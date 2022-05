Herrera: “Un chaval que cumple 18 años lo celebra comprando dos fusiles de asalto y mata a 19 niños en Texas"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno es miércoles, es 25 de mayo del 2022, ya son las 8 son las 7 en Canarias.

Noticias hoy, un par de ellas, vengo contándoselo desde las 6 de la mañana, que le dejan a uno absolutamente horrorizado y que pasan lejos, pero no tan lejos. Saben ustedes que la distancia, a veces, mitigan mucho el dolor, o la impresión, o el impacto de una noticia. Una de ellas ha pasado lejos pero con gente que vive aquí, y otra de ellas ha pasado en un pueblo de Texas, de esos pueblos en los que no pasa nada nunca durante el año, del interior de Estados Unidos, que son pueblos de vida aburrida y un pueblo llamadoUvalde donde viven 16.000 personas a 180 km de Houston, con ese sabor hispano que le da el pasado español de Texas, la mucha población hispana que vive allí ahora mismo.

Bueno, pues una mañana cualquiera en ese pueblo, un chaval de 18 años, que cumple los 18 años, Salvador Ramos, no tiene mejor manera de celebrar esa edad que comprándose dos fusiles de asalto, no dos pistolas, dos fusiles de asalto; es capaz de entrar en una tienda y comprar dos fusiles de guerra pues como el que compra una caña de pescar, porque allí eso es, bueno, legal. No te preguntan para qué quieres los dos fusiles de guerra lógicamente. Y ese muchacho no se sabe por qué tipo de traumas mentales dispara a su abuela, se pone un chaleco antibalas, deja malherida a la abuela, coge el coche y no sabemos exactamente fruto de qué tiene un accidente, sale del coche, lo deja abandonado en la calle y se dirige 'Uvalde High School', un colegio de primaria que está a pocos metros del accidente.

En el colegio, de primaria ¿eh?, hay niños de 7 a 10 años, es el último día de clase, están especialmente contentos. Saben que las clases en Estados Unidos empiezan en agosto, y por lo tanto se van un poquito antes. Pues, en lo en lo que los críos afrontan ese penúltimo día de curso, entra Salvador Ramos con los dos fusiles de asalto, se enfrenta al guardia de seguridad, entra al centro y empieza a disparar en una clase de segundo grado, en la de tercer grado, la de cuarto grado y mata a 19 niños, 19 niños muertos. La Policía finalmente lo abate. 18 o 19 niños, a sangre fría. ¿Por qué pasa eso?, se pregunta Joe Biden el presidente norteamericano y se muestra crítico con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.