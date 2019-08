Herraiz: “La guerra comercial China-EEUU apunta a una gran crisis económica mundial”

muy buenos días sigues en Herrera en COPE le saluda Antonio Reyes nombre de todo el equipo que les va a llevar hasta las 10 con entrega de los trastos Agustín Bravo a Elsa o martes en el que vamos a seguir con calor agosto lo que tiene además del Sur las temperaturas van a ser especialmente altas hoy en Zaragoza y en puntos de Lérida los días van a estar despejado en España aunque atentos en frente Atlántico quién va a rozar el norte de la península las nubes van a ir avanzando poco a poco y no se descartan precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia y Asturias también en Cantabria y al final de la jornada las lluvias podrían extenderse al País Vasco y al norte de Navarra tenemos que hablar de economía porque al margen políticas que no van a ninguna parte al margen de reuniones y demás reuniones que van a dar frutos escasos el horizonte económico el que termina afectando a tu bolsillo más pronto que tarde comienza a llenarse de nubarrones influyen muchos factores el que más están afectando las últimas horas es la guerra comercial entre China y Estados Unidos y atentos a la decisión que hemos conocido esta misma madrugada China suspende la compra de productos agrícolas EEUU está la respuesta del gigante asiático a la decisión del gobierno de Donald Trump de incrementar en un 10% los aranceles sobre exportaciones chinas valoradas en 200000000 de dólares vamos a estar pendientes a la reacción de los mercados tras esta decisión de calado que llega después de una jornada de desplome página la bolsa española que cerró por debajo de los 8800 puntos después de perder el 1,35% también estuvo detrás de esta caída las disputas entre Estados Unidos es el último desafío el último desafío se anunció que suspende la compra de productos agrícolas norteamericanos en medio de la guerra de divisas China dejó caer su moneda a su nivel más bajo en 11 años sí que no pierdan de vista esto que apunta a una gran crisis económica mundial 2022 y hoy no van en esa misma tendencia mientras aquí en España si seguimos sin gobierno no solo eso en estos momentos nada hace prever que vaya a cambiar la situación y Pedro Sánchez va a seguir con sus reuniones para correr a podemos por cierto se habrán percatado que los de Pablo Iglesias llevan varios días sin decir ni media palabra lo último que escuchábamos pero eso ya se la semana pasada eran los no de Echenique a un gobierno a la portuguesa esta semana y quizás sea noticia esta semana hasta ahora no han dicho absolutamente nada lo último de lo que se está debatiendo de lo que está hablando vi que permite pedalear a unos y a otros en la propuesta en firme del PP para que Pedro Sánchez se aparte y dejé a Pablo Casado liberal una opción de gobierno tendría que contar con el apoyo de ciudadanos y también del PSOE la respuesta que le da a Teodoro García Egea el ministro José Luis Ábalos no deja lugar a duda si ni siquiera podemos y Pablo Iglesias se fía de Pedro pues que sepas otro candidato incluso como algunos han avanzado ya con una alianza de los constitucionalistas con alianza entre Partido Popular y ciudadanos con la atención del resto de posición a listas del Partido Socialista cuando uno no es capaz de ejercer la responsabilidad entra en el terreno de la excusa de la fantasía es el problema del Partido Popular Partido Popular 66 diputados la cosa no fuera tan grave y ya hablaremos del Gobierno de España parecería un chiste el chiste del día aquí dos cosas claras una hablamos de la reunión con colectivos afines irrelevante da resultado Compromís con los que según ella solo tiene un diputado al Congreso no dirán que mejor que les apoya antes que se absorbe antes no nos despertemos solo tiene un diputado y dos de muy muy poco de muy pocos plantear opción es imposible el peso en ningún caso va a apoyar que Pablo Iglesias sea presidente en ningún caso y el resto es marear la porque no plantean una gran colección de los partidos constitucionalistas colección entre la socialdemocracia y el centro derecha española al estilo de Alemania quizá sería la mejor solución aunque también está claro en España van a tener que pasar