Indignación de los oyentes de 'Herrera en COPE' con la ola de violencia y Podemos

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy viene marcada por las protestas derivadas de la detención de Pablo Hasél. Pablo Echenique salió ayer en defensa de los manifestantes, a pesar de que el propio Hasél y Valtonyc, el rapero condenado que se marchó a Bélgica, mostraron en su día su opinión contraria a Podemos: “Nosotros también fuimos embaucados por ellos cuando no se habían mostrado tanto. Ellos no quieren el cambio, quieren ser la pata zurda del fascismo”, comentaron.

Sobre las protestas violentas hemos recibido una avalancha de mensajes. Ángeles de Madrid cuenta que “no entiende nada. Estoy viendo lo de la Puerta del Sol y me están entrando ganas hasta de llorar”. Eduardo de Navarra, sin embargo, avisa sobre que “los chavales de 18 que vayan con cuidado que van a ir a la cárcel y se van a arruinar su futuro… Educar se educa en casa, el civismo se aprende en casa”.

Antonio de Madrid se cuestiona que “¿quiénes son los fascistas ahora? ¿Los de derechas que se manifiestan pacíficamente o estos a los que protege Podemos y el PSOE? Por que yo no he oído a nadie del PSOE condenar estos ataques tampoco”.

Daniel de Almería, se muestra frustrado por “trabajar de sol a sol, que me suban los impuestos como autónomo, que me suben todo… ¿Y para qué? ¿Para pagar los estropicios de esta gente que no ha dado un palo al agua? ¿Para eso trabajamos las personas de bien?”.

El segundo bloque de hoy tiene que ver con la condescendencia del Gobierno con Pablo Iglesias y Unidas Podemos, así como el papel de Iglesias en toda esta situación. Mari Carmen de Valencia tiene claro que “todos estos altercados, la lucha con la policía y los saqueos terminarán el día que Iglesias toque su silbato de ultrasonidos y mande a su jauría violenta a casa de nuevo”.

Rocío de Madrid nos comenta que “ayer vimos a políticos irresponsables, como a Echenique y a Iglesias, alentando a la gente a manifestarse. Desgraciadamente, ya sabemos como terminan estas manifestaciones. ¿No deberían de ser ellos los responsables civiles de todos los gastos y destrozos que se generan?”.

José de Madrid, sin embargo, se cuestiona “¿qué culpa tendrán los señores de los establecimientos, que están trabajando y pagando sus impuestos para mantenerlos? Esto se nos va de las manos”, concluye.

La preguntita de hoy la lanza Andrea desde Bilbao, que le pregunta al líder: “¿Carlos, tú ves posible la ruptura de Sánchez e Iglesias?”.

Sánchez es, precisamente, protagonista de nuestro último bloque. María de Gran Canaria tiene claro que “si lo que dijo ayer Iglesias de la prensa lo llega a decir Casado, Abascal o Arrimadas, la que se habría montado y lo que habría dicho Sánchez. Pero aquí, Sánchez está callado”. Por otro lado, Santiago de Madrid afirma que “dicen que Sánchez prefiere a Iglesias en el Gobierno que en la calle. Pues ahora lo tiene en los dos sitios, a ver qué hace”.

Por último, Juan de Granada nos dice que “en España, los que nos levantamos a las 6 de la mañana al ladrillo para construir, somos unos fascistas, pero los que se levantan a las dos de la tarde para destruir todo, son los progresistas. Por cierto, no han trabajado nunca, pero no piensan hacerlo. Carlos, enhorabuena por plantarles cara, este país necesitaría a muchos como tú, pero no los hay”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.