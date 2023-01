Barbosa: "Ojalá, este 2023, Putin acepte que someter a Ucrania no va a ningún sitio"

"¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de enero de 2023.

Esta es la hora, esta es la hora clave porque los hay que lo mismo se despiertan a las siete, pero todavía les da un poco de corte salir de la habitación. Pero, ya a las ocho, empieza a ser imposible contenar las ganas de ver qué han dejado los Reyes Magos en el salón.

Así que, justo en estos momentos, en los que estamos empezando esta nueva hora radiofónica lo que ya se está produciendo en muchos hogares españoles es una sucesión de carreras por el pasillo, de gritos, de risas y, sobre todo, de felicidad....

Esa felicidad limpia, sana, rotunda de aquellos que ya son personitas, pero todavía no han perdido la bendita inocencia.

Y hoy es el día, en la Epifanía del Señor, en la festividad de los Reyes Magos que esos benditos inocentes, que son los niños, nos contagian a los mayores un poquito de esa magia que nos trae el aroma de nuestra infancia de ese mundo perdido del que, aunque parezca que no, todavía quedan los rescoldos, si uno los sabe avivar, de forma conveniente.

En fin, que la tarde de ayer fue entrañable y esta mañana lo va a ser todavía más. Por eso nos sobrecoge y por eso nos deja tan mal cuerpo lo que ha pasado en el municipio sevillano de Marchena. Allí, la cabalgata de Reyes ha terminado de la peor manera. Parece que el tractor que llevaba una de las carrozas ha perdido el control y se ha llevado por delante a una parte del público con tan mala suerte que hay una persona fallecida y cinco heridos, uno de ellos un niño de apenas dos años.

A ver si tenemos noticias en las próximas horas y, dentro de la desgracia, esas noticias son positivas.

El Papa Francisco, bendiciendo y apoyando su mano en el féretro de otro Papa

Y, entre tanto, como se pueden imaginar, hoy seguirá siendo también un día especial en Roma, porque la Ciudad Eterna y, especialmente, todo lo que rodea al Vaticano, continúa sumida en el recuerdo a Benedicto XVI.

Hoy es el primer día completo en el que los restos del Papa emérito descansan en la cripta de la Basílica de San Pedro, a la espera de que el próximo lunes su tumba pueda ser ya visitada por el público en general, por los fieles que así lo deseen.

Desde luego, si hay una palabra que pueda definir la ceremonia de ayer en la Plaza de San Pedro, esa palabra, o una de esas palabras, sería "sobriedad". La misma sobriedad con la que Ratzinger se condujo en vida. Ese estilo sencillo del Papa que dedicó su existencia a reflexionar sobre la comunión entre fe y razón, en busca de la verdad. Fue Benedicto XVI, el Papa que alertó al mundo de la llegada de la posmodernidad con el inquietante despliegue de todos sus estandartes, incluidos el relativismo y las verdades a medias, las verdades relativas, las verdades subjetivas que -no de forma casual-, dieron paso, en los años posteriores, a conceptos como las fakes news, que ahora nos resultan tan familiares, y que en 2005, cuando Ratzinger llegó al papado, no lo eran tanto.

Harían mal los no católicos en desdeñar las enseñanzas o las reflexiones de Ratzinger, porque su legado intelectual y moral fue más allá del credo cristiano. O, dicho de otra manera, fue perfectamente aprovechable para cualquier persona de cualquier creencia, si se tiene la mente abierta, o si se tienen inquietudes filosóficas, para escuchar las conclusiones de un gigante intelectual.

En fin, si una palabra pudo ser "sobriedad", sobriedad en una mañana romana de niebla, la imagen histórica, la imagen para la posteridad, pudo ser la de “un Papa despidiendo a otro Papa”. Benedicto XVI nos dejó como último legado la convivencia con la figura de un Papa emérito y la última consecuencia de eso se tradujo ayer en una foto que ya es historia, dentro de la larguísima historia de la Iglesia.

“El Papa Francisco, bendiciendo y apoyando su mano en el féretro de otro Papa”, el Papa que le precedió y que tanto le ayudó con sus consejos y su actitud humilde en estos últimos años.

Tan especial fue esa relación entre dos Papas que ayer Francisco no pudo por menos que reconocer la huella que ha dejado en él y en todos Benedicto XVI. Bonitas palabras del Papa argentino sobre el Papa alemán, o bávaro, porque Ratzinger solía remarcar que su personalidad y su biografía no se entendían sin el hecho de haber nacido en la católica Baviera.

El caso es que la renuncia en su momento de Benedicto XVI nos deparaba, en diferido, andando el tiempo todo este tipo de sensaciones curiosas. Un Papa que muere, pero cuya muerte no suscita un cónclave de fumatas negras y fumatas blancas. Y Papa en ejercicio que despide a otro Papa.

Imágenes y situaciones para la Historia que, por cierto, han sido contadas por todo el equipo de COPE, de manera magistral durante todos estos días. Desde luego, de parte de los que hemos estado estos últimos días como meros oyentes, vaya desde aquí nuestro reconocimiento.

¿Qué pretende en realidad Vladimir Putin?

Y nada, por lo demás, hoy habrá noticias de las que habrá que estar atentos.Por ejemplo, esa tregua de 36 hora que ha anunciado Vladimir Putin en la guerra de Ucrania para celebrar la Navidad Ortodoxa.

Ahora lo que hay que conseguir es que en Rusia y en un Ucrania la Navidad sea permanente y no sólo cosa de la presiones de la Iglesia rusa para tener la fiesta en paz, ni que sea durante poco más de un día señalado en el calendario litúrgico. Ojalá este 2023 sea el año en el que Putin acepte que su voluntad de someter a Ucrania no va a ningún sitio más allá de empobrecernos a todos.

Ahora vamos con las reacciones a ese tregua de 36 horas, que los ucranianos ya han desdeñado como también lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Es la economía y el poder judicial

Pero miren, mirando un poco más a las cosas de casa, estamos todavía en la primera semana del año y quieras que no, todavía son muchos los que van al tran tran con las fiestas navideñas. De hecho, hemos sido muchos los que todavía nos hemos cogido unos días de descanso esta semana o todavía, hoy mismo, están de descanso, en este festivo.

Pero el lunes, así en general, volveremos a coger la velocidad de crucero y ahí es donde las familias van a haber, claramente, qué ha cambiado para mejor o para peor en el plano económico. Lo del combustible ya lo hemos podido comprobar muchos, a pocoque hayamos hecho algún desplazamiento estos días. Diesel a 1’50 euros, en la ida gracias al descuento que todavía estaba en vigor el 31 de diciembre. Y, en cambio, a la vuelta, si nos ha pillado ya en enero: Diésel a 1’70 euros.

Es verdad que hay gente que aprovecha las ofertas de gasolineras muy concretas, que pueden estar por debajo de eso, pero lo normal, céntimo arriba-céntimo abajo viene a ser eso: en una semana hemos empezado a pagar unos 10- 11- 12 euros más por echar, en el tanque de combustible, lo mismo que en la última semana de 2022.

En todo caso, lo que más van a notar las familias, pasado ya este fin de semana, es lo del supermercado. ¿Se va anotar realmente la rebaja del IVA en los productos a los que le han bajado el IVA?¿La ganancia se la van a quedar los supermercados? ¿La ganancia se la va a quedar el nuevo impuesto a los plásticos que, en toda Europa sólo se le ha ocurrido aplicarlo al gobierno español?

Pues, de momento, notarse se nota poco como cabía esperar. De hecho, ya hay informes de organizaciones de consumidores que aseguran que hasta 7 supermercados no estarían aplicando las rebajas.

Y luego está el enfado del sector de la carne y el pescado por no haber entrado en la rebaja del IVA. De hecho, los pescadores han enviado una carta a Pedro Sánchez para hacerle reflexionar.

No sabemos, lo mismo en el plano económico -si siente que le pueden ir en ello algunos votos-, el presidente del Gobierno se muestra más comprensivo que en otros ámbitos.

Porque en lo que se refiere al poder judicial, ahí el Gobierno se ha cerrado en banda, ante la última propuesta del Partido Popular. Y lo curioso es que los populares no han propuesto nada muy diferente a lo que pide Bruselas: emprender la reforma que permita despolitizar el poder judicial en España.

¿Qué ha propuesto Núñez Feijóo? Pues que “acepto renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, si tú también aceptas despolitizar el sistema de elección de vocales y jueces”. Es decir, aumentar el porcentaje de jueces que son elegidos por jueces.

¿Qué pasa? Que aquí se ve claramente que el PSOE lo que quiere es disfrutar ahora de su ronda de vocales y jueces afines sin cambiar el sistema, como tampoco lo cambió, por cierto, el PP cuando tuvo ocasión.

Y de este círculo vicioso no nos saca nadie. El ministro Félix Bolaños en declaraciones a La Sexta, insistía en firmar el acuerdo al que habían llegado PSOE y PP para renovar los vocales del Consejo, sin entrar en un cambio en profundidad del sistema y que se fue al traste cuando el PP tuvo la certeza de que Sánchez se disponía a suprimir la sedición y abaratar la malversación.

El PSOE “martiriza” al PP con que está impidiendo desbloquear la renovación de un Consejo General que está con el mandato caducado y el PP va tratar de poner al PSOE en evidencia ante Bruselas, al demostrarse que los socialistas se niegan, en rotundo, a despolitizar la justicia en España.

Que es algo, por cierto, (como tantas otras cosas) que Pedro Sánchez prometió a los españoles cuando era simplemente candidato a la presidencia del Gobierno.

Claro que, para cabezonería del Gobierno - cabezonería de esa que linda con la soberbia-, la que está demostrando en relación a la ley del solo sí es sí. Ya son, que sepamos, al menos 140 los violadores que han visto rebajadas sus condenas y 17 los que han salido a la calle.

Y aquí, mientras el PSOE trata de marear la perdiz con que están estudiando fórmulas para retocar la ley -más allá de la chapuza de introducir una enmienda a la exposición de motivos de la ley, que no tiene ningún tipo de valor jurídico-, resulta que Podemos rema en la dirección contraria. Tanto, que los podemitas ya han dejado claro que su intención es dejar la ley, escurriendo al sol hasta que escampe, hasta que los jueces, dicen, empiecen a aplicarla bien.

Esa es la peculiar lectura que hacen de lo que pasó con la ley de 2004, que, según ellos, tardó un tiempo en aplicarse bien.

Aceptando que esto fuera así (que ya es mucho aceptar), cabría preguntarse si la intención de este Gobierno es permitir que, en el entre tanto, los agresores sexuales se sigan viendo beneficiados por una ley, claramente deficiente, que el Gobierno de coalición no acaba de reformar por el simple hecho de que reformarla sería reconocer que metieron la pata hasta el fondo.

Esta Ley no se puede comparar con la de 2004, porque la de 2004 no provocó beneficios penales a más de un centenar de violadores, con 17 de ellos directamente en la calle.Estamos hablando de un escándalo tan grande, que en cualquier país de nuestro entorno hubiera provocado ya dimisiones.

Aquí no. Aquí tenemos un Gobierno cuyo presidente forzó la salida de Máximo Huerta y Carmen Montón, pero el día que le tocó a él con la polémica tesis doctoral parece que ese día entendió que si aguantas no pasa nada y, desde entonces, aquí no dimite nadie por muy gorda que la haga.

Estamos ya en la primera semana de 2023, año electoral, y serán los españoles los que deban decidir si esta manera de proceder es aceptable o si debe terminar de una vez por todas. El tiempo dirá que nos traen los Reyes Magos para este año que acaba de comenzar. De momento, abramos regalos, comamos roscón y disfrutemos de la alegría de nuestros pequeños".