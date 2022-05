"No había parados, sino subvencionados en su mayoría": Javier González Ferrari, sobre el 1 de mayo

Miro a sindicatos y Gobierno. Juntos en la manifestación del 1 de mayo en Madrid, y no puedo sino pensar en los viejos tiempos de la dictadura franquista y los sindicatos verticales que eran una extensión de la misma.

Fue un mitin sanchista, ministros incluidos, que asintieron con la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, sucesora de José Solís como sonrisa del régimen. Porque eso es lo que Sánchez nos ha traído. Un régimen donde vale todo, menos respetar las leyes, incluida la Constitución.

La realidad y los sindicatos

No es que UGT y CC. OO. sean la correa de transmisión de este gobierno que se ha especializado en maquillar la realidad a base de soltar la pasta para cualquiera que sirva, en el sentido del más puro servilismo, a la causa, que no es otra que agarrarse al poder como una lapa. Sordo y Álvarez sacaron a la calle a no demasiada gente.

Ahí no había parados, salvo algún ingenuo o despistado, sino subvencionados en su mayoría. Díaz, la del proyecto político que nunca existió, ha regado con dinero público a un sindicalismo mucho más preocupado por los que ya tienen un empleo que por aquellos que llevan años esperando una oportunidad.

Los liberados sindicales

Los discursos de ayer fueron un insulto a los más de tres millones de parados reconocidos oficialmente. Entre los llamados liberados sindicales, aquellos que no pegan, algunos desde siempre, un palo al agua y el dinerito de nuestros impuestos, no es de extrañar que la afiliación a estos dos apéndices de la izquierda, esté bajo mínimos por más que se empeñen en negarlo.

