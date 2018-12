Herrera a las 8, lunes 17 de diciembre

Tiempo de lectura: 2



Comienza el lunes informado tras la encuesta de GAD 3, según la cual PP, Cs y Vox sumarían mayoría absoluta con 182 escaños en unas nuevas elecciones.

Y el otro asunto que ocupa y va a ocupar y de qué manera esta semana, bueno, nos vamos a entretener con ellos, yo no sé si usted se va a entretener también, a lo mejor le vamos a aburrir muchísimo, pero sabe usted que el viernes hay un Consejo de Ministros en Barcelona y vamos sabiendo que los detalles de la protección de ese Consejo de Ministros, porque aunque parezca mentira, el Gobierno de España no puede convocar su Consejo en el lugar de España que le parezca oportuno sin que tenga que ser protegido por el ejército romano prácticamente.

Porque, oiga, más de 1500 guardias van a estar en torno a la Lonja del Marqués, el lugar que han elegido para hacer ese Consejo de Ministros. 1500, 1000 mossos, 500 policías nacionales y agentes de la Guardia Civil. El Sindicato Unificado de Policías ha cuestionado este asunto porque dice que con 17.000 mossos que hay, que haya que destinar a centenares de agentes de la Policía y de la Guardia Civil, vamos, no es de recibo. Pues seguramente es verdad y no es de recibo, pero la realidad es esa, ¿no? Que además va acompañada por esa reunión que insiste Pedro Sánchez pedirle a Quim Torra. Este es el desbarajuste. El presidente del Gobierno, no diré que mendigándole, pero sí pidiéndole una entrevista al presidente de un Gobierno regional. Por muchas ínfulas que tenga el presidente de ese Gobierno regional. Y el otro pensándoselo.

¿Saben ustedes qué ocurre? Que en esa reunión Torra quiere pedir lo que sabe que no le pueden dar. Porque, hombre, será un fascistón, obnubilado y despreciable, pero hombre, tonto del todo no será. Tendrá alguien al lado que le dirá: “Oye, ¿tú sabes perfectamente que si le pides a Pedro Sánchez que te dé el referéndum de autodeterminación, aunque Pedro Sánchez quisiera, no puede porque la ley no le deja?” Es que la ley es un candado para determinadas conductas que está ahí por algo. Cámbiese la ley, que hay mecanismos para hacerlo: la vía eslovena, por ejemplo, era un cambio de la ley. La via eslovena fue aprovechar que en la República de Yugoslavia había de boquilla un apartado que decía que la República que quisiera podía autodeterminarse y lo hizo. Lo que pasa que los otros le enviaron el ejército y al final lo dejaron allí por imposible. Pero era otra completamente diferente a esta, la de Cataluña.