muchos años para llegar a esa solución por cierto hoy va a ser noticia Navarra se consuma la jugada del PSOE con el apoyo de Bildu a Pedro Sánchez no le gusta que se lo recuerde pero la realidad es la que es Maria Chivite tomará posesión de su cargo al que llegó gracias a la obtención del partido del Real Otegi los herederos del brazo político de ETA en el exterior al margen de las cuestiones económicas la noticia en Estados Unidos sigue centrada en las consecuencias de las 2 matanzas lo último es que todos de los heridos en el tiroteo de la lotería del paso han muerto en las últimas horas Toledo a la cifra de fallecidos a 22 personas sumando los dos crímenes estamos hablando de 32 víctimas último examen anuncio Donald Trump de visitar uno de los puntos de la tragedia el paso uno lo quería de cerca de 700000 habitantes de los que el 80% son hispanos última hora llega dentro de un duro debate en EEUU que obligaba a comparecer a Donald Trump casi 48 horas después del primer tiroteo como deberíamos contando el asesino de tejas señalaban Internet que eso era matar al mayor número de hispanos posible así que los demócratas siguen señalando atrás por su discurso contra la inmigración y la respuesta del presidente sin nada de autocrítica fue condenada sin tapujos el racismo y el supremacismo blanco basket game races restauración debe condenar el racismo y la intolerancia y el supremacismo blanco estás ideología siniestras deben ser derrotadas el odio no tiene cabida en América y en cuanto al debate de las armas sin demasiado entusiasmo que decirlo este debate es el presidente norteamericano ha planteado en ningún momento prohibirlas y lo que ha propuesto para aumentar su control y revisar los antecedentes para que no puedan hacer nadie más nadie que esté que no esté mentalmente preparado de vuelta nuestro país hoy los cuatro argelinos acusados de violar en grupo a una joven en Bilbao y quedaron en libertad tienen obligación de volver a juzgado es una de las condiciones que les impuso la juez de guardia como medida cautelar estos cuatro les dejo en la calle mientras que otros a los detenidos les mandó a la cárcel de Basauri durante su primera comparecencia los 4 magrebíes que están en libertad con cargos volvieron a salir entre carcajadas cachondeo y desafíos a los periodistas que estaban las puertas del juzgado buena fiesta buena fiesta buena fiesta agur comportamientos y demuestran el pelaje de estos individuos sobre todo cuando estamos hablando de una violación en grupo perfectamente diseñada y con ganas de dejar a la víctima una joven de 18 años da igual que sea en este caso son angelitos pero si fueran de cualquier punto de España provocaría la misma náuseas son escoria que hay que decir que las puede guardar el estoma decoración novio suficientes indicios para mandarles a la cárcel lo aclaraba en COPE el juez decano de Bilbao la magistrales nada más que eso era veterana que si hubiera visto claro que los estaban y lo sé si va a parar sesión seguro seguro que demuestra que nuestro sistema garantista y conforme con que a veces cuesta asumirlo sobre todo cuando no se dispone cuando no disponemos de toda la información necesaria eso no quita para que en cualquier momento de la creación de nuevos elementos porque la chancha en función de la declaración de la víctima apunta que en la violación en grupo participaron más de 2 personas de hecho y esto es un dato importante la Thalía y yo le ingreso en prisión de los seis detenidos no solo de los dos que permanecen en la cárcel por eso es cama y provocan vómitos ver el cachondeo de los cuatro que están en libertad cada vez que salen de la cárcel por cierto por cierto nos estáis preguntando a través del whatsapp del programa dónde está el Lidl dónde va a estar donde bastar Carlos Herrera trabajando como cada verano está pateando se los polígonos de España para buscar la noticia y no va a tardar este fin de semana lo avanzado en agropopular con César lumbreras para ver polígono de este es que es un acuerdo comercial depende de la empresa no a mi empresa me dice tengo dos polígonos más o menos cerrados no que son los mármoles funerarios hermanos Palma Motril pues ahí está la noticia y ya digo Carlos Herrera está al caer así bien este martes el que están pasando más noticias que tenía titulares Sánchez