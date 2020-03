Herrera a las 8, lunes 9 de marzo del 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, ¿qué tal? ¿Están ustedes bien? Nosotros bien, hombre, si es usted bético un poquito mejor, sobre todo por... ¡Vaya dos goles! ¡Vaya dos goles metió el Betis ayer al Real Madrid! Pero dos golazos, de verdad, a un Madrid desdibujado, la verdad, todo sea dicho, no en su mejor momento que le regaló el liderazgo al Barsa, pero merced también...Las cosas hay que decirlas, cuando se juega mal, se juega mal, pero cuando se juega bien hay que decirlo también, a una segunda parte memorable del equipo sevillano.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

Bueno, es lunes 9 de marzo del 2020 y ahora mismo estamos, le doy dos datos nada más: estamos como estaba Italia hace tres semanas, fíjense ustedes cómo ha evolucionado Italia. Y el coronavirus crece en España al ritmo del 20% diario, más de 600 contagiados, 17 fallecidos, es verdad que fallecidos con patologías previas. Conviene no alarmar con esas cifras. Lo más llamativo se ha producido en un municipio de La Rioja, en Haro, donde el grupo de intervención rápida de la Guardia Civil se desplazaba para llamar a la puerta de los contagiados del coronavirus porque alguno de esos contagiados no estaban guardando la cuarentena debidamente.

Los agentes se han presentado allí con el traje de astronauta y dicen: "O guardas la cuarentena o te llevo al hospital". Eso sí, con multa por el camino. Bueno, el Gobierno mantiene que estamos en fase de contención, aunque una vez pasada la manifestación de ayer veremos en los próximos días qué medidas se toman al respecto de concentraciones multitudinarias.

Mire, se lo he dicho a las 07:00, se lo repito ahora. Aquí nadie quiere mentar la bicha, aquí nadie quiere siquiera decirlo vaya que alguien tome la idea, pero dentro de tres semanas buena parte de España se echa a la calle con motivo de la Semana Santa. Hasta ahora las autoridades son bastante prudentes y han entendido que suprimir cualquier manifestación ciudadana, pues como la de ayer, por ejemplo, es excesivo. Y lo es. Y esperemos y roguemos que siga siendo así durante los próximos días, pero hay muchas reflexiones a cuenta de esto del coronavirus, muchas.

Hoy escribe un artículo magnífico en ABC de Sevilla Eva Díaz Pérez, que es una autora, es de una hondura cultural, poética clara, de estilo incomparable. Eva Díaz Pérez me parece de lo mejor que hay ahora mismo en el periodismo nacional. Y habla del miedo apocalíptico, es decir, esto es una cuestión cíclica que el ser humano por mucha sociedad de la sobreinformacion en la que viva, siempre parece tener ese miedo a la peste, el miedo a la epidemia, es decir, estamos en una suerte de nueva Edad Media con pavores, pavor al contagio de un virus, en fin, que es letal en muy pocas personas y solamente aquellas que tengan patologías previas, pero en la sociedad de la sobreinformacion muchas veces lo paradójico es que triunfa el bulo y estemos siempre permanentemente camino del Apocalipsis. Siempre hay un apocalipsis sobre nuestras cabezas seamos lo adultos que seamos.

HERRERA, SOBRE EL 8-M

Bueno, y ayer 8 de marzo fue el día del feminismo solo y borracho, el día del feminismo yo siento decirlo, pero excluyente. Ayer se celebraron las manifestaciones de los partidos de izquierda, grupos de izquierda con motivo del Día de la Mujer y no digo manifestaciones de mujeres porque hubo muchas mujeres y, además, manifestaciones razonablemente multitudinarias. Pero hubo mujeres como las dirigentes de Ciudadanos expulsadas de esas manifestaciones. Lo que le gritaban a Begoña Villacís, escuchen ustedes. Bueno, pues con eso ya está dicho todo.

Las hiperventiladas... Siempre tiene que haber hiperventilados en todas partes, eso es evidente, pero las hiperventiladas ya lo ven ustedes. "¡Vete Begoña Villacís a trabajar a Burger King!" Podrían decir de cajera de un supermercado, que luego se llega a ministra. No, no, cajera de un Burger King. Ese el feminismo antipático usado como arma arrojadiza.

¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Es decir, la izquierda se apropia del feminismo y dice todo el que quiera ser feminista, además, tiene que aceptar el pack completo. Usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda, todos los demás dogmas de la izquierda, cuanto más extrema mejor. Entonces si no acepta todo lo demás, usted no es feminista. Dice, "ah, yo soy feminista, pero no les voto a ustedes". No, no, no, esa es la cuestión,.

Si Podemos y el PSOE tuvieran que sacar a gente a la calle detrás de las siglas, hombre, les seguiría muy poca gente, así que han ocupado, han parasitado un movimiento que era transversal, es decir, la izquierda hace mucho tiempo que ha dejado de buscar lo universal, mucho tiempo. ¿Para qué? Para buscar lo identitario y, además, haciendo de esa causa una causa excluyente.

No les importa tanto reivindicar medidas para una mayor igualdad de las mujeres como señalar un territorio del que expulsar a quienes no son como ellos, incluídas mujeres que no comulgan con ese credo, las Villacís de turno, es decir, territorio para señalar buenos y malos y para seguir disfrutando de polarización a la sociedad española.

Como recuerda siempre Expósito, este año está marcado por récords de violencia contra las mujeres. Este año. Ni una palabra de este Gobierno. Segundo dato, según un Instituto de Investigación sobre Bienestar de Mujeres en la Universidad de Georgetown, en el 2018 con un gobierno fascista y heteropatriarcal, España era el quinto mejor país del mundo para que naciera una mujer. Ahora estamos en el 15 con un Gobierno feminista progresista.

HERRERA, SOBRE CS Y VOX

Ayer Vox y Ciudadanos sin sorpresas. Arrimadas se convierte en presidenta de Ciudadanos en una tarea que no va a ser fácil ni en una situación fácil porque ese partido ha pasado con soñar de dar el sorpasso al PP a quedarse en 10 diputados. Y esa situación es la que tiene que gestionar esta mujer.

Y Vox ha elegido a Santiago Abascal, que ha hecho del discurso desacomplejado su principal bandera, que se queda corta en todo lo que se refiere a la capacidad de gobernar o a la manera de gestionar sus contradicciones. Miren, tumbar la rebaja fiscal que planteó la semana pasada el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Y luego está Galicia. Hoy hay dos encuestas publicadas que pronostican una mayoría absoluta muy justa de Feijóo. Es llamativo el hundimiento de las mareas, es decir, la marca blanca de Podemos. Podemos se hunde en todas partes mientras Iglesias y Montero no dejan de prosperar. Y la situación de Galicia va a ser un importante termómetro del comportamiento de la derecha porque si Ciudadanos y Vox insisten en concurrir por su cuenta sin tener posibilidad de sacar escaño, son capaces de apoyar, es una forma indirecta de apoyar la opción del Bloque Nacionalista y de Podemos.

Si los partidos de la derecha siguen instalados en ese narcisismo que les ha llevado a la fragmentación y a la derrota, pues ya saben lo que les espera.

Y Galicia... Hoy hay un editorial muy interesante en el diario El Mundo. No solo Galicia, toda España se juega mucho en las elecciones de esa comunidad. Mucho, eh, que no se centra exclusivamente en dirimir asuntos económicos. Hay más cosas.