Herrera a las 8, lunes 10 de junio

Pues, ya ven ustedes, nos hemos plantado en el cuarenta de mayo, que es hoy, es el 10 de junio. Y a veces lo del sayo se hace realidad, lo de no quitarse el sayo, porque, oiga, en algunos lugares estos días esta última noche han sido frescas, no ha hecho frío ni mucho menos, pero había que echarse un consuelito por encima.

Ya lo sabía Adolfo Arjona y todo el equipo que esta noche ha transmitido la salida de la Virgen en torno a las 2:50 de la madrugada a través de COPE. Ya lo sabe porque situados en un pollete realmente privilegiado han podido ver cómo los almonteños saltaban la reja en una de las tradiciones más incrustadas en el pueblo de Andalucía. Y no solo los andaluces, sino de muchos lugares de España que vienen a la aldea del Rocío.

Hacía fresquito por la noche y era un fresquito muy agradable. En fin, pues es el momento culmen de la romería de Pentecostes este día de hoy. Es el día de las Rocíos. A todas las Rocíos un beso muy fuerte el día de su onomástica. Es un hito muy destacado del fervor religioso en España, la Virgen sigue en la calle y en estos 100 años de la Coronación Canónica que se cumplen ahora de la de la Virgen del Rocío. Precisamente actos en este año ha habido muchos acerca de la coronación. Yo antes les recordaba o les decía o les invitaba a que no se perdieran el pregón que en su día hizo Rafa Serna, Rafael González Serna, amigo del alma que nos dejó hace poco tiempo y en Youtube lo tienes. Algo realmente vibrante, entenderán un poco mejor esta romería y a las 124 hermandades que se han dado cita aquí en Almonte.

Bueno, el nombre del día hoy en todos los medios, desde luego los españoles, también los franceses y todos aquellos medios deportivos del mundo entero en la figura de un tipo asombroso. Yo ya no sé qué decir de Rafael Nadal porque es que ya creo haberlo dicho todo. Y como yo todos los que hoy escriben Nadal. Carrascal hace, por ejemplo, su columna en 'ABC' por estas fechas y es la misma. Y él lo dice: “Yo estoy encantado de no hacerla, pero es la misma. Tengo que hablar bien de Rafael Nadal porque ha vuelto a ganar Roland Garros”. Y ya llevamos 12. El que más ganó Roland Garros fue Björn Borg. Él aportó historia de la vida y ganó seis. Y ya eso, desde luego, eso es una sobrada, ¿pero ganar 12?

Ganó a Federer, ayer ganó a Thiem, al austriaco que es un pelotazo de tenista, y siempre se reinventa. Parece que cae, que ya no va a poder recuperarse, que la rodilla, que el codo, que... En fin, esas cosas que le pasan a los deportistas de élite.

Bueno, pues no, se reinventa, se vuelve a meter en una pista, entrena hasta desfallecer y como tiene mucho talento gana, con lo cual, el mensaje que deja Rafa Nadal en la gente es un mensaje magnífico. Es el que se subraya hoy en todas partes. Que desde la humildad, sin un solo gramo de soberbia, lo cual es muy difícil tener algo de soberbia cuando ganas 12 Roland Garros, traslada un ejemplo de esfuerzo. Teniendo talento como tiene para jugar al tenis, el esfuerzo es imprescindible para eso traducirlo en victoria, para recuperarse, para reinventarse, para volver a hacerse otra vez.

Yo es que me estoy escuchando y es la entradilla que hice el año pasado, exactamente la misma, o la última vez que ganó Roland Garros. Yo también, como Carrascal, lo que estoy deseando el año que viene es volver a hacela. La guardo y, oiga, la pongo. Y, además, fíjense, no solo ganas sino que sabe ganar. Sabe ganar, como les digo, sin soberbia. Y la prueba es el mensaje que le ha dejado o como ha definido a Thiem, a su rival que, como les digo, es un pedazo de tenista. “Él es un gran trabajador, una gran persona, un buen ejemplo para el circuito, si algún día pierdo no me importaría que fuera contra ti”. Enhorabuena a Rafael y a todo su equipo, a Carlos Moyá, a su tío, a toda su familia.