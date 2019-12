Herrera a las 8, martes 17 de diciembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Ya nos hemos metido, como les decía antes, de cabeza en el 17 de diciembre del 2019. Y hoy vamos a seguir bajo la influencia de la borrasca Daniel,que irá perdiendo algo de fuerza,pero que va a seguir dejando en 26 provincias una alerta. De 40 hemos pasado a 26. Cielos nubosos en la vertiente atlántica y en el Cantábrico con lluvias que van a ser más intensas en el noroeste peninsular, nevadas, incluso, en el interior de Galicia, Asturias, norte de León, en algunos otros lugares de Castilla que, por ejemplo, en Palencia o en Burgos, pueden ver, en Ávila, la nieve de forma importante a lo largo del día de hoy.

Y también estamos para contaros noticias de última hora. Una nos sitúa en las costas de Cantabria. Allí, en alta mar, frente a Santoña un pesquero que volvía de faenar ha localizado el cuerpo de una mujer, una mujer al parecer joven. Rápidamente han llemado a Salvamento Marítimo, que se ha hecho cargo del cadáver para que sea analizado por los forenses. No se puede confirmar nada porque no hay nada confirmado, pero es la zona en la que se está buscando a la niña de 14 años que lleva desaparecida desde el jueves pasado. La cría salió del colegio y no volvió a casa. Su mochila apareció cerca de un acantilado y se especula con que pudiera haber caído. Todo es absolutamente incierto, hasta, incluso, la identidad de este cadáver que se ha encontrado en el mar.

Pero fíjense, es que ayer fue un día muy complicado en varios lugares, por ejemplo, desde luego en Andalucía, particularmente aquí, en Sevilla, hubo muchísimas incidencias por lluvias, muchos vientos, de hecho, un niño sigue herido después de que ayer le golpeara la rama de un árbol que el viento arrancó de cuajo. Vientos de 90 km por hora dentro de una ciudad es mucho viento, aquí no estamos acostumbrados a eso, con el peligro de ramas que vuelan, de semáforos que se descuelgan, la gente se refugiaba del viento, de los truenos, algunas persianas se bajaban antes de lo previsto.

Eso, hombre, en Sevilla, pero es que más arriba, en provincias como León, donde se ha pedido la intervención de la UME por las inundaciones, también la cosa fue seria, se vieron escenas inquietantes en el municipio de La Robla. Empezaron a agobiarse al ver que el agua amenazaba con llevarse los coches.

Bueno, esto en plena península, pero es que en otros lugares de costa tuvieron muy mala mar. En Canarias llegaron a los siete metros. La previsión de hoy que nos lleva a decirles que mucha precaución por la nieve. Han llegado ya imágenes de las carreteras en puntos de Galicia que inducen a conducir con precaución, en Castilla y León ya le digo que se ha activado la alerta por nieve en Palencia, en Salamanca, en Burgos, parte de Ávila, en fin.

Y así, con un ojo puesto en el cielo ponemos el otro en las otras cosas de comer, en las reuniones de ayer y de siempre, en la llamativa carita de asco que pone Pedro Sánchez cuando se reúne con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. No sé la que pondrá hoy Adriana Lastra cuando se vea con Esquerra, Bildu y Junts per Cataluña y la Cup y todos estos que hicieron a Pedro Sánchez presidente, vamos, en una palabra.

Luego, Pedro Sánchez, pues ya digo, sí, se frotará las manos, crujirá los nudillos, descolgará el teléfono y empezará a hablar con Íñigo Urkullu, con el otro, con el de la moto. Todo para poder hablar con Torra y enmascarar todo ello en una conversación. Pero la conversación con Casado y con Arrimadas, la verdad que es hasta cómico como este entorna los ojos para las fotografías, ¿no?

Pues este lo que pide es que, oye, absteneros a cambio de nada. Alguien debería explicarle, supongo que con muñequitos, ¿no?, sé que es difícil de entender para algunas cabezas, pero con muñequitos explicarle aquello del quid pro quo. En una negociación funciona el tú me das y yo te doy, tú cedes aquí y yo cedo allí. Pues nada, aquí lo que se buscó fue tratar de escenificar. Lo que ayer buscaba Pedro Sánchez era: Vamos a escenificar una reunión en la que yo pueda culpar a Casado y Arrimadas de que yo me tenga que echar en brazos de Esquerra y de Podemos. Todo para eso. Y el cinismo llega a unos límites estratosféricos, cósmicos: que yo pueda pactar con Esquerra.

