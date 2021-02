La pregunta de una oyente a Herrera sobre Pablo Hasél: "¿Por qué rapear barbaridades es arte...?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy miércoles 10 de febrero nos la trae el presidente Pedro Sánchez y el retraso en la campaña de vacunación, a pesar de que hace solo unas semanas afirmaba que “nuestro país, junto con Alemania, será el primero en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando en este plan desde septiembre”.

Entre los temas del día, el nombre de Pablo Iglesias vuelve a ser protagonista. Javier de Valladolid comenta que “Rusia no sabe si creer a Laya o a Iglesias, nosotros lo tenemos claro, en Rusia no hay democracia y Pablo Iglesias no cree en ella”. Ignacio de Madrid dice que “estas actuaciones de Iglesias con respecto a Rusia me recuerdan a cuando mandamos a Chikilicuatre a Eurovisión, damos la misma imagen internacional, aunque por lo menos el otro es un artista y trata de ganarse la vida honradamente”.

Para Araceli, también de Madrid, la ministra portavoz podría “dedicarse a los monólogos cuando deje el Consejo de Ministros, seguro que arrancaba muchas carcajadas y se podría ganar la vida”.

La preguntita para Carlos Herrera de hoy la lanza Cristina de Albacete, que se cuestiona el por qué “¿rapear barbaridades es un arte, pero que salga Escarlata O’Hara con una sirvienta negra es punible? ¿O por qué una película de los 60, a pesar de lo rancio que pueda tener, hay que dejar de verla?”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.