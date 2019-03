"¿No se acuerdan los españoles de Zapatero ya?"

Las opciones de los candidatos y el futuro de España. José María desde Murcia se pregunta, por ejemplo, si "los españoles no se acuerdan ya de Zapatero", con un mensaje no muy partidario de Sánchez. Carmen, desde Asturias, no se cree -o no quiere creerse- las encuestas que le dan por ganador, y confía en que los españoles, a su juicio, "no sean tan tontos".

El andaluz Cristóbal añade un comentario irónico al cóctel, resumiendo cómo se van a pagar las promesas sociales del líder socialista, como preámbulo de la preguntita a Herrera, formulada por Juan Carlos desde Vitoria. "¿Pero no había un clamor de elecciones?".

Cada mañana, Antonio Naranjo coordina, con el apoyo de José Ángel Cuadrado, el espacio que carlos Herrera abre a su audiencia para que le pregunten lo que quieran, intercambien opiniones con los tertulianos del día y se expresen libremente.