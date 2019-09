Herrera a las 8, jueves 25 de septiembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 25 de septiembre del 2019 y hoy es un día bastante parecido al de ayer. Bueno, todo día tiene su afán. El de hoy, ciertamente, déjame que le dé un sorbo al café, el de hoy ciertamente es el afán por saber, la alegría de saber que ya por fin vivimos en una democracia en términos sanchistas. ¡Lo que nos ha costado, eh! Creíamos que esto había arrancado en el 75 con la muerte de Franco, con su inhumación, con todo el trabajo que empezaron a hacer el Rey, Suárez, Torcuato, con todo lo que después continuo, Felipe González, y todos los que han venido poniendo su pequeño granito de arena en esta democracia. Pues no, estaban ustedes equivocados.

El que ha acabado la Guerra Civil y el que va a acabar con el franquismo y, además, lo va a ganar todo es Sánchez porque, efectivamente, el Supremo ayer le dio la razón o no se la dio al recurso de la familia para ser más exactos. Hace falta conocer los términos de esa sentencia, que todavía no los conocemos, pero bueno, no le dio la razón y dijo que, efectivamente, a Franco se le puede exhumar y, además, le dijo a la familia también dónde lo tiene que inhumar, es decir, yo te doy el muerto, pero, además, tú con el muerto tienes que hacer eso, que es lo más raro de la sentencia, pero bueno.

Es una sentencia que hay que cumplir y da la razón al Gobierno, debe respetarse. Le hace un gran favor electoral, eso es evidente. Pero esta noche en Naciones Unidas Sánchez se ha gustado tanto que ha subido con 31 folios al estrado y, oiga, fíjense que hay cosas de las que hablar, que analizar en Naciones Unidas: el comercio mundial, la globalización, los movimientos migratorios, la economía verde, competiciones geoestratégicas, los desarrollos tecnológicos compartidos, el acceso al agua potable de la población mundial, los crecimientos de esa misma población, desafíos medioambientales... Oiga, el mundo, tiene muchas cosas de las que ocuparse. Y lo que ha ido Sánchez o lo que ha aprovechado para poder hacer en Naciones Unidas es dar una lección de historia sobre el franquismo, sui generis, y hablar del círculo democrático que hemos cerrado, como si no estuviera cerrado desde hace años, es decir, el propio presidente del Gobierno cuestionando implícitamente la calidad de la democracia española; diciendo qué gran victoria de nuestra democracia; etcétera, etcétera. Ha hecho una pausa además ahí para ver si le aplaudían y no le aplaudió nadie. Este tiene que escuchar más pregones de Semana Santa. Yo me lo llevo a dos o tres en algunas cofradías y entonces le enseñamos cómo se tiene que buscar un aplauso debido en un momento determinado.

Y luego ya prepárense para esta campaña centrada en este asunto al que yo supongo que no entrará nadie porque, miren, en el fondo a los españoles ahora mismo dónde está enterrado Franco les da exactamente igual porque, en fin, creíamos esta cosa de que, efectivamente, Franco estaba muerto, pero tienen una necesidad de resucitarlo de vez en cuando para ver cuántas trincheras pueden abrir a la par que tumbas que es muy llamativo, la teatralidad.

Decíamos ayer de Greta Thunberg, esta niña que habla del cambio climático. Pues Adriana Lastra tampoco se queda corta cuando habla de la exhumacion de Franco. Esta... Pintar España como si fuera Mordor. O sea, vivíamos en Mordor. Vivíamos en la tiniebla y menos mal que ha venido Sánchez acompañado de esta joven a liberarnos de esclavitud. Por fin. ¡Qué felicidad!

Miren, el discurso si quieren luego lo analizamos porque no tiene desperdicio. Pero más allá de cuándo se lleven a Franco, hay un juez por ahí que no da la licencia de obras o que la tienen retenida. En fin, no eso de qué manera puede paralizar la exhumacion. Pero bueno, antes o después eso será y ya veremos dónde va a ir a parar Franco 45 años después de muerto que me da a mí la impresión que es lo de menos para la población española. No creo que sea ahora mismo su gran problema.

El gran problema de la población española y de este Gobierno y lo que, efectivamente, esta cuestión o que con toda teatralidad van a intentar realizar desde el Partido Socialista es, aparte de echar un poco de ácido en la memoria reconciliada, además de remover algunos odios, que bueno, eso siempre es bueno, es desviar la tensión de asuntos muy serios que acosan a la estabilidad de España, entre ellos, el cuadro macroeconomico.

El informe del Banco de España que ayer publicó es demoledor, no porque nuestra economía está en recesión, que está creciendo y más que el resto de la Unión Europea, es que necesita crecer mucho más para convergencias posteriores. Pero es que ha descendido en su estimación de crecimiento 4 décimas, que es una barbaridad, es decir, descenso del crecimiento por debajo de 2, descenso de la creación de puestos de trabajo, descenso de las inversiones, este año la inversión extranjera en España ha bajado un 63%, es decir, la imagen de inestabilidad evidentemente, oiga, si usted tiene dinero y quiere invertirlo, pues procura buscar algún lugar estable. Un 63%, menos en Andalucía, por cierto, que es la única comunidad en la que sube la inversión, un 5% más que el año pasado y, por supuesto, más que en el resto del territorio nacional. También en Andalucía, por ejemplo, la cifra de negocios en sector servicios ha aumentado un 4,4% interanual, que es punto y medio más que el nivel nacional. Bueno, las convergencias son muy lentas, pero hombre, algún día empiezan a poder acercarse.

¿Y todo va a ser Franco? No, hombre, no. Ni todo va a ser Franco, ni siquiera debería serlo porque, oiga, en menudo momento nos encontramos con desafíos como, por ejemplo, el que se establece también en Cataluña por parte de la Administración del Estado, representante del Estado en aquella comunidad, que es el señor Quim Torra, y lo que hoy publica ABC: las maniobras de Candido Conde Pumpido, hombre, un clásico, un gran clásico del polvo y de la toga, de poner la toga al servicio de la causa, en este caso fue de las negociaciones con ETA de Rodríguez Zapatero cuando era fiscal general, en el caso de ahora como ponente de una sentencia para buscar una sentencia light contra aquellos animales procesados el 1 de octubre que lo que hicieron fue acosar, cercar violentar, atacar el Parlamento catalán, que poco menos se les considere, bueno, ejercientes del derecho de reunión y de expresión.

Que eso cree algún tipo de doctrina para después una sentencia condenatoria del Supremo, hombre, intentar aplicarla con una forma más suave es lo que se malician algunos. Estando este por medio, este Cándido Conde Pumpido, todo es posible.