Herrera: “Tras desenterrar a Franco y echar a Juan Carlos I, ¿qué sueño húmedo le queda a Sánchez?"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

La campaña contra la Monarquía sigue en marcha como era de esperar, ¿por qué? porque eso tapa muchas cosas. Porque mientras vamos haciendo ruido con la Monarquía, con Juan Carlos, si se ha ido, no se ha ido, ha venido, se ha quedado… no hablamos de las diferentes crisis a las que ahora mismo nos tenemos que enfrentar. La crisis económica, la crisis sanitaria, consecuencia del desastre, el desastre de gestión de un Gobierno como el que preside este individuo, que ahora está de vacaciones, por cierto. De vacaciones en la casa que le cedió al Estado Juan Carlos I, La Mareta, allí se ha ido este inmenso cuentista, en Falcon, por supuesto, con su familia a descansar. La verdad, si tuviéramos la garantía de que se queda a descansar allí el resto de los tres años que le quedan, o que parece que le quedan, saldríamos ganando, pero allí se ha ido.

Tras desenterrar a Franco y echar a Juan Carlos I, ¿qué sueño húmedo le queda a Sánchez?

Con una crisis sanitaria pavorosa, porque oigan los rebrotes están ahí. Pero sobre todo se va con esa sensación de sueño húmedo cumplido, ya que hablábamos de la incontinencia vesical, oiga desenterrar a Franco y además echar a Juan Carlos de la Zarzuela pero ¿qué más puedo esperar nadie?, ¿qué sueño húmedo le queda a Pedro Sánchez?¿Echar a Felipe VI y dar él la mano en las recepciones? Con eso tapamos cosas, no se habla del desastre laboral, del desastre económico, no se habla del desastre de la pandemia. Miren, todo este asunto de la marcha de Juan Carlos la no marcha de Juan Carlos, todo eso habría durado un minuto, un minuto, si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hubiera querido. Da un golpe en la mesa y de ese tema ni se habla, y ese tema ni se toca y se acabó; eso sí sería defender la Corona, no su intervención mentirosa del otro día. Si se pasa el día suplantando al monarca, ¿de qué estamos hablando?.

EL REPASO DE HERERRA A TORRA Y COLAU

Y los demás, los Iglesias y compañía, pues siguen haciendo ruido porque a ver si con eso despiertan un poco del letargo a sus masas que le han dejado solo en Galicia y en el País Vasco y empiezan a decir la huida de, la huida de Juan Carlos; Torra la huida de Juan Carlos; Ada Colau que nos devuelva el dinero Juan Carlos. Mira Ada Colau, mira Ada Colau a ti no te tiene que devolver nada nadie excepto todos los que han robado en Cataluña mientras gente como tú miraba para otra parte, a ti que te devuelvan los del 3 % o los del 5% o que te devuelvan los golpistas que usaron dinero público para sus fechorías porque a esos no se lo pides ¿eh?.

Teresa Rodríguez la de Adelante Andalucía, “tiene que demostrar su inocencia ante un juicio Juan Carlos”. Vamos a ver bonita, vamos a ver corazón, mira esto se estudia en universidades, en escuelas y es de sentido común, pero sobre todo es de primero de democracia, de primero de democracia. La gente no tiene que demostrar la inocencia, el juzgado tiene que demostrar, el fiscal tiene que demostrar la culpabilidad. Hombre en los regímenes que tú abrazas, que tú representas, tú, Iglesias y toda esa chusma, evidentemente claro que sí tiene que demostrar la inocencia y hacer autocrítica como todo el mundo sabe.

Vamos a ver, Juan Carlos no huyó, ni siquiera está imputado, ¿está siendo investigada alguna de sus conexiones con quién está sí investigada de verdad? Claro como Pablo Iglesias que también está siendo investigado, por cierto, por lo que él sabe, por la tarjetita, ¿qué llevaba la tarjetita aquella eh… julandrón? El que se fugó es Puigdemont, ese si se fugó y de ese no decís absolutamente nada.

HERRERA SOBRE LOS BROTES DEL CORONAVIRUS

Bueno, claro y que no caiga yo en lo mismo que estoy diciendo que caen los demás, de no hablar de la pandemia. La pandemia avanza a un ritmo inquietante y el Gobierno no sabe encontrar soluciones. Oigan en 24 horas 1.772 nuevos contagios, casi dos mil diarios. Nos estamos acercando a esa fase, porque en estos datos no están y País Vasco en Castilla-La Mancha, por lo que sea. Aragón sigue a la cabeza, Madrid también ha registrado 200 contagiados más que el día anterior, y miren llama la atención la iniciativa del Gobierno de Canarias que es pagar gastos hospitalarios a los turistas que se contagien en el archipiélago a través de un seguro que entraría en vigor este fin de semana. El sector turístico ha aplaudido la medida y a ver si eso anima a las visitas. Tiene la cabeza bastante bien puesta en los hombros el presidente socialista canario, bastante bien ordenada la cabeza.