Los oyentes de 'Herrera en COPE': "A Marruecos hay que pagarle con la misma moneda"

La crisis migratoria con Marruecos acapara toda la tertulia de los oyentes. “Como para que nosotros no tengamos en nuestro territorio nuestras propias medidas para que no entren. Dependemos de que ellos quieran que entren o no, no somos capaces de poner ahí ni una vaya, ni un muro, ni policía…”, se queja Beatriz desde Andalucía.

Juan desde la Comunidad Valencia apunta que “desde el año ’95, Marruecos ya se viene comportando así. Tiene campamentos en Castillejos, al lado de Ceuta, o en el Gurugú, al lado de Melilla, y almacenan a la gente. Y cuando se enfadan o las condiciones no le son favorables por el tratado de pesca, el de importación de productos agrícolas, el polisario o el mal arbitraje de Raja Casablanca contra el Real Madrid, pues abre la compuerta y te suelta bandas de 400, 500, 600 personas”.

“A mí me preocupa el efecto que puede haber un día cuando el rey del norte de África haga alguna llamada para que los que están aquí se muevan en algún sentido. Eso es lo que a mi me preocupa”, opina Agustín de Barcelona.

Los oyentes cuestionan también el desencadenante. “Nuevamente el Gobierno, como no puede ser de otra manera, se vuelve a equivocar. Porque ya no es que le estén atendiendo a ese hombre del frente polisario en Logroño. Sino es de la manera que lo están haciendo. Lo que no pueden hacer es cambiarle el nombre. Y decir pues bueno, no se van a enterar. Porque hombre, está claro que yo que los marroquíes me sentiría ofendido”, dice Carlos de Ciudad Real.

“Nos cuesta dinero. Yo que tengo problemas para pagar mis impuestos. Incluso con un embargo sobre una propiedad. No hay derecho que este gobierno, traiga a gente gratuitamente a España con las repercusiones que sabe que conlleva”, explica Antonio de Huesca.

Sara de Madrid pregunta que “qué es eso de la obligación que tenemos hacia el Sáhara. Pero si nos odiaban. Si hicieron esas manifestaciones y nos trataban a degüello y no nos querían de ver. Pero si no nos querían ni ver. Menuda obligación. Si claro, eso debe ser lo que cree el gobierno en relación con Venezuela y Cuba, porque estuvimos allí” .

¿La solución a la situación? Para Juan de Granada es sencilla. “Pues yo si tengo muy clara la respuesta que habría que dar. No pasa ni un tomate, ni un pimiento por territorio español. Que exporten a través de Argelia. Si se llevan mal con Argelia es su problema. Por aquí no pasa ni un solo fardo de los miles que cruzan las fronteras con Ceuta y con Melilla”, explica.

Miguel de Jerez de la Frontera opta por algo similar. “La solución es fácil. Este año no hay ‘Operación Estrecho’. Por aquí por España no pasa ni uno. Ya verás como se le van los humitos”, añade.

“A Marruecos habría que empezar a pagarle ya con su propia medicina. Quizá podríamos cerrar nosotros un poquito las fronteras con todas sus verduras, todas sus frutas, todo su aceite, todo su pescado… No digo cerrar del todo, pero si bloquear un poco los servicios de aduanas”, opina José Manuel, un agricultor de Jaén.

Por último, la preguntita del día la manda Laura desde Ceuta. “Herrera, una curiosidad, ¿te gusta la gastronomía marroquí?”, lanza.

