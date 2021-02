Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Iglesias da la nota, pero la culpa de que lo haga es de Sánchez"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy viene marcada por los aplausos de los diputados del PSOE a Mertxe Aizpurua, de Bildu, cuando leyó los nombres de las víctimas de violencia machista. Un buen gesto, aunque los socialistas no hicieron lo mismo cuando semanas atrás Abascal leyó los nombres de las víctimas de ETA.

El primer tema del día tiene que ver con el acto de homenaje al aniversario del 23 F, que ha levantado mucha polémica. Francisco de Sabadell tiene claro que “si ayer Iglesias dio la nota, también es parte del PSOE que le deja. Si van juntos para una cosa también para la otra”.

José de Barcelona tiene claro que “Iglesias ayer despreció al Rey, a la democracia y a la mayoría de los españoles. Le encantan los golpistas independentistas”, para luego añadir un toque de humor afirmando que las cuatro provincias catalanas son “Barcelona, Tarragona, Lérida y Neurona”.

Antonio de Madrid recordó que “ayer Pablo Iglesias dijo que aun había cosas por aclarar del 23F, cuando recuerdo que el estuvo con sus amigos de Podemos en Venezuela tramando con el golpista Chávez su desembarco en Europa”.

Mientras, Juan de Granada le echa un capote al Rey comentando que “si al reinado de Juan Carlos le restas lo negativo a lo positivo, sigue con un saldo muy positivo. Sin embargo, si a este gobierno se le sumaran los aciertos y se le restaran los errores y el sectarismo, el resultado sería tan negativo como la estupidez humana; infinito”.

La preguntita de hoy la lanza Sandra de Málaga, aunque varios de nuestros oyentes tienen la misma duda: “Herrera, ¿crees que ahora está más cerca el retorno del Rey?”.

Sobre los independentistas, también hay una opinión clara entre los oyentes y atañe a la prensa. Rocío de Madrid dice que “estos independentistas y podemitas se envalentonan más y se ponen más malotes cuanta más prensa hay y cuantos más medios están pendientes de ellos. Lo que habría que hacer es no darles tanta cobertura. No hay mayor desprecio que no dar aprecio”.

Mario de Lérida concluye con que “quizás es hora de que la prensa les deje solitos haciendo su discurso. Porque aquí la prensa les ríe demasiado las gracias a los independentistas”.

También hay otros temas que preocupan a nuestra audiencia, como podrían ser el de la vivienda, el 8M o incluso la actitud de Pedro Sánchez. María de Mallorca tiene claro que “con todo el dineral que se le da a Montero, Iglesias y todos estos se podrían hacer muchas viviendas de protección oficial y no tendríamos que ir fastidiando a los que tienen una casa para alquilar”.

Angelines de Madrid critica que “hoy sale su ‘Sanchidad’ a dar explicaciones. Solo sale cuando las cosas se van encarrilando un poquito, porque cuando está todo hecho una pena se mete en el caracol y de ahí no hay quien lo mueva”.

Por otro lado, María de Toledo comenta que “si para el día 8 de marzo se hace una manifestación no es porque no hayan aprendido nada esta pandilla, sino porque si va la gente y se llena aquello, quien no ha aprendido nada sería España y los españoles. Habría que ser muy tonto para ir otra vez a este sitio y volver a contagiarnos”.

Por último, la posible extradición de Puigdemont ha sido otro de los temas que más ha preocupado a nuestra audiencia. Teresa de Barcelona dice que “si mandan a Puigdemont de vuelta y lo juzgan se puede montar una buena. No sé donde acabaremos, pero tendríamos que ser un poco más prácticos. Que nos dejen respirar, dentro de un tiempo ya veremos, pero que nos dejen respirar”.

Toni de Gerona se extraña de que “dejen a este señor con el DNI caducado y que la única forma que tenga de renovarlo sea venir a España. ¿Una persona puede estar paseando por Europa y encima siendo europarlamentario sin documentación? No lo entiendo”.

Para terminar, Mariano de Castilla La Mancha dice que “es una buena noticia lo de Puigdemont y compañía, pero que nadie aplauda que la justicia belga ya sabemos como funciona. Eso de extraditar presos no se les da muy bien”.

