Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Gabilondo hará como Sánchez diga con los impuestos"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes hablan del calendario de vacunación. También de sus experiencias como Dori de Madrid. “Estoy feliz como una perdiz llegando en un mes y medio a los 71 años me encuentro que ni la AstraZeneca, ni la Janssen, ni naranjas de la china…”, cuenta.

Sobre el desconocimiento de Sánchez sobre del parón de los envíos de Janssen habla Enrique de Pamplona. “¿Cómo va a saber Pedro Sánchez que se ha paralizado el envío de las vacunas Janssen? Si a Pedro Sánchez le dan un papel cinco minutos antes de salir a hablar. No tiene ni idea de nada. Nunca”, cuenta.

Desde Toledo, Mariano añade: “Que mala pata esto del presidente Míster España. Haber anunciado de forma tan pormenorizada un calendario de vacunación la semana pasada y ahora viene Janssen y dice que no las entrega las suyas. Que mala suerte. Ya tiene la excusa este señor de echarle la culpa siempre a otros y nunca a él”.

Por otro lado, se ha hablado de la relación de Pedro Sánchez con el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Creo que ese hombre con el prestigio que se le supone o por lo menos que tiene en el mundo académico, toda la vida trabajando… ¿De verdad le hace falta todavía seguir aguantando a Sánchez y al resto?”, dice Antonio de Sevilla.

Desde Santander, Jesús explica que “Gabilondo les dice que no les va a subir los impuestos. Pero todos sabemos que con la política del PSOE luego se les va a subir. Luego, Gabilondo les está engañando. Entonces yo les diría a los que tienen intención de votar al PSOE que se olviden de ideologías y piensen en ellos, en Madrid”.

“No os volváis locos. Gabilondo lo ha dicho muy claro y Sánchez también. Gabilondo en su condición de candidato está diciendo que no va a subir los impuestos. Pero no es lo mismo Gabilondo candidato que Gabilondo presidente de la Comunidad. Lo mismo que su Sanchidad no era la misma su persona cuando no era presidente que cuando ya es su Sanchidad”, opina Jesús Mari de San Sebastián.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.