'La tertulia de los oyentes': "Se busca a un tal Casado: habría que repartir carteles por toda España"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en COPE’, hoy lunes son muchos los temas que preocupan en nuestra tertulia.

Sobre la sentencia de los ERE, Josefa desde Andalucía nos manda la siguiente pregunta “¿Tiene posibilidades la derecha de plantar una moción de censura al PSOE tras la sentencia?”

Esteban desde Sevilla, se fija en otra persona que cree que puede acabar afectada “Susana Díaz era la segunda de estos señores presidentes, tanto en el ámbito de la Junta como en el ámbito de la organización del PSOE en Andalucía.”

Sobre las famosas declaraciones de Quim Torra con la butifarra, José desde Barcelona “tú no tendrías esa chulería que tienes sino fuese por el cargo que tienes, tú solo eres flatulencia”

Como cada lunes, nuestros contertulios reciben mensajes de los oyentes, Miguel desde Levante nos los manda de una manera muy original “Sonsoles, aunque seas una mujer formal me parece que tienes opiniones que nos van a llevar muy fatal” Miguel nos ha mandado este mensaje cantando.

Sobre la posibilidad de que Pablo Casado apoye un Gobierno con Pedro Sánchez, Juan desde Andalucía manda un aviso “hay que poner carteles por toda España que digan: se busca al jefe de la oposición política de nuestro país, Pablo Casado está desaparecido. Se recompensará al que lo encuentre.”

Por otro lado, Celia desde Valladolid no se muestra de acuerdo con esto “no sé por qué se sigue insistiendo que Pablo Casado tiene que dar un paso al frente ¿Acaso no ha quedado claro que Sánchez duerme tranquilamente tras el pacto con Podemos? Y no olvidemos que Zapatero lo estaba deseando.”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor