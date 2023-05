Javier Sierra desvela qué le contestó la NASA a su carta preguntando por los ovnis: "Cuando yo tenía 10 años"

¿Quién no ha soñado alguna vez con explorar lo inexplorado? ¿Con ver una nave nodriza de un extraterrestre y saber qué es lo que hay dentro? Sí, el mundo de los OVNIS siempre ha estado oculto para los humanos, que han deseado saber más sobre ellos. Lo mismo que le pasó a Javier Sierra, nuestro experto del misterio en Herrera en COPE, que nos contaba que con solo diez años envió una carta a la NASA. No quedó la cosa ahí, porque le dieron una respuesta con la que se ha sorprendido parte del equipo y que puedes escuchar en este audio.

"Pueden afectar a la seguridad de los vuelos" decía con total seguridad Javier Sierra, en referencia a la respuesta que le dio la NASA estadounidense cuando tan solo era un niño. Unas décadas después, lo cierto es que la agencia ha cambiado un poco su discurso, y es lo que ha querido también comentar nuestro experto en Herrera en COPE.

Los informes que hará públicos la NASA

Si hay algo que caracteriza a la NASA, al menos de la percepción que tenemos desde España, es que son muy herméticos con lo que se refiere a los objetos voladores no identificados. Una "tradición" que ellos mismos se van a encargar de romper, porque el día 31 de este mes, harán pública la conclusión que tienen ellos sobre un estudio que han hecho en referencia a estos OVNIS.

Un informe que tiene ya muchísima expectativa y que ha contado, como explicaba Javier Sierra en Herrera en COPE, con un equipo de 16 científicos y consultores de muy alto nivel. "Hay gente muy diversa en el comité, oceanógrados, científicos..." explicaba.

Un hermetismo que dejarán atrás del todo ahora, porque piensan ser bastante claros en sus conclusiones. Y es que son muchos los estadounidenses que llevan pidiendo años a la NASA que hablen sobre los OVNIS, y su respuesta ha sido siempre que ellos no los estudian. Tanto es así, que representantes del Pentágono tuvieron que acudir al Senado para responder a preguntas sobre estos fenómenos, y la conclusión fue que había muchas causas para que pasase pero no podían apuntar a una en concreto.

La pregunta clave la ha hecho Carlos Herrera, que cuestionaba si los astronautas habían reportado avistamientos de OVNIS. "Sí, en 1962 ya se hicieron unas fotos a unas luces raras, luego se hicieron públicas, también Gordon Cooper dijo haber visto estas luces, incluso Armstrong y Aldrin. En el espacio puede haber de todo" concluía.

Una nave nodriza que explica Javier Sierra

Hace unas semanas, el escritor Javier Sierra explicaba que cada vez más vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar y leer este tipo de noticias. En este caso, y a colación de la nave nodriza, el periodista ha recordado la famosa crisis de los globos chinos de hace un mes -o UAV, como lo llaman ahora-, un asunto que se está volviendo mediático.

Este científico de Harvard, Avi Loeb, ha salido adelante con un artículo en el que decía que no todos los UAV, todos los objetos no identificados, son globos chinos, y que puede haber cosas que se escapan a nuestro control, que a lo mejor -lo plantea como una hipótesis y no una certeza- son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar.