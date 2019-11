Herrera a las 8, martes 12 de noviembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00. Son las 07:00 en Canarias en este día martes 12 de noviembre del 2019

Bueno, a esta hora continúa cortada, pero no creemos que por mucho tiempo, la frontera con Francia en el paso de la Junquera. Y digo que no por mucho tiempo porque llevan 24 horas los CDR, los convocados por Tsunami Democrático, cortando la AP7, más en el lado francés que en el español, y provocando colas absolutamente kilométricas.

Ayer era día festivo en Francia y, bueno, el caso es que hoy que ya no es festivo, los franceses están empezando ahora a tomárselo en serio y a desalojar a estos individuos para ver si se recupera la circulación en este punto estratégico porque eran, ya les digo, miles de, por ejemplo, transportistas, camiones que estaban aparcados donde podían. Literalmente donde podían porque estos se han colocado con garrafas de agua, infiernillos, letrinas portátiles... Bueno, como suelen hacer, este alma de excursionista que les hace cantar canciones también como estas. Vais a ganar mucha cebada vosotros con esto. Estos no han trabajado en su vida. Si es que es muy bonito no tener nada que hacer y poderte ir unos días a la carretera con los colegas.

Por cierto, que sepan todos los que están atrapados, trabajadores, camioneros y demás atrapados en esa ratonera de la frontera de la Junquera, que la gente de Podemos está con ellos, eh. Jaume Asens, el hombre de podemos en Cataluña: "Los cortes de tráfico y tal, hombre, generan prejuicios, pero, y ahí cuando viene la adversativa, ya saben ustedes que es la parte importante de la frase, mientras no superemos la actual excepcionalidad hay que esforzarse por verlo no como un desorden público sino como un ejercicio del derecho a la protesta, o sea que si usted es obrero trabajador y ha votado a estos, pues... Y además le coge en la cola, que sepa que estos no están con usted, están con los que se manifiestan, que ya les digo, será cuestión de minutos porque la Gendarmería francesa les está desalojando. Pues a lo mejor se vienen ahora al lado de español y entonces, en el lado español, pues montan exactamente la misma.

Bueno, vamos a ver, ayer era noticia Albert Rivera, el hombre que soñó con la Moncloa. Hoy van a ver muchos panegíricos que glosan su figura, también muchos que le despiden con mucha saña, los separatistas, la izquierda española particularmente, lo cual habla bien de Rivera porque si has conseguido tocar las narices a esa tropa... Ayer tuvo un gesto de altura, un gesto que no es usual porque no todos hacen lo mismo y es el gesto de irse como un caballero, sin lloriqueos.

La verdad, ha luchado denodadamente contra muchos enemigos de España y muchos enemigos de la convivencia. Y todo demócrata debe agradecérselo por la valentía que él empleó en ser pionero en varias cosas, por ejemplo, en hablar español en el Parlamento catalán, entre otras. No apalancarse en política no es frecuente, resulta infrecuente y, desde luego, también resulta admirable.

Pero miren, es que la crueldad de los resultados no dejaba otra opción. Albert Rivera, independientemente de lo bien que glosemos su figura política en estos 13 años empezando en el peor de los lugares, que era la cueva de ladrones de los Pujol y compañía, sin embargo, se ha equivocado demasiado. Podemos ahora si quieren discutir cuáles han sido los errores y cuál ha tenido. Yo particularmente considero que no se equivocó tanto en ese supuesto no a Sánchez para formar gobierno, entre otras cosas porque en ningún momento Sánchez se lo propuso, pero si se equivocó, a lo mejor seguramente, no formando la coalición España Suma con el Partido Popular que hoy haría que tuviera muchos más diputados en los que tiene.

Pero miren, ahora quién llegue a Ciudadanos, que seguramente será a la señora Arrimadas, digo seguramente si ella quiere, va a tener una labor hercúlea para mantener con vida el proyecto, que es una cosa que no va a ser fácil porque, oiga, caer de 57 a 10 es un derrumbe tan grande que no se vislumbra un mecanismo resucitador. Gestionar fracasos como este, además, tiene coste económico. Pues oiga, a ver quién mantiene esa sede, pasar frío. Pero también deberían tener claro que les queda un consuelo: que hay espacio político. Claro que hay espacio político para una formación como Ciudadanos. Hay que ser justo con Rivera, que posiblemente ha sido sometido a un castigo desproporcionado, pero lo que ha hecho es lo que tenía que hacer.

Mientras tanto, en España, aquí lo que se vislumbra es qué va a pasar después de las elecciones. Ayer le preguntaban a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, acerca de todo ello y ayer se metió a profesor de Periodismo. Bueno, vamos a ver, el PSOE ha ganado las elecciones, pero ha perdido 800 mil votos. Y el alimento al partido que él llama la ultraderecha, a Vox, pensar que hay tres millones y medio de fascistas en España cuesta creerlo, pues ha sido un negocio provocado por ellos, claro, y si luego se queja de que los medios hablan con lo que ellos llaman la ultraderecha, oiga, aquí tiene el ejemplo. Aquí hablamos con todos menos con Sánchez, pero no porque nosotros no queramos, sino porque Sánchez y Ábalos y todos los cuentistas como estos han dicho que no, con lo cual, lo de la presencia en los medios depende de cada uno. De cada uno.

¿Y ahora qué pasa entonces? ¿A quién mira para formar gobierno Pedro Sánchez? Pues a los que le gustan. A los que quiere. Él quiere formar con la extrema izquierda y todo lo que le cuelgue, la ultraizquierda habrá que decir, claro. Gobierno con Podemos, con Más País, con Esquerra, con PNV y PRC, los de Cantabria. Eso sale 179, pero claro, aquí cada uno pide lo suyo. Con Esquerra, ya me explicarán ustedes... Y con esto lo que tú haces es garantizarte la investidura, pero garantizarte gobernar no, es imposible. Eso no tiene estabilidad, eso no es progreso. Además, eso es menter a Iglesias en Moncloa que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño porque Sánchez ha descartado absolutamente mirar hacía Casado y pedir hacia Casado algún tipo de entendimiento.

Ayer lo decía aquí Carmen Calvo, que sí, que por qué no. Pero Sánchez no ese tipo de persona. Con Sánchez y la pretensión del Partido Popular de que el Partido Socialista releve a Sánchez para entender, bueno, pues bien, como ilusión para los Reyes Magos está muy bien, pero eso no se lo van a conceder evidentemente. Eso no va a pasar, a no ser que de muchas vueltas la vida, que a veces las da, pero, en fin.

Sánchez lo va a intentar por la izquierda y esa sopa de letras ya veremos si le permite gobernar. Desde luego, si eso es progreso, si eso supone estabilidad y progreso... Yo antes les decía que entonces yo soy obispo chino. Me parece poco la comparación, tendré que buscar alguna más exagerada.