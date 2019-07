Barbosa a las 8, lunes 22 de julio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 22 de julio de 2019. Día de calor y de radio porque hoy la cadena COPE les dará debida cuenta del debate de investidura de Pedro Sanchez. A las 12 del mediodía les recomiendo que conecten con Fernando De Haro y Marta Ruiz para conocer todo lo que suceda, como también podrán seguirlo a través de cope.es.

Y mañana, el líder, Carlos Herrera, se pondrá al frente de este su programa para analizar lo que haya dado de sí este día que no sabemos si será recordado en el futuro como aquella jornada en la que empezó a desencallar aquel tedioso verano en el que los españoles hicimos, desde luego, un máster en pactódromo.

Por lo pronto, estamos a punto de dar un paso más en esta etapa de la historia en la que la política española lleva tiempo navegando por mares desconocidos. Nunca habíamos tenido una investidura fallida hasta que le sucedió Sánchez en 2016, nunca una moción de censura se había cargado un presidente hasta que le pasó a Rajoy en 2018 y nunca habíamos tenido en la actual democracia un gobierno de coalición. Un gobierno en el que cohabiten ministros de diferentes partidos. Pues eso puede estar también a punto de suceder.

Tanto que PSOE y Podemos llevan negociando de forma casi frenética desde el pasado sábado. Primero fueron llamadas y desde ayer reuniones muy discretas. Una inspección que no ha evitado que las fuentes consultadas deslicen que no descartan llegar a un acuerdo este mismo lunes. Y todo porque el pasado viernes alguien entró por el aro de alguien. No sabemos quién sucumbió a la estrategia de quién: si Pablo Iglesias tuvo que renunciar a ser ministro gracias al órdago de Sánchez o si fue Pedro Sánchez el que cayó en la provocación de Iglesias convenientemente cebada por personajes como Monedero, que en los días previos le habían acusado de mentir y de ser simplemente una marca de la gente que le susurra al oído en Moncloa.

¿Tenía Iglesias asumido desde hace tiempo que no sería ministro y provocó el veto de Sánchez para ahora poderle decir: “Hombre, por lo menos dame cinco Ministerios y acéptame de ministros a Irene Montero o Pablo Echenique”? ¿O esto ha sido un paripé entre los dos? Pues el tiempo dirá porque al final todo se sabe. Pero lo cierto es que a este momento nos ha traído el día actual y lo que pasó el viernes. Que no hay más vetos, que a partir de ahora sea yo el que pase al ataque y plantee mis exigencias. El Iglesias que normalmente habla con la carencia del rapero contó hasta diez y dio paso al Iglesias con tono sosegado que vimos, por ejemplo, en los debates electorales.