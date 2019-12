Herrera a las 8, martes 3 de diciembre del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues es el 3 de diciembre del 2019. Es un día de martes y, ojo, porque la Agencia Estatal de Meteorología lanza hoy un aviso especial porque se esperan lluvias localmente fuertes o muy fuertes en el sureste peninsular y en Baleares. Hay vientos fuertes en las costas del este peninsular y en el norte de Galicia. Precaución en la zona de Levante porque este verano fue muy castigada por la DANA de finales de verano y estamos, literalmente, ante la problemática de que llueve sobre mojado.

Oiga, que todavía hay vecinos del sureste peninsular que no han vuelto a sus casas porque las casas quedaron sencillamente inutilizadas después de aquel temporal. Es normal que se llame a la calma, desde luego no se espera algo parecido ni mucho menos, pero hay que tomar precaución, por ejemplo, en localidades como Los Alcázares, en Murcia, donde se han suspendido las clases para el día de hoy. Y luego hay avisos de megafonía en que se han colado en los hogares de los vecinos de la región de Murcia. Eso en Murcia, en Alicante también ha habido, desde luego, agua, mucha agua. Precaución, no cunda el pánico, pero cuantas más medidas se tomen mucho mejor.

Y hoy continúa la Cumbre del Clima en Madrid. Y es que, la EMT y el metro han convocado una huelga, una huelga salvaje, que ya veremos si cumplen los servicios mínimos, una huelga bastante irresponsable y, sobre todo, comandada en alguna de sus expresiones por los más zafios mafiosos y violentos, deleznables individuos, trabajadores de los comités especiales de huelga, con un lenguaje absolutamente soez, absolutamente soez, que esperemos que no lleve a nada malo.

Pues hoy se van allí, pues aquellos, ya saben ustedes, el reino de lo políticamente correcto porque miren que es importante, eh: ¿quién puede estar en contra de que el mundo entero baje las emisiones de CO₂? Pero bueno, cuando te dicen: "No, pero es que eso es una... El negacionismo". ¿Quién puede estar en contra de que bajen las emisiones de CO₂ si no parece, desde luego, una cosa especialmente cruel, antes al contrario?

El problema está en los redichos, en los guetos, en las Gretas y en otros tantos que se apuntan al postureo más absolutamente incomprensible, más absolutamente estomagante. Y de eso hay bastante en esta Cumbre del Clima.

De momento, la Unión Europea ha tomado la iniciativa. La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha anunciado una ley europea de transición ecológica, a pesar de la oposición de los países del Este, mediante la cual Bruselas se plantea reducir las emisiones en un 50% hasta 2030. Bueno, no es...

Miren, la civilización y lo mejor de ella en ideas, en derechos, en progreso, en cultura no se entienden sin Europa, ni sin el humanismo cristiano. Por eso, que se haya convertido el medioambiente en banderas sí es irrelevante y sí es plausible a pesar del numerito de Greta. De Greta y de Greto, que es Pedro Sánchez, que quiere hacer de Rey, de jefe de Estado o de todo lo que sea posible en una cumbre como esta de la que, si quieren ustedes, vamos a hablar luego a lo largo de la mañana porque hay otras cosas. Hay otras cosas que contarte.

Una de ellas son las negociaciones para formar gobierno. Saben ustedes que el PSOE con Podemos ha formado el grupo, el núcleo esencial, y necesita el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, que son los socios que le gustan a Greto. Convendría recordarlo, no vaya que es que alguno piense que va contrariado y forzado a pactar con esos individuos. No, son los socios que le gustan.

Y Esquerra Republicana de Cataluña, que evidentemente tragará y pasará por la piedra, porque a quién va a tener mejor que a Sánchez en un gobierno con Podemos dentro para conseguir las cosas que quiere conseguir.

Bueno, le ha dicho que no tiene prisa, que eso de que de que ahora quiera ser antes de fin de año presidente del Gobierno, eso es muy rápido. Primero, un poquito de tranquilidad; y segundo, aquí están todas y cada una de mis exigencias: la autodeterminación que va para delante, y luego ya hablaremos de la amnistía y de todo lo demás.

A todo eso, cada vez que Esquerra dice algo de eso, inmediatamente Sánchez saca a relucir la idea de que él está pactando con toda esa gente porque no le queda más remedio, porque no le votan la gente del PP y de Ciudadanos, a los que ni siquiera ha llamado por teléfono. Veintidós días lleva Pablo Casado esperando la llamada del tipo que le pide que se abstenga. Veintidós días. -"Yo me abstengo". -"¿A cambio de qué?" Fíjense que es fácil la conversación.

Hoy se constituyen las Cortes. Es una buena anécdota porque cómo tiene que estar la cosa para que el inicio de una legislatura provoque muy poco gusanillo en los estómagos, ¿no? Y es que nadie puede dar por seguro que estos sean ir para nada. ¿Habría unas terceras, cuartas, quintas elecciones? ¿Tú qué crees? Que ya no lo sé. Esa posibilidad a Sánchez le horroriza porque sabe que sería su tumba y seguramente agitarían a una parte del PSOE contra él.

El PP oficialmente le rechaza, pero Casado sabe que le beneficiaría una nueva elección en cuando pueda. Pero hoy no se preocupen porque el inicio de la décimo cuarta legislatura nos va a dejar momentos para la polémica a comentar en las próximas horas. Lo primero el festival de juramentos y promesas con un sinfín de personajes prometiendo su cargo por imperativo legal, por la España plurinacional, por la España vegana, por la tortilla de patatas. En fin, lo típico.

Bueno, el PP exigió a la presidenta de la Cámara, a la señora Batet, que enviara una circular a sus señorías para recordarles el respeto que merece la Cámara y que se ciñan a lo establecido. Sin embargo, parece que va a volver a haber manga ancha con esto, que el quiera jurar por lo que le da la gana o prometer por lo que le da la gana lo va a hacer y todo será mucho más sencillo así. Ya lo verán.