto de la M50, un kamikaze que había dado la vuelta al coche después de ir andando, haciendo trompos visiblemente borracho, le embistió y le causó la muerte.

El tipo que le causó la muerte, Kevin Quinn, bueno, ha salido con algunas magulladuras. Está en el hospital. Ese chaval con 20 años ha acabado su vida y lo han visto los demás. La madre decía: “Yo solo sé que hace once meses tenía dos hijos y ahora no tengo ninguno”. Ese tío es un asesino evidentemente.

Una mujer que iba conduciendo por la M-50 vio como le adelantaba haciendo es eses a gran velocidad, haciendo barbaridades, un coche. Ella aflojó, vio que ese coche se separaba un poco más adelante, a la derecha, lo adelantó, y en ese momento vio como ese coche daba la vuelta y volvía a hacer el camino inverso. Es decir, que sabía lo que estaba haciendo, sabía que iba de Kamikaze, intentó llamar a alguna de sus amigas que salían de casa en ese momento para que tuvieran cuidado, pero a quien encontró fue a Víctor, ese pobre hombre de 20 años al que ha matado miserablemente.

Y luego, lo demás, si quieren hablamos hoy ya de las treguas políticas, de los minutos políticos finales, de los minutos basura, de lo que quieran. Hoy termina la ronda de contactos con el Rey y hay maniobra de última hora. Ya les dije que no era descartable en algún momento que algo se hiciera. Y lo ha hecho Albert Rivera. Ha intentado obligar a Pedro Sánchez a retratarse. Le ha dicho a Sánchez: “Yo me abstengo siempre que tú renuncies al Gobierno que has montado con Bildu en Navarra, renuncies a subir impuestos y tengas preparado el 155 en Cataluña si hace falta”. Y Sánchez le ha dicho: “No, no, pero si eso ya lo he hecho yo anteriormente", lo cual es, evidentemente, mentira.

Hombre, retratarse ahora Sánchez sabe que delante del Rey tiene que justificarle que quiere ir a elecciones, que en realidad es lo que quiere desde el 28 de abril, no por el interés general, sino por el interés suyo propio. Ha sido una forma de dejarle en evidencia porque, además, hombre, Ciudadanos sabe ya muy bien que Sánchez le iba a decir que no. Era una oferta viciada. Por cierto, razonable, pero llena de tacticismo. Se le dice a Ciudadanos eso de ya lo cumplo, lo cual es mentira, bueno, pero eso no te sirve para nada. Es una oferta diseñada para que Sánchez digera que no.