Herrera a las 8, lunes 13 de mayo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Fíjense ustedes que ya es lunes. Entra una alegría en el cuerpo, un algo y el poder ya tener las antenas desbrozadas. Ahora creo que Antelin está en COPE Zaragoza, pero como de 6 a 8 COPE Zaragoza no interviene, no suministra cadena más que lo que pudiéramos necesitar, que lo puede enviar por baja, entonces no hay ningún problema. Pero ha sido una gran semana de trabajo que concluyó, que ahora se renueva en esta nueva semana de mayo en la que se van a suavizar un poco las temperaturas y en la que hoy 13 de mayo venía cantando como una pastorcilla Ángela por el pasillo aquello que cantábamos los niños de mi edad, y supongo que también los de la tuya, "el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos. ¿A dónde? A Cova de Iría". ¿Te acuerdas, verdad, hija? Ay, 13. 13 de mayo cuando me encontré contigo. Ay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las 9, 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de linaje y apellido. ¡Bonita copla! ¿Y sabes también que son los patios de Córdoba? ¿Y sabes también que la Feria de Jerez está en su...?

Ahora como va a fichar, pues ya sabremos a qué hora llega Ángela y a qué hora se va. Llega a su ahora y siempre se va más tarde, o sea que ahí sale ganando la casa. Pero yo pregunto: Oiga, ¿en todas las empresas...? ¿En qué tipo de empresas, por ejemplo, que es lo que no especifica este decreto del Gobierno que hoy entra en vigor tiene que llevarse el control, el registro horario de sus trabajadores?

Pues, hombre, pues hay empresas con determinados trabajos presenciales, estamos pensando en la Ford, antes decíamos la Ford. Bueno, pues la Opel, yo qué sé, donde operarios y operarias llegan a las 7 y se van a las 3. Eso es fácil, más o menos fácil controlarlo. En otros modelos de trabajo, con otra flexibilidad, es... Oiga, no hablemos ya de las economías digitales, no hablemos de las empresas que han llegado a acuerdos de conciliación con alguno de sus miembros, no. En un periódico, por ejemplo. ¿Qué es eso del reloj, de fichar, de no fichar?