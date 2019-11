"Herrera, tienes un mensaje de la madre de Greta Thunberg"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con uno de los temas del día: la reunión entre PSOE y ERC

Ramón desde Barcelona afirma que “el problema no es Sánchez, es el partido socialista, si nadie levanta la voz ante las barbaridades que está haciendo este señor, todos ellos tienen la culpa.”

Antonio de Elda no entiende al líder socialista “¿Por qué no deja que esto funcione bien? Que se retire, con su paga ya me gustaría a mí.”

Isabel desde Madrid ha querido dejar las cosas claras con el siguiente mensaje “Herrera tú no puedes decir que Pedro Sánchez es un mentiroso, pero tus oyentes sí, más falso que una peseta de madera. Es un mentiroso”

Por otro lado, Miguel desde Guadalajara nos manda una interpretación de la madre de Greta Thunberg sobre las declaraciones de Herrera sobre su hija.

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al Líder que nos la manda Enrique desde Alcalá de Guadaíra “y digo yo que en la reunión de esta tarde ¿En qué idioma van hablar el PSOE y ERC? Lo mismo contratan un intérprete”

