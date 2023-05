Analiza Carlos Herrera el Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas contra la sequía

Mientras hoy decidirá también el Consejo de Ministros una serie de medidas relacionadas con la grave sequía, anunciemos lluvia de millones. Legítimamente mucha gente puede pensar que el Consejo de hoy no es más que otra maniobra de propaganda electoral, que es lo que tienen las campañas. Ahora, es evidentemente que algo que hay que hacer y que hace mucho tiempo el gobierno debió haberse puesto manos a la obra con ello: un problemón gravísimo ante el que no ha hecho nada y ahora se encuentra absolutamente crecido. Más allá de las ayudas que se puedan establecer, el problema de la sequía que en España es recurrente, se previene construyendo infraestructuras de almacenamiento y transporte de agua; pero cuando usted escucha al director de aguas de la conferencia Hidrográfica del Duero, el comisario de aguas, Ignacio Rodríguez, diciendo a mí me gustan los ríos y no los cacharros. Los cacharros son son las presas, los azudes, etc; y eso hay que quitarlo para que los pececitos puedan subir y bajar, y los esturiones criar en libertad y las anguilas... Y se van van cargando presa por presa porque al señorito Rodríguez le gustan los ríos y no los cacharros. Veremos si puede con la presa de Extremadura que ahí está Fernández Vara con la caña bien alta y me da a mí que esa por mucho que le gusten los ríos a don Ignacio, esa se la va a tener que tragar.