Herrera a las 8, martes 16 de junio del 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Nos hemos metido en el día 16 de este mes de junio. Estamos a pocos días de que todo esto acabe, el diario de una pandemia prácticamente acabe porque a excepción de los gallegos, que ya han recuperado esa cierta normalidad, el resto estamos, salvo alguna excepción, a cinco días aproximadamente. Hombre, de abrirse definitivamente todas las puertas.

Y ahora la principal de las tareas que tenemos, además de seguir cuidándonos, es decir, seguir con las mascarillas y con las distancias elementales porque queramos o no el peligro sigue existiendo, se trata de equilibrar ello con la recuperación económica.

Y la recuperación económica, hombre, hay muchas ganas de que mucha gente haga muchas cosas. Hay muchas ganas, lo que pasa que no siempre el tener ganas es garantía de éxito, hay que saber aplicar las normas con sensatez, con cierta clarividencia y, desde luego, quienes tienen que hacer ese trabajo son empresarios y trabajadores.

Y el Gobierno o los Gobiernos en la medida de lo posible tienen que marcar las reglas de juego y luego dejar que la iniciativa privada, eso que tanto le duele a algunos, sea la que conquiste el éxito.

Miren, estos días la CEO ha organizado una cumbre empresarial muy importante porque ahí estaban, desde luego, todos los que son estaban ahí. Y los que estaban son de lo más, que son la gente que se juegan su dinero, crean riqueza y de la riqueza llega el bienestar social.

En Italia y en Francia, ya le he contado esta mañana, que se han creado comisiones para sacar adelante la economía. Y han puesto al frente de esas comisiones, además de poner ahí a los mejores, han puesto en Italia a Vittorio Colao, y en Francia a Oliviere Blanchard, que son señores, desde luego que pueden y tienen una visión de luces largas que junto con todos los demás han presentado ya a sus Gobiernos el pliego de las ideas que hay que poner en marcha. En españa eso se lo hemos encargado a Patxi López y a un comunista tardocomunista carpetovetónico que anda por ahí, con lo cual, oiga, miren, vayamos al mundo real. Y el mundo real es el de la CEO, lo que ha organizado con gran éxito Garamendi.

¿Lo de la CEO qué es lo que han dicho? Que España ha ido siempre tarde y por detrás, que montó un confinamiento sin equilibrar, que las principales empresas han colaborado con el Gobierno. Oiga, y la banca ha hecho un esfuerzo notable, pero que no se puede crear inseguridad jurídica. No se puede llegar a acuerdos con Bildu para esta reforma laboral, derogarla, etcétera, etcétera, etcétera. Que sería bueno que Calviño fuera a la Presidencia del Eurogrupo y que no se revirtieran las reformas. Desde luego, que no se subieran los impuestos, es decir, que se creara un marco de segurirdad jurídica para los que saben crear empleo y riqueza lo puedan hacer, que son estos, no el Gobierno. Ningún Gobierno crea riqueza, eso sí, permite que se cree, hacen lo posible para que los impulsores de verdad lo hagan. El turismo, la ayuda al automóvil, todo lo que nosotrso queramos.

Han llegado los alemanes a Mallorca, los de la prueba. La verdad es que los tratan mejor que a un caballo de carreras porque, vamos, hasta con aplausos los han recibido. Y están ciertamente encantados. Bueno, nos tenemos que mover, tenemos que invertir, tenemos que gastar dinero y todo ello veremos si de forma más lenta o más rápida ayuda a que esto salga adelante. Por ejemplo, miren, qué necesidad de turismo no tendremos que hasta la Cataluña de Quim Torra, yo ayer cuando escuchaba el corte de Quim Torra, lo de Expósito, decía, pero vamos a ver, el Reichcat, se ha animado a pedir al resto de españoles que se den una vuelta por allí.

Oiga, ni una esteleada, ni una cruz amarilla en la playa, ni un lacito, ni esas frases que decía Torra que éramos bestias taradas. Pues miren, les voy a decir una cosa, vayan también a Cataluña. Cataluña está llena de gente maravillosa. Cataluña es tu casa también. Piensen en la buena gente que vive allí, que tienen el castigo de aguantar a todos estos. Encontrarán un lugar fascinante y hermosísimo. Y combínenlo con las demás cosas. Somos un gran país y en la medida de lo posible tenemos que evitar que nos dividan.

Aquí ahora mismo, como estamos con las cosas que estamos, ya saben ustedes que en Navarra se han llevado la medalla de oro de los talibanes. El PSOE ha retirado en connivencia con sus socios, que son podemitas, nacionalistas, los filoterroristas de Bildu, el retrato de Juan Carlos I. Todo lo que sea desgastar a la Jefatura del Estado, estos se apuntan. Y Pedro Sánchez callado como una puerta. Y eso que se han quedado con las ganas de investigarlo.

Los letrados del Congreso ayer abortaron la pretensión de Podemos de abrir una comisión de investigación contra Juan Carlos, que no nos engañemos, no es contra Juan Carlos, es contra el Rey actual, Felipe, contra la Casa Real, contra el sistema constitucional de monarquía parlamentaria porque lo que quieren es una república bananera.

El dictamen de los letrados fue muy concluyente: la inviolavilidad del anterior jefe del Estado perdura aún después de la abdicación. Y, además, el razonamiento está cargado de sentido común. Todo lo que haga Juan Carlos tiene su origen en su condición de Rey, aunque ahora lo sea de manera honorífica.

Y aquí, oiga, no se trata de defender ciegamente a nadie, incluso a este Rey por los servicios prestados que han sido muchos, sino de entender que su persecución en una excusa para derribar una institución que para algunos es el último obstáculo para parcelar España a su antojo. Y con esta decisión, la decisión de la Fiscalía también queda en entredicho. Si el juez no ve indicios de delito y los letrados del Parlamento insisten en la inviolavilidad del Rey, ¿dónde está la causa?

Y una pista de que esto es una campaña la da la única persona que ha montado en cólera, que es Pablo Echenique, es decir Pablo Iglesias, es decir, medio Gobierno. Y eso es lo grave, que tenemos un Gobierno complaciente, sumiso, con Bildu, con ERC, que alberga en su seno a un partido que ha hecho de la persecución a la Jefatura del Estado una prioridad. Don Juan Carlos es el humo, el fuego, el que de verdad quema y debería preocuparnos es la operación de un partido con ministros, con presupuesto público, presencia en el CNI para acabar con la Constitución, con su primer y mayor símbolo. Oigam no seamos ingenuos y no nos dejemos engañar.

Y, por cierto, a todos estos tarados analfabetos que están derribando estatuas, que ahora hay que quitar las estatuas de Colón, yo no sé exactamente por qué porque, en fin...Un tío que cogió tres cáscaras de nuez y queriendo llegar a las Indias se encontró con América o lo que luego llamaron América. Fíjense la conexión: un policía blanco, anglosajón, protestante asfixia en EE.UU. a un ciudadano negro y en España lo que hay que hacer es derribar la estauta de Colón. Oiga, más tarados no pueden estar.