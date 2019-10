Herrera a las 8, martes 1 de octubre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Martes 1 de octubre del 2019, 8 de la mañana, digamos que empieza el tiempo a hacerse un poco más inestable por algunas zonas peninsulares, especialmente el norte y el noreste, y bajan un poco las temperaturas, que está haciendo mucho calor en todos los planos, eh, en todos los planos.

Yo esta mañana bromeaba con ustedes a las 6. ¿1 de octubre de qué me suena? ¿Qué pasó un 1 de octubre? Es que no me sale. La efeméride de hoy es fácil. Hoy se la sabe mucha gente. Lo que, fíjense ustedes, si no fuera 1 de octubre díganme si hoy la crónica negra en España, la crónica negra puede ser crónica política perfectamente, pero esta es crónica negra de la de los sucesos de toda la vida, de las que podría contar Diego Martínez mañana. ¿La historia de Castro Urdiales la conoce usted?

Vamos a ver si a lo largo de la mañana conocemos algún detalle más. Mire, érase una vez un señor llamado Jesús Baranda, un hombre de 66 años se había jubilado, estaba divorciado, tenía 6 hijos o unos cuantos hijos y se juntó con una señora que se llama Carmen Merino. Una señora que llego a Castro Urdiales después de una vida en el País Vasco, donde fue destinado su padre, era de origen gaditano... Bueno, el caso es que llevaban compartiendo vida desde hacía 7 años hasta que un buen día Jesús Mari desapareció en un mes de febrero. Hasta finales de marzo Carmen no denunció esa desaparición y lo hizo porque un hermano de Jesús Marí decidió hacer lo mismo. Ella argumentó que la pareja había dejado un buen día porque él ya no la quería, que se había llevado el dinero y tal.

La Guardia Civil o la Policía le extrañó que no había movimientos bancarios, que el coche seguía en su sitio, así que llamaron a Carmen para avisarle de que iban a hacerle una visita. Y en esas Carmen se presenta en casa de una amiga con una caja y le dice: "Mira, estos eran guarradas que tenía Jesús Mari, juguetes sexuales y eso y me da vergüenza que lo vea la poli. ¿A ti te importa guardarla en tu armario?"

Y la amiga, al parecer, coge la caja, la guarda en el armario del cuarto de invitados, armario que durante estos meses ha estado dejando la ropa de los invitados. Pues el sábado de madrugada nota que salía una peste tremenda del armario, abre la caja, ¿y qué creen que encuentra dentro de la caja? La cabeza putrefacta de Jesús Mari. Los vecinos de la zona están alucinando con que eso haya pasado en el barrio.

Claro, ¿dónde tenía el cadáver esta mujer? Se supone que congelado o no. Cortó la cabeza, la envolvió cuidadosamente en plástico, la metió en la caja, envolvió la caja con papel de regalo y se lo dejó a la vecina que, por supuesto, después del schok no quiere volver al piso.

Dicen que Jesús Mari era un buenazo que decía que sí a todo y que Carmen tenía mal genio. Ahora está detenida y va a tener que explicar cómo pasó todo. Hay películas de Tarantino con menos leña que esta historia real.

Y el segundo aniversario... Ay, ¡cómo pasa el tiempo! ¡Cómo pasa el tiempo! Dos años después de aquel 1 de octubre en Cataluña, dos años después de aquella tomadura de pelo, de aquella verbena, de esa especie de carrera hacia el precipicio que hay veces que de forma colectiva unas cuantas personas deciden emprender.

Bueno, pues hay tíos que miran al sol, se tiran todos por un barranco o se matan todos o toman todos a la vez cianuro o esas sectas que, bueno, pues estos son exactamente igual. Esto es una secta populosa que decidió ir corriendo hacia el precipicio y caerse.

El 1 de octubre no fue el día en el que empezó la devastación política en Cataluña, pero me atrevería a decir que alcanzó la precima que después alcanzó con la proclamación de la republiqueta de 7 segundos, esa república que no existe, idiota. Pero el 1 de octubre fue el día en el que una facción de catalanes, una facción de catalanes, quiso usurpar la voz al resto de catalanes y de paso al resto de los españoles.

¿Y cómo lo van a celebrar hoy? Hombre, desde luego, no con grandes alharacas porque me imagino que se guarda la munición para el día en el que se publica la sentencia del Tribunal Supremo previsiblemente condenatoria. Yo cuando la vea ya les diré. Previsiblemente condenatoria.

Pero, hombre, sí que pueden complicarle la vida a los catalanes, que es una cosa que ser catalán hoy en día es muy entretenido porque te salen las asambleas nacionales, los CDR, los ejércitos populares y tal que cual. Bueno, unos querían derribar una torre de electricidad, otros te cortarán una carretera, no te dejarán ir a trabajar durante toda la mañana, las calles, etcétera, etcétera. En Gerona no querrán dejar salir el AVE, así lo han intentado.

¿Y cómo se portarán los Mossos d'Esquadra? Pues no lo sé porque ayer dimitió el que era su jefe. ¿Ah sí? Bueno, dimitió o le hicieron dimitir. No conozco los pormenores. Sé que Andreu Martínez, que era el que estaba al frente después del 155, se fue como dando a entender... Si se ha ido por voluntad propia, yo no me meto en líos. Hizo un Santi Vila, para entendernos. Yo no me meto en líos, me voy de aquí. Y si se ha ido porque le han convencido ya que iban a hacer lo que iban a hacer, desde luego ha desplegado un ejercicio de prudencia. A mí que no me pillen en esta es lo que ha dicho.

Y mientras tanto, además del independentismo, ir calentando el día de la sentencia, de todo lo que ese día de querrá que todos los catalanes hagan o, cuando menos, que todos los catalanes sufran en esa degradación de la vida pública en Cataluña que es capaz de tener un presidente al frente que iba a proporcionar ayuda para un asalto al Parlamento, al Parlamento, ¿enfrente que hay?

Está el Gobierno de España que ahora maneja mucha España. Ese es Pedro Sánchez: aquel insensato sin escrúpulos que decía el diario 'El País' cuando el diario 'El País' ya saben.... En Sánchez todo es una hoja de Excel, de cálculo, por tanto, no se crean nada, todo es mentira. Y ahora exhibe músculo constitucional porque estamos en elecciones y es lo que le conviene. Y así lo hará y hablará de España hasta la saciedad. El mismo que pacta con Bildu o en Navarra ha llegado a los pactos a los que ha llegado. El mismo.