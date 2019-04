Monólogo de Herrera del lunes 15 de abril

Tiempo de lectura: 3



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues damas y caballeros, ya Lunes Santo y son las 8 de la mañana de este lunes 15 de abril del 2019. Es el lunes en el que algunas lluvias habrá. Va a ser una Semana Santa agitada. Va a haber que mirar al cielo, sobre todo los cofrades, porque en determinados lugares, determinados momentos entrarán frentes bien atlánticos, noratlánticos, y van a barrer la península antes o después, con lo cual, bueno, día a día iremos contando.

Hoy son lluvias localmente fuertes en Cantábrico, Alto Ebro y meseta norte. Se extenderán al noroeste peninsular a lo largo del día. También en algunas zonas de Canarias, pero el resto de España hoy se salva. Así que los que el Lunes Santo tengan intereses cofrades, intereses playeros, que también los hay, sepan que depende donde estén, van a vivirlo intensamente.

Como ayer se vivió intensamente o como se viven las cosas intensamente en España o como las tienen que soportar, por así decirlo, intensamente la gente que está con la Constitución, con la libertad, con la tolerancia, con el respeto a los demás. Es decir, la gente normal. Esa gente normal que tiene que sufrir el acoso de aquellos que consideran que hay determinados lugares sagrados del nacionalismo donde los demás no podemos ir, donde no podemos aparecer, donde no podemos ejercer cualquiera de las libertades que nos corresponden.

Oiga, eso pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona con Cayetana, como saben ustedes, la pasada semana. Eso ha pasado con Vox en el País Vasco y eso pasó ayer con Ciudadanos en Rentería.

Hombre, dirá alguno de ustedes: “Hombre, claro, es que también le echan un valor... Se van a Rentería”. Bueno, ¿y qué? Sí. Como si quiere quedarse en Rentería a vivir. ¿Qué ocurre? ¿No puede Maite Pagazaurtundúa ir a Rentería? ¿No puede ir cerca de donde le mataron a un hermano? Pues los mismos que le mataron al hermano, los que aplaudían cuando ETA mataba al hermano, ahora quieren hacer de aquello una plaza exclusiva e impedir que vaya Maite Pagaza a intentar convencer a la gente de Rentería de su oferta política personal.

Maite Pagaza se las traga todas porque también estuve en la Autónoma de Barcelona, eh. Matones abertzales. Bueno, pues, en fin... La escena es de una potencia simbólica incuestionable si se quiere. Si se quiere, se puede ir a Rentería, donde ayer acosaron de una manera bárbara, menos mal que estaba la Ertzaintza, si no los matan, los de siempre, los amigos de ETA, los que luego son socios, los que votan con Pedro Sánchez.

Mira, por cierto, ¿dijo algo ayer Pedro Sánchez? Callado como una puerta. No dijo ni pío. Los asesinos se han transformado en esto. Los que aplaudían los asesinatos. No solo fue en Rentería, en Vic, en plena calle, con motivo de una feria agraria, pues colocan un cartel del Rey Felipe VI y van dejando dardos a la gente para ver que tire al dardo al Rey y tal y esto...

Pues sí, pues como no, claro, ¡qué divertido, jo! ¡Qué ocurrentes son!. “¡Apretad, apretad, está bien que apretéis!”. Eran palabras de Torra. Otro socio de Sánchez, vaya por Dios. Si es que me salen socios de Sánchez por doquier. ¿Dijo algo Sánchez? Ni una palabra. Ni una palabra.

Ayer, como les digo, mitin de Ciudadanos en ese bastión del mundo proetarra. Y mientras tanto, ¿qué hicieron los demás? ¿Qué hizo Pablo Iglesias, por ejemplo, del que su número 3, Echenique, ha dicho que es indignante que Rivera vaya a Rentería a remover el odio y a buscar el voto del odio? Más miserable posiblemente ya no se pueda ser que esa escoria de individuo. Difícilmente se puede ser más miserable. Es decir, estar con el matón, estar con el amigo del asesino, ser amigo del asesino. Eso son.

Pablo Iglesias, los mítines que hace Pablo Iglesias, yo creo que... En fin, habría que hacer un sin fi... Hacer un rollo permanente para que vayamos sabiendo exactamente de qué estamos hablando: de la anti España. Todo eso es la anti España. Todo lo que resulte símbolo constitucional de España tiene que ser removido.

Ayer Pablo Iglesias con las banderas, por supuesto, independentistas que sean necesarias. Hasta la Canaria. Vamos, que ya si hay algo más absurdo en el mundo, es el independentismo canario. El independentismo canario. Pregúntenle ustedes a los canarios. La mayoría le dirá: “¿Qué está usted loco? ¿Qué quiere que nos quedemos aquí solos delante del moro, sin Europa? ¿Pero usted de qué me está hablando?"

Bueno, pues es lo que defiende el tío este. Eso que llama España plurinacional, que es mentira. Es la anti España. Y amenaza con subir los impuestos a los bancos, que es subírselo a los clientes de los bancos, por cierto, con el argumento de que la derecha baja los impuestos a los ricos. No es verdad. A los no ricos, a la clase media le sube siempre los supuestos la izquierda. Y la ruina, claro, por supuesto, porque estos son especialistas en arruinar lo que toca.