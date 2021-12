Herrera: "¿Hasta dónde está dispuesto Sánchez a dañar a España, a arruinarla, a blanquear a los malos?"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Bueno, ayer la noticia estaba en muchos sitios, en muchos sitios.Hombre, en uno de ellos en el recibo de la luz. Fíjense ustedes que, también hemos elegido un día para poner en el Belén viviente: la iluminación, el puente, el castillo de lo Herodes, todo este riachuelo es un molinillo que va con un motorcito eléctrico, la estrella de oriente, todas las luces led que simulan los fuegos, aquí no podemos hacer fuegos de pastores y todo eso al precio de la luz , al que está, que va a llevar, va a llegar en su pico, en el pico, hoy se va a poner 302 euros el megavatio hora, pero el pico a 345, y entonces, ¿cómo haremos para que esto valga lo mismo en el 2018? No se preocupen están haciendo piruetas, malabares, para decir que, al menos, algunas familias pagarán lo mismo. Claro, los de la tarifa fija pagarán lo mismo. Bueno, pues vamos a ver si hacemos un promedio, alguna trampa. Usted no se preocupe que harán alguna trampa.









Y, en lo demás, no queda nada para la Navidad y a mí ya me gustaría contarles cosas bonitas, solamente poner villancicos. Luego recibiremos al coro del Centro de Recuperación Mental César Lumbreras de Adanero -que viene a cantar todos los años el último villancico-. Pero no, verán, es que le podemos desear lo mejor a ustedes y a los suyos, solo faltaba, pero hay que hacerse la misma pregunta que Casado, con el mismo tono y con las mismas palabras -que son las que usó Sánchez, por cierto, contra Rajoy por las riadas del Ebro: '¿qué coño tiene que pasar para que Sánchez asuma alguna responsabilidad?', la mejoró, '¿qué coño tiene que pasar para que Sánchez se ponga alguna vez, una al menos, al lado de la decencia y el sentido común?









El aviso "mafioso" de Yolanda Díaz a la oposición

Pues lo que pasó ayer en el Congreso, en los aledaños del Congreso, también, resume toda la indignidad, toda la indecencia, todo el bochorno, toda la excrecencia que gobierna el país. Yo se lo ordenó con la secuencia de los hechos y los acontecimientos que lo explican. La vicepresidenta segunda se quitó el disfraz deSissi emperatriz, Yolanda Díaz, se puso el de pasionaria para amenazar a la oposición: 'Si alguna vez gobiernan, vino decir, las calles arderán. Si ustedes gobiernan las masas en las calles se lo impedirán'. Eso es un aviso mafioso, es un aviso antidemocrático propio de la República, ese tiempo tan añorado por algunos en el que si un partido ganaba as elecciones como la CEDA en el 33 y entraba a formar parte del gobierno, aunque no a presidirlo, el PSOE le montaba la revolución de Asturias en el año 34 y Companys montaba un golpe de Estado. El ejemplo maravilloso, bueno, pues ayer la vicepresidenta segunda dijo eso.









El Congreso albergó organizado por Podemos, permitido por el PSOE, una jornada para insultar a jueces, policías, guardias civiles y era una jornada de homenaje a condenados por pegar en Alsasua, Zaragoza, Madrid, Barcelona..., donde haga falta. Y Sánchez no defendió ni al niño de Canet ni a la enseñanza en español en Cataluña, eso sí, se gasta el dinero de todos (verdad que tampoco mucho), pero, bueno, 15 millones de euros en qué HBO, Netflix o la televisión de Corea emitan 'Godzilla' en catalán. O sea, me gasto el dinero que no tengo y que no es mío en lo que no debo, dejó tirado a un niño y me pongo del lado de los acosadores, permito que el Congreso se convierta en una de herriko tarbena y amenazó con plomo y hogueras a la oposición si algún día los españoles nos echan del Gobierno, que os echarán antes o después, claro.

¿Hasta dónde está dispuesto Sánchez por el Falcon?

Fíjense ustedes, hay que preguntarse si se puede ser más indecente, ¿hay alguien viendo todo esto junto que aún pueda defender a un tío dispuesto a todo con tal de seguir en el carguito? ¿Hasta dónde está dispuesto Sánchez a dañar a España, a arruinarla, a blanquear a los malos, a estigmatizar los buenos con tal de seguir subido en el Falcón? Es que estamos dispuestos entre todos a hacer una cuestación ycomprarle un Falcón para él y que se entretenga con eso. Y a todo eso súmele que hoy pagan por la luz 6 veces más que hace un año, un 30% más por la gasolina, un 5,5 más por todo en general, que además les han subido los impuestos mucho, se los van a subir mucho más en 2023 para intentar mantener esta ruina. Todo para pagarle la fiesta a Pedrito y a los secuaces. Esto no es un Gobierno es una banda, una banda no hace rehenes, hasta la mafia parece una ONG al lado de de toda esta tropa”.