Y miren, el pacto con Esquerra consiste en buscar algo que les permita quedar a los de Esquerra o no quedar como unos 'butifler', unos traidores a sus votantes, es decir, que Esquerra haga presidente a uno de los tipos que apoyó el 155 en Cataluña. Entonces Esquerra acabará absteniéndose. Yo no soy capaz de saber si antes de fin de año o después de fin de año, pero bueno, se acabará absteniendo, pero la relación inevitablemente va a tener que estallar una vez forme gobierno con Podemos este individuo porque el PSOE de Sánchez, aunque quiera, eh, aunque quiera, no puede conceder nada de lo que quiere Esquerra, que todo es ilegal.

Cuidado, que no estoy diciendo que en el ánimo de Sánchez no esté entregarles el Madelman de sus niñas. No,no, lo que haga falta, pero es que no puede. Miren, no puede crear esa mesa bilateral con Cataluña, no puede hablar de presos, es que no puede hablar de autodeterminación, puede hacer retórica, que eso lo hace y lo hace muy bien, pero es que no puede hacer mucho más.

Y la reunión de ayer, pues una pérdida de tiempo. Sánchez ha elegido pareja y la única duda es el precio que tiene que pagar por esa pareja, pero tampoco tiene en sus bolsillos todo lo que el otro le puede pedir, así que, ¿podrá formar gobierno? Sí, ¿pero ese gobierno va a ser estable, va a durar o no va a durar? ¿Qué quieren que les diga?

Y mientras tanto sigue coleando este ajuste de cuentas, este, digamos que este arrastre para ser más exactos de las cuentas, las finanzas de la autonomía andaluza. Dice el delegado del Gobierno en Andalucía que esto de intervenir las cuentas de la Junta no lo hacen por venganza, que la culpa la tiene Mariano Rajoy que impuso unas reglas de juego sobre el déficit. Pues oye, hay hasta cuatro comunidades del PSOE que tienen peores datos que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, y ninguna ha sido apercibida con esa cartilla. Lo que esto es un ataque a los andaluces, un castigo a los andaluces que no votaron lo que tenían que votar. Una maniobra de quien sabe cómo estaban las cosas porque fue ella quien dejó el pastel gracias a esa imcompetencia cleptómana de los gobiernos del partido socialista en Andalucía. Y no votar lo correcto trae estos castigos.

Miren, que aprendan los andaluces de los valencianos, que hicieron presidente a los socialistas aunque se desvíen del déficit tres veces más, pero ahí no tienen nada que temer. En un tuit hace no demasiado tiempo María Jesús Montero escribió: "Imponer un déficit más duro a las comunidades autónomas es atacar al Estado del Bienestar, ajustar la Sanidad, Educación o Dependencia". Esto lo dijo 'Chiqui'. Lo dijo 'Chiqui'.

Ah, bueno, una pregunta que se me ocurre, ¿de estar gobernado Andalucía ahora mismo por un gobierno de Susana Díaz también habrían hecho esto o es que los andaluces ahora somos los tontos de la de la película? ¿Qué quieren impedir, que se sanee el estercolero que han dejado ellos, que han sembrado con, desde luego, vocación y con intensidad después de 37 años? Aquí no haría falta tanto dinero si todos estos no lo hubieran repartido entre amiguitos, para empezar.

Se ofenden por un presupuesto que hicieron y ejecutaron ellos, pero es una excusa válida para recortar a los que echaron a Susana Díaz. Y todo lo que quieren conseguir es obstaculizar el crecimiento de Andalucía, lo cual también perjudica a los votantes andaluces del PSOE, no solo a los demás, y protagonizan un acto entre la vileza y la desvergüenza.

Hombre, yo de Juanma Moreno declaraba la independencia de Andalucía unilateralmente porque a otros, oye, ahí están sentados en mesas y venga y vamos y dame y a ver si puedo darte. Desde luego no te quito, desde luego no te intervengo nada.