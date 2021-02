El homenaje de Antonio Naranjo a David Gistau al cumplirse un año de su fallecimiento

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día. Hoy la pincelada nos la trae nuestro querido David Gistau, un año después de su adiós. Simulando una entrevista, Antonio Naranjo comenta la situación actual y la visión que Gistau podría tener sobre ella.

En cuanto a nuestros oyentes, Pablo Iglesias es uno de los protagonistas del día. Tomás desde Albacete, recuerda con fina ironía que las declaraciones de Iglesias no son “como vicepresidente, si no a título personal, como diría Sánchez”.

Manolo, desde Madrid, se comenta que “es una pena que el Rey Juan Carlos no estuviera en las declaraciones de Iglesias para soltarle eso de ¿por qué no te callas?”, mientras que Fernando desde Asturias, defiende la anomalía democrática porque "si no Herrera, no podrías dar la editorial de la mañana porque estaría expropiada”.

Sobre la anomalía democrática, Fernando de Logroño tiene claro que es verdad porque “este señor cobra del dinero público, además de que les pagamos las mascarillas FFP2”.

Otro de los temas que más ha interesado a nuestros oyentes ha sido la noticia de la modificación de la ley de injurias. Mariano desde Cantabria comenta que “habría que vigilar los insultos en redes sociales, no para que no se insulte al rey, si no tampoco a los ciudadanos”, mientras que Javier de Zamora se cuestiona si la ley “se adaptará para poner en libertad según sea la persona, como ha pasado con los políticos en Cataluña. La ley está para cumplirla”.

A Nando de Oviedo lo que le preocupa es que “la vacuna de los 21 días ahora se puede poner cuando uno quiera, es escandaloso, nada científico”, mientras que Lolita de Madrid destaca que los de Vox “están pasados de revoluciones haciendo una campaña contra el ABC, ya se pasan, como los de Podemos”.

El último de los bloques temáticos tiene como protagonistas al presidente y al vicepresidente. Goyo de Madrid tiene claro que “lo de Pedro y Pablo es para siempre, como se suele decir. Les conviene no soltarse, porque en el momento en el que se suelten pierden todo”.

Paco de Barcelona comenta que “la calidad democrática de este país subiría, al menos un poco, si Pablo Iglesias no fuera destrozando tarjetas de móvil”, mientras que Alberto de Ciudad Real dice que “no los he votado, pero me alegro de que salieran para que se vea como son, aunque ahora ya se hace duro”.

Por último, Manuel desde Jerez está preocupado porque el ridículo de nuestro gobierno “no es solo cosa de ellos, ya que nos dejan quedar mal a todos”.

