"Datos manipulados por un juez": Javier González Ferrari señala qué pasó en la moción contra Rajoy

Miro a Sánchez en su entrevista de ayer en Antena 3 en la que sacó toda su artillería pesada contra el PP y contra Feijóo, quien apenas ha tenido tiempo de elaborar su propuesta para encandilar a quienes están hasta el gorro de este gobierno de titiriteros, manirrotos y embusteros. Según el rey de la sonrisa más falsa que una moneda de cuatro euros, el PP tiene tres asuntos sin solucionar.

Sánchez señala al PP

La corrupción, la extrema derecha, y su propuesta de bajar impuestos, porque según él, el peor impuesto es la corrupción de los populares que le llevó a perder el gobierno. La moción de censura se basó en datos manipulados por uno de los jueces afín al PSOE y a Podemos. Fue una moción con trampa, como casi todo lo que ha venido después de ocupar la Moncloa.

Si ahora esa corrupción tiene que ver con las mascarillas del ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, poca munición me parece, cuando no vendría mal instar a la fiscalía, que solo trabaja para el gobierno, que investigue también la cantidad de contratos multimillonarios auspiciados por el desaparecido Ábalos que afectaron a no pocos ministerios, con Sanidad a la cabeza.

El problema de la Justicia

Pero buena parte de la Justicia en España está en manos de la izquierda, cuyas actividades, más que dudosas, casi nunca acaban en los tribunales. Con este panorama, ¿piensa Feijóo pactar el nuevo Consejo General del Poder Judicial? Sánchez no quiere pactos, sólo admite trágalas, lo que pone en difícil situación al líder popular.