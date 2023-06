Aquí parece que, como no presentes un decálogo, no eres nadie. Núñez Feijóo presentó ayer uno sobre lo que hará nada más llegar a Moncloa, si es capaz de llegar a Moncloa el 23 de julio. Y Santiago Abascal presentó otro decálogo para dejar claro de una vez qué piensa y qué no piensa Vox sobre la violencia machista.