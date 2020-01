Herrera a las 8, martes 21 de enero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es martes. Ya es martes 21 de enero del del 2020. Hoy seguramente ustedes quieren saber qué va a pasar con el tiempo, especialmente si están en aquellas zonas donde el temporal está castigando especialmente, no digamos la costa y el interior también con nevadas y heladas, está castigando muchos territorios. De momento se ha cobrado cuatro vidas y hay un posible desaparecido. Hoy se va a retomar la búsqueda de un hombre que podría haber caído al agua en la desembocadura del río Besós o, al menos, eso es lo que ha asegurado un testigo.

Y lo que está confirmado, por desgracias, es la muerte ya de 4 personas. Los últimos nos sitúan en Valencia, un indigente en Gandía y un hombre en Moixent que apareció tumbado en el suelo cerca de su casa con síntomas de hipotermia.

Estamos ante un temporal con fuertes, muy fuertes nevadas en el esté, en el litoral mediterráneo, sobre todo muy castigado Alicante. Hoy se espera, por ejemplo, que en Cataluña las olas lleguen hasta los ocho metros de altura. Por ejemplo, el aeropuerto de Alicante-Elche retoma justo esta mañana la actividad. Y hay hasta 3.000 kilómetros de carreteras que se han visto afectadas en algún momento. Ahora mismo habría unas 80 cortadas en toda España con especial precaución en los puertos de montaña del sureste, en zonas como la Sierra de Baza, Sierra Nevada, en el interior de Alicante, en varios pueblos que continúan incomunicados, en el noroeste de Castellón también y va a ser difícil conducir en Ávila o en Teruel.

Y hoy la cota de nieve va a subir respecto ayer, pero eso no va a evitar que nieve en el Sistema Ibérico y en el Pirineo Oriental y que llueva de manera fuerte o persistente en el nordeste peninsular , especialmente en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón y con mucho viento en zonas del noreste, en Baleares, en la costa gallega. Lo que viene siendo un día desagradable en buena parte del país, especialmente en todas estas zonas que están siendo castigadas por esta borrasca Gloria, las tormentas y demás.

Hay varias imágenes, pero miren,hay una doble imagen del día de hoy que ciertamente bien las cosas. En un lado de la imagen tendríamos al Rey Felipe VI recibiendo a la viuda de Gregorio Ordóñez, a la esposa de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar con motivo de los 25 años de su asesinato que ayer recordamos aquí con Aznar, con Ana Iríbar y con María San Gil.. Y la otra parte de la foto es la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, pactando con Bildu, pactansdo con Bildu, con los herederos políticos de ETA, los que mataron a la mitad de la otra foto, pactando los presupuestos de Navarra. Un contraste, es uno de los contrastes del día, lógicamente hay más.

Ayer estuvo Sánchez en televisión, dice que se va a subir un 2% el sueldo de los funcionarios, la verdad es que esa fue una medida acordada en el 2018 por el Gobierno de Rajoy, también acordaron la equiparación salarial de policías y guardias civiles, prohibido rendirse, pero a eso no ha hecho caso, ha seguido con lo otro.

Dice que se va a reunir con Torra, que le irá ver. Puigdemont en 'El País' reclama su derecho a intervenir en esa mesa que monten ahí los torras, los esquerras, Sánchez, Iceta y los demás, que luego dicen que someterán a consulta en Cataluña.

Luego anuncia Sánchez que solo se van a derogar algunos aspectos de la reforma laboral, pero resulta que su ministra de Trabajo ha dicho que se va a derogar entera, entera, aunque en dos fases.

Y bueno, luego dijo también Sánchez lo del mantra, lo de la derecha que bloquea y tal, la bronca, esto, lo otro y lo de más allá, bueno, en fin... Pero miren, ayer recibió, por ejemplo, el anuncio de las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional que rebajan dos décimas el crecimiento de España sustancialmente, que es la mayor rebaja entre los países desarrollados para dejarlo en el 1,6. Sigue siendo uno de los más altos de Europa, eh, pero ya no somos los campeones del crecimiento como fuimos hasta hace poco.

Y ustedes se preguntan, ¿con el 1,6 se puede crear empleo? Miren, precisamente una de las razones de la reforma laboral del anterior gobierno era evitar esa condena que tenía España de que o crecía al 3 % o no se creaba empleo para poder crear y recuperar empleo que había devastado la crisis que había empezado después de Lehman Brothers, en 2008. Bueno, ¿pues con el 1,6 se puede crear empleo? Porque la ralentización hay que sumar la incertidumbres sobre el mercado laboral. Y si además vamos a subir impuestos y adelantamos la subida de impuestos, etcétera, ¿se pueden seguir creando empleo? Ahí va Calviño a Europa a ver si Europa flexibiliza algo el objetivo del déficit. Puede ganar algo de tiempo que, desde luego, no le va a servir de nada si la economía se sigue estancado, si no hay reformas, si se sigue disparando el gasto público. Y en eso estamos.

En eso y ayer también en la declaración del señor Trapero, que era el jefe de los Mossos d'Esquadra cuando la patochada aquella, el referéndum aquel del 1 de octubre, el golpe de Estado del 1 de octubre. Bueno, pues él estuvo como testigo en el Supremo y aquí ha hecho lo mismo en la Audiencia: desvincularse de cualquier responsabilidad de los hechos de octubre del 2017. Él no dio órdenes, él recibió órdenes políticas según dijo, órdenes que, además, no compartía y que le parecían una locura. Eso es una barbaridad la independencia unilateral, etcétera, etcétera, etcétera.

Miren, por estas cosas Trapero ha pasado a ser un traidor para los independentistas, este que era el hombre de moda en Cataluña y para la Audiencia Nacional, pues todavía la Fiscalía mantiene la petición de rebelión, ya veremos cuándo la cambia o cómo la cambia cambia o qué dicen.

Pero miren, eso que dice él de no, no, no, por favor, yo, la ley, para mí ante todo lo más importante,advertílaramente de que había que cumplir la ley,no casa con el hecho de que después ocurriera lo que ocurrió el día 1 de octubre,es decir,si los Mossos hubieran querido no habría habido referéndum, si hubieran recibido la orden tajante de decir los colegios se cierran, las urnas se secuestran y aquí no se vota nada porque lo dice un juez. Bueno, pues no lo hizo, así que...

La pregunta es: ¿cumplió instrucciones, las órdenes que le dio la autoridad judicial? ¿Por qué no se cerraron los colegios previamente para evitar votaciones el 1 de octubre? Y luego estamos con lo del dedo y la luna que decía ayer Expósito en La Linterna con esta cosa... A ver si alguien le pone sentido común a la cuestión del pin parental, que es esta cosa que se han sacado de la manga para que no hablemos ni del Fondo Monetario Internacional, ni de la fiscal general del Estado ni de otras cuestiones.

Miren, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, "en Madrid no es necesario el pin porque no existe ni una sola queja de adoctrinamiento". El PP lleva gobernando en muchas comunidades autónomas, gestionando el sistema educativo sin denuncias de adoctrinamiento y no hace falta ningún pin.

Ahora, hemos asistido a una polémica artificial creada sobre un problema que no existe. Cuando existe, oiga, el adoctrinamiento está en Cataluña y no sale ninguna de estas iluminadas como Victoria Rosell, que es la exdiputada podemita responsable contra la violencia de género diciendo que se aplica el 155. ¿Pero qué clase de majadería se les ocurre a estos por la noche o por la mañana cuando se levantan?

Todo esto ha servido para que algunos enseñen la patita. La ministra Celáa diciendo esa frase de que los niños no son de los padres. Es es una frase, hija mía, te va a acompañar toda la vida, toda la vida te va a perseguir esa frase porque es una barbaridad, porque no se puede decir así ni en continente ni en contenido, ni en formas ni en mensaje.

Luego paridas del día, todas las que quieran, pues el ministro Garzón, que se le ocurre decir que los fiscales no forma parte del Poder Judicial. Le han tenido que hacer una nota llamándole ignorante, poco menos, porque estos van por las teles como si siguieran siendo tertulianos. Son miembros de un poder del Estado y sus palabras tienen consecuencias.

Y tenemos un gobierno con un nivel discursivo de asamblea de facultad empezando por el que lo preside. Ayer Carmen Calvo contra la Real Academia de la Lengua, que ha dicho que el lenguaje de la Constitución es impecable, que no hay ninguna necesidad de modificarlo. Carmen Calvo diciendo: "El lenguaje inclusivo ya está en la calle y ya..." Van a hacer el ridículo.

Mira, vamos a ve una cosa, en la calle nadie hable así, en la calle la gente habla normal. Cuando la gente va a un bar dice: "¿Todos queréis un gin tonic? Haya chicos, chicas y lo de en medio. Nadie hace las piruetas estas de tontería de nosotros y nosotras, vosotras y vosotros, españolas y españoles, andaluzas y andaluces y trabajadores y trabajadoras. Eso es un postureo que utilizáis los que estáis en la postura y la poltrona del poder. En la calle la gente felizmente es normal y no habla así. Lo siento mucho, pero no hablas así.