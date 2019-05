El tirón de orejas de Herrera a los sindicatos en el Día del Trabajador

Tiempo de lectura: 1



Los sindicatos han preparado para este miércoles una jornada de reivindicación, Primero de Mayo, en la que llaman a movilizarse a todos los trabajadores para pedir al previsible futuro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con su compromiso de sacar adelante una agenda social. Bajo el lema "Primero las personas", los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, han convocado 75 manifestaciones en ciudades de todas las provincias para pedir que se agilice la constitución del Parlamento y del Gobierno y tratar de sacar adelante los cambios sociales "que llevan al menos tres años paralizados".

En 'Herrera en COPE', los oyentes se han preguntado este miércoles por qué los sindicatos no son tan combativos cuando un socialista duerme en Moncloa. Era el caso de Manolo, un sevillano que ha dicho: "Hoy día del trabajador no he escuchado a ningún medio ni sindicato convocar a la gente a la calle para manifestarse o celebrar el día del trabajador. ¿Qué pasa? ¿Que por las elecciones se ha quedado la gente calladita?".

Herrera ha respondido al oyente así: "Hoy habrá alguna manifestación sindical, pero acuérdate lo combativos que eran los sindicatos antes de que llegara Zapatero. Cándido Méndez pasó a ser el cuarto vicepresidente y entonces ya no existían. Ya no les veías por ninguna parte reclamando nada al Gobierno. Un Gobierno que, con su torpeza, aumentó las consecuencias de la crisis en la destrucción de puestos de trabajo. Pero ellos estaban embobados y felices con Zapatero en la Moncloa. Luego se va Zapatero y con los recortes de Rajoy vuelven a la carga. Se hace una reforma laboral, se consiguen millones de puestos de trabajo y ¿qué pasa? Los sindicatos dicen que hay que acabar con este sistema injusto con el trabajador. ¿Y ahora con Sánchez qué va a pasar? Pues atentos a sus pantallas".