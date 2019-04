Herrera advierte de a todo lo que han dicho 'sí' los españoles votando a Sánchez

Tiempo de lectura: 1



El que tiene la obligación de formar gobierno es Pedro Sánchez. Porque los españoles le han dicho que 'sí'. Hoy escribe Pepe Apezarena en 'El confidencial digital' un artículo muy interesante. Los españoles han dicho que 'sí' a Sánchez, pero habría que recordar a lo que han dicho que 'sí'. Le han dado un aval a la moción de censura. Le han dicho que 'sí' al uso del Falcon como avión particular. Le han dicho que 'sí' a no dé ruedas de prensa y que si las da, sea con un simple comunicado. Le han dicho que 'sí' a que utilice RTVE. Le han dicho que 'sí' a que ponga a los amiguetes en todo lo que sea necesario, aunque no tengan ni puñetera idea en la gestión. Le han dicho que 'sí' a mostrar documentos falsos en debates. Es algo tan grave lo que hizo en el debate que eso en cualquier país civilizado le costaba quitarle de enmedio. Le han dicho que 'sí' a plagiar tesis doctorales. Ahora todos podremos plagiar una tesis doctoral. Le han dicho que 'sí' a sacar a Franco al Valle de los Caídos. Le han dicho que 'sí' a dar indultos a presos golpistas. Le han dicho que 'sí' a la ley de eutanasia, 'sí' a aumentar el gasto, 'sí' a aumentar el déficit, 'sí' a a aumentar la deuda... Le han dicho que 'sí' a aumentar los impuestos. Y a reformas laborales que veremos cuánto paro nos traen. A todo eso le han dicho que 'sí' a Sánchez. Luego no nos hagamos cruces. Sepamos lo que hemos votado.