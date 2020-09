González Ferrari: "Ayuso también es la culpable de los brotes en Cataluña o Aragón"

Miro y veo como en la Moncloa se han puesto a engrasar la máquina de picar carne con la que, esperan poner fuera de juego al PP para una larga temporada. El caso del espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas es ya un escándalo mayúsculo en un país como el nuestro donde la presunción de inocencia, mientras los jueces no dictaminen lo contrario, se sustituye por filtraciones teledirigidas, sesgadas y siempre con apariencia inculpatoria,

La coalición y sus compinches soberanistas, en lugar de atender de forma prioritaria una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 50 mil ciudadanos sin que los responsables de sanidad, ni el propio Sánchez, reconozcan que esa es la cifra que más se acerca a la verdad, y no la que cada día se empeña en hacernos tragar Fernando Simón, que en estos meses ha actuado como la voz de su amo, en lugar de haberse marchado para salvar su dignidad que un día tendrá que recoger hecha añicos del suelo. La Covid-19 y la nueva alarma asistencial ya no es cosa del gobierno. Qué se apañen como puedan las autoridades autonómicas. Al fín y al cabo la Sanidad, como la Educación y tantas otras cosas, hace mucho que los inquilinos de Moncloa se quitaron de encima. Ya se sabe que si los rebrotes crecen en Aragón, o en Cataluña, o en Canarias no hay más culpable que Isabel Diaz Ayuso. Sola ante el peligro. Al menos hasta que Casado se levante de la lona, si es que lo consigue